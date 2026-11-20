O rachetă de croazieră rusească Kh-101 s-a prăbușit vineri dimineață în estul Poloniei, în apropierea localității Nowy Lipowiec, din districtul Biłgoraj, la aproximativ 40 de kilometri de granița cu Ucraina, provocând o explozie puternică, relatează agențiile internaționale de presă. Autoritățile poloneze investighează alte două posibile incidente, care ar implica o a doua rachetă și o dronă Shahed cu motor cu reacție (model Geran-4), potrivit declarațiilor ministrului polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, citate de Reuters.

Incidentele au avut loc în timpul unui atac masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei, cu rachete de croazieră și drone, care au vizat inclusiv regiunile vestice ale țării, în apropierea granițelor cu statele NATO. Ministerul polonez al Apărării a confirmat că trei obiecte provenite din Rusia au încălcat spațiul aerian al Poloniei, unul dintre acestea fiind identificat drept o rachetă Kh-101.

BREAKING:



Reports of a potential second Russian Kh-101 cruise missile strike againsgt Poland near Rudnik nad Sanem.



The first missile struck near the town of Chmielek, around 45 km from the border with Ukraine.



Railway workers also heard an explosion near Rudnik nad Sanem… pic.twitter.com/ue28ngePyk — Visegrád 24 (@visegrad24) November 20, 2026

BREAKING:



A Russian Kh-101 cruise missile has struck near the town of Chmielek in eastern Poland.



It’s around 45 km from the border with Ukraine. pic.twitter.com/xsW926k2qn — Visegrád 24 (@visegrad24) November 20, 2026

„A fost o rachetă Kh-101. În al doilea caz, putem vorbi tot despre o rachetă, iar în al treilea, cel mai probabil, despre o dronă cu motor cu reacție”, a declarat ministrul Władysław Kosiniak-Kamysz.

Racheta identificată s-a prăbușit pe un câmp din apropierea localității Nowy Lipowiec, unde a izbucnit un incendiu. Zona a fost izolată, iar pompierii și polițiștii au intervenit pentru securizarea perimetrului. Nu au fost raportate victime. Autoritățile verifică și informațiile privind descoperirea unor fragmente metalice în alte localități.

Varșovia a convocat o reuniune de urgență. Avioanele militare și apărarea antiaeriană, mobilizate

Premierul polonez Donald Tusk a convocat o reuniune de urgență cu participarea miniștrilor, reprezentanților armatei și șefilor serviciilor de securitate, în urma incidentelor grave de securitate. Comandamentul Operațional al Forțelor Armate poloneze a anunțat că analizează datele radar și circumstanțele pătrunderii obiectelor în spațiul aerian național, în timp ce procurorii din Lublin au deschis o investigație.

Polonia a mobilizat avioane militare și a pus în alertă sistemele de apărare antiaeriană, iar activitatea aeroportului din Rzeszów a fost suspendată temporar. Locuitorii din regiunile estice, inclusiv Lublin și Subcarpatia, au primit mesaje de avertizare privind riscul unor atacuri aeriene, autoritățile recomandându-le să se adăpostească și să urmărească instrucțiunile serviciilor de urgență.

Ministrul polonez al Apărării a calificat încălcările spațiului aerian drept o „provocare” a Rusiei și a anunțat că Varșovia va solicita NATO sprijin suplimentar pentru securizarea flancului estic al Alianței.

Autoritățile poloneze continuă investigațiile pentru stabilirea circumstanțelor în care rachetele și drona suspectate au pătruns pe teritoriul țării.

Rusia a atacat masiv vestul Ucrainei. Explozii și victime la Liov

Rusia a lansat un atac de amploare asupra Ucrainei în dimineața zilei de vineri, inclusiv asupra regiunilor Liov și Ivano-Frankivsk, folosind rachete de croazieră Kalibr și drone cu motor cu reacție Shahed. Apărarea antiaeriană ucraineană a intervenit în repetate rânduri, iar autoritățile au raportat explozii, victime și pagube materiale.

La Liov, primarul Andrii Sadovîi a anunțat moartea a cel puțin două persoane. Fragmentele unei drone Shahed au avariat autoturisme și ferestrele unui cămin, iar în alte zone ale orașului au fost descoperite resturi de rachete. O instalație energetică din regiune a fost lovită, provocând întreruperi ale alimentării cu electricitate.

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