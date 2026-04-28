Oana Gheorghiu, vicepremier : „Statul nu se protejează deloc în contractele cu administratorii companiilor în insolvență.”

Schimbarea minimă necesară și posibilă (în zona companiilor de stat, n.r.) este o acceptare de către clasa politică a guvernanței corporative care trebuie implementată, a spus Oana Gheorghiu , viceprim-ministru, la summitul Romanian Business Leaders care are loc în datele de 28 și 29 aprilie.

„Deocamdată (guvernanța corporativă) e foarte puțin înțeleasă, la nivel de funcționari oamenii nu înțeleg ce vrem de la ei, sau de ce dacă aducem parsoane din afară vor performa mai bine”, a mai spus aceasta.

Explicația ar fi, potrivit Oanei Gheorghiu că aceste poziții în companiile de stat conferă putere, iar „prin renunțarea la acestea partidele, chiar zona guvernamentală ar renunța la un braț de putere și este greu să accepte asta, noi tot trebuie să dăm explicații, justificări, exemple din legislație, din principiile OECD, pentru ca cei din zona politică să înceapă să înțeleagă și să accepte”.

Principalele probleme vin din contractele de mandat, a mai spus Oana Gheorghiu: „vă invit să vă uitați pe contractele de mandat, ele sunt publice. Dacă unei companii care este monopol de stat îi pui KPI număr de clienți sau număr de ședințe, vă dați seama câte ședințe vor face; aici este de luptat, dincolo de calitatea oamenilor”, mai spune vicepremierul.

Legat de această „calitate a oamenilor”, Oana Gheorghiu a spus că „nu prea vin, nu au încredere în proces și este de înțeles și asta, procesul este extrem de complicat, de interpretabil; emailul nostru la cabinet este plin de sesizări și încercăm să le transmitem mai departe și să le rezolvăm”.

Oana Gheorghiu a spus că trebuie modificată OUG109 și rescrisă de la capăt, pentru a face „o lege sănătoasă”, aceasta a „tot fost modificată din 2011”.

Ea a mai adăugat că „e de muncă, dar dacă pot să spun ceva după aceste 6 luni este că România are multe oportunități, un potențial uriaș.”

„Se pot face multe lucruri, se poate face curățenie; nu cred că este un sistem mafiot dar s-a creat pentru că nimeni nu s-a uitat la el. Eu m-am uitat la insolvențe și m-am șocat, de ce nu s-a uitat nimeni de atâta timp că niște companii de stat au stat în insolvență timp de 15-20 de ani cheltuind niște sume uriașe. Apoi, problema este din nou la contractele de mandat; felul în care sunt ele formulate cu administratorii companiilor în insolvență, statul nu se protejează deloc prin aceste contracte. Statul este un acționar foarte nepăsător cu bunurile lui”, a mai spus oficialul citat.

Oana Gheorghiu a subliniat: „Companiile care nu sunt listate la bursă au acumulat pierderi istorice de 14 mld lei pierderi, companiile listate la bursă au produs profit, dividende pe care le-a încasat statul român de 8 mld lei, daca aceste cifre nu sunt un argument suficient de puternic pentru ce înseamnă companie listată (?)”

Summitul Romanian Business Leaders are loc în perioada 28-29 aprilie și are ca temă „Puterea transformării. De la lideri la schimbare reală”.

