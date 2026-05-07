O tonă de motorină furată de la STB, descoperită la perchezițiile efectuate la domiciliile a 21 de angajați ai companiei

Mai multe piese auto şi aproximativ o tonă de motorină au fost descoperite la domiciliile a 21 de angajați ai Societății de Transport București (STB), în timpul unor percheziții efectuate joi dimineața.

Cei 21 de salariați sunt suspectați de furt calificat.

Directorul STB, Andrei Dinculescu-Bighea, a precizat că se vor lua toate măsurile legale pentru recuperarea prejudiciului şi sancţionarea celor responsabili.

„Astăzi, 7 mai 2026, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Brigada de Poliţie pentru Transportul Public au pus în executare 20 de mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Giurgiu şi Dâmboviţa, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de furt calificat. Activităţile au fost desfăşurate în urma cercetărilor efectuate într-o cauză ce vizează sustragerea unor cantităţi importante de combustibil şi bunuri din patrimoniul unei societăţi de transport public”, a anunțat un comunicat al Poliției Capitalei.

Firma prejudiciată este Societatea de Transport Bucureşti SA, fiind implicaţi mai mulţi angajaţi, cu vârste cuprinse între 35 şi 55 de ani, care ar fi sustras, în mod repetat, combustibil şi piese auto de la Autobaza Nordului.

„Persoanele bănuite de comiterea faptelor au fost depistate şi urmează să fie conduse la audieri, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun. Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Brigăzii de Poliţie pentru Transportul Public, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat”, precizează Poliţia Capitalei.

STB: Sunt vizate 21 de persoane, angajaţi ai Autobazei Nordului

„Potrivit informaţiilor comunicate de anchetatori, în urma percheziţiilor au fost ridicate mai multe bunuri de interes pentru dosar, printre care componente auto şi peste o tonă de lichid susceptibil a fi motorină. STB SA asigură publicul călător că au fost luate toate măsurile ca programul de circulaţie al vehiculelor să nu fie afectat în urma acestei acţiuni. Societatea colaborează cu toate instituţiile abilitate şi pune la dispoziţia organelor de anchetă datele necesare pentru clarificarea situaţiei”, arată STB, într-un comunicat de presă.

„Condamnăm ferm orice faptă care aduce prejudicii patrimoniului companiei şi, implicit, călătorilor noştri. Am solicitat aceste verificări tocmai pentru a ne asigura că resursele societăţii sunt folosite corect, iar acum vom lua toate măsurile legale pentru recuperarea prejudiciului şi sancţionarea celor responsabili”, a declarat Andrei Dinculescu-Bighea, Directorul General al STB SA.

STB – numiri politice, buget cât cel al municipiului Brașov și datorii de 1,6 miliarde lei

Cea mai mare parte din bugetul Capitalei merge pentru subvenţii, spre exemplu către Societatea de Transport Bucureşti (STB), al cărei buget este cât cel al municipiului Braşov, declara în februarie primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu.

Cu toate acestea, primarul Capitalei nu controlează nici măcar un om din Consiliul de Administraţie al companiei, ci totul este condus de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti – Ilfov (ADI-TPBI).

Pe 20 februarie, după ce Ciprian Ciucu a cerut un audit la STB, conducerea companiei a propus un plan de măsuri în 12 paşi pentru redresarea financiară și reducerea datoriilor de 1,6 miliarde de lei, din care 1,4 miliarde sunt restanțe la ANAF.

Printre măsuri, pe care primarul general le-a calificat drept insuficiente, figurează reducerea cu minimum 30% a funcţiilor de conducere şi la jumătate a numărului de directori, reducerea temporară a săptămânii de lucru la patru zile pentru personalul de conducere şi TESA, fără afectarea transportului, stoparea angajărilor şi sistarea promovărilor, plecări voluntare şi reorganizare, actualizarea tarifelor şi reanalizarea politicii de gratuităţi şi eşalonarea datoriilor.

Planul de redresare, care a fost deja aprobat de Consiliul de Administraţie:

1. Reducerea funcţiilor de conducere cu minimum 30 % şi a directorilor cu 50%. Se va face o economie de circa 400.000 lei pe lună;

2. Reducerea temporară a săptămânii de lucru la patru zile pentru anumite categorii de personal, fără afectarea activităţii de transport. Este vorba despre personalul de conducere şi TESA. Sunt exceptaţi şoferii de autobuze, troleibuze, vatmanii, angajaţii din depouri şi autobaze (personalul de întreţinere, maiştri). Impactul financiar este de peste 7,3 de milioane de lei pe lună;

3. Stoparea angajărilor şi menţinerea sistării promovărilor, cu excepţia personalului esenţial pentru exploatare;

4. Diminuarea orelor suplimentare şi a orelor consecutive cu 7%. Impactul financiar: 385.000 de lei pe lună;

5. Programe de plecări voluntare şi reorganizare. Impactul financiar: între 7 şi 8 milioane de lei pe lună;

6. Optimizarea traseelor de acces şi retragere;

7. Actualizarea tarifelor astfel încât să reflecte realităţile economice şi costurile reale ale serviciului public de transport;

8. Creşterea gradului de conformare şi descurajarea călătoriei fără titlu de transport valabil;

9. Reanalizarea politicii de gratuităţi care să asigure echilibrul între protecţia socială şi sustenabilitatea financiară a serviciului public;

10. Transportul public suplimentar pentru evenimentele publice va fi asigurat exclusiv în baza unor contracte şi va fi prestat contracost, valorificarea prin publicitate a liniei turistice;

11. Eliminarea cheltuielilor neoportune;

12. Eşalonarea datoriilor. Datoria către ANAF se ridică, în prezent, la peste 1,4 milioane de lei.

****