Oana Țoiu, discuție cu ministrul iranian de Externe, după ce Teheranul a acuzat România de ”complicitate” cu SUA şi Israel

Ministrul român de Externe, Oana Țoiu, a discutat vineri cu ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, după ce Teheranul a acuzat țările NATO de ”complicitate” cu SUA şi Israel, anunță un comunicat MAE. Oana Țoiu i-a transmis omologului iranian că ”România are un angajament de durată pentru soluții diplomatice”.

Reamintim că purtătorul de cuvânt al diplomaţiei iraniene, Esmail Baghaei, a acuzat joi NATO de „complicitate” în „războiul de agresiune ilegală” lansat împotriva Iranului de Statele Unite şi Israel, după ce șeful NATO a explicat că Italia și România au facilitat alimentarea avioanelor militare americane.

Declarația ministrului Oana Țoiu, care asigură că Ambasada României este deplin funcțională:

”Am avut o convorbire cu ministrul afacerilor externe al Republicii Islamice Iran, E.S. Abbas Araghchi, privind situația actuală din Orientul Mijlociu, Memorandumul de Înțelegere semnat recent cu Statele Unite și abordarea României în conformitate cu dreptul internațional.

Am reafirmat angajamentul ferm și constant al României pentru identificarea unor soluții diplomatice care să contribuie la consolidarea securității și stabilității atât în Orientul Mijlociu, cât și în regiunea noastră. Totodată, am reiterat riscurile generate de războiul ilegal de agresiune purtat de Federația Rusă.

Am subliniat necesitatea redeschiderii depline și în condiții de siguranță a Strâmtorii Hormuz, precum și a restabilirii libertății de navigație, în vederea stabilizării piețelor energetice, consolidării securității alimentare și asigurării, în timp util, a accesului la îngrășămintele necesare sectorului agricol.

Ambasada României la Teheran este pe deplin operațională și pregătită să ofere sprijin, alături de partenerii noștri, pentru facilitarea revenirii în țară a navigatorilor, în special a celor care necesită asistență medicală.

Noul ambasador al Republicii Islamice Iran a prezentat recent copiile scrisorilor sale de acreditare Ministerului Afacerilor Externe al României.”

Declarația secretarului general al NATO, Mark Rutte care a declanșat tensionarea diplomatică

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat marţi că este de acord cu criticile preşedintelui american Donald Trump la adresa NATO, dar a insistat că, în ciuda unor frustrări din cadrul alianţei, membrii europeni ai acesteia au oferit sprijin operaţiunilor militare conduse de SUA şi, în acest sens, a dat drept exemplu România și Italia.

Ulterior, purtătorul de cuvânt al diplomaţiei iraniene, Esmail Baghaei, a acuzat joi NATO de „complicitate” în „războiul de agresiune ilegală” lansat împotriva Iranului de Statele Unite şi Israel.

După acuzațiile Iranului, Roma a respins declarațiile secretarului general al NATO, Mark Rutte. „Am discutat cu ministrul de externe iranian, Abbas Araghchi. Italia nu a participat niciodată la vreo inițiativă militară și nu a autorizat niciodată utilizarea bazelor militare pentru acțiuni de război împotriva Iranului, respectând cu strictețe tratatele încheiate cu Statele Unite”, a transmis vicepremierul Antonio Tajani.

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