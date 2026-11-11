Planul HELLENiQ: O nouă companie în care guvernul Greciei este acționar investește peste 1 mld. € în energie regenerabilă în România

Grecii de la HELLENiQ Energy derulează un plan de investiții de peste 1 mld. euro în sectorul energiei regenerabile din România, unde vizează un portofoliu de producție extins, dar și soluții de stocare, într-o nouă mutare prin care capitalul elen avansează în piața locală de energie.

HELLENiQ Renewables este brațul de regenerabile al grupului HELLENiQ Energy din Grecia, cunoscut anterior drept Hellenic Petroleum, un grup activ la bază pe segmentul de rafinare și distribuție de carburanți.

Grupul este listat la bursa din Atena și la bursa din Londra, iar cei mai mari acționari sunt familia Latsis și statul elen, prin intermediul fondului suveran Hellenic Corporation of Assets and Participations (HCAP).

Investiții de peste 1 mld. euro

Grupul elen are deja patru parcuri solare operaționale în România, cu o capacitate totală de 211 MW, pe care le-a cumpărat în 2023 de la compania elenă Mytilineos. Proiectele sunt situate în județele Teleorman, Giurgiu, Olt și Dolj.

Acum, HELLENiQ Renewables dezvoltă în România un portofoliu de proiecte cu o capacitate de peste 800 MW în producția de energie din surse regenerabile și 500 MW în stocare de energie în baterii.

Ținta pentru finalizarea proiectelor este anul 2030. Odată cu acest plan de investiții, România devine a doua cea mai mare piață de energie din surse regenerabile pentru grupul HELLENiQ, după Grecia.

„România este o piață strategică pentru HELLENiQ ENERGY și un pilon esențial al planurilor noastre de creștere pe termen lung în Europa de Sud-Est. Angajamentul nostru de a investi peste un miliard de euro până în 2030 reflectă încrederea în perspectivele țării și decizia noastră strategică de a stabili o prezență solidă și durabilă în sectorul energetic de aici”, a declarat Andreas Shiamishis, CEO al HELLENiQ ENERGY.

Proiecte în lucru

Proiectele din România sunt realizate prin firma locală HELLENiQ Renewables Romania, organizată ca un holding. Printre proiectele aflate în dezvoltare se numără un parc eolian de 96 MW în județul Galați, a cărui finalizare este estimată pentru al doilea trimestru al anului 2027.

Pe lista proiectelor deja mature destinate pentru piața din România, grupul elen mai are 500 MW în parcuri solare și eoliene, respectiv 500 MW în stocare în baterii.

„Programul nostru planificat de stocare în baterii, cu o capacitate de cel puțin 500 MW și 1.500 MWh, demonstrează angajamentul nostru pe termen lung de a sprijini tranziția energetică a României, contribuind totodată la o mai mare flexibilitate și reziliență a sistemului energetic național. Identificăm oportunități semnificative de a ne consolida și mai mult prezența prin investiții, parteneriate și inovație”, au transmis reprezentanții grupului.

În prezent, HELLENiQ ENERGY gestionează un portofoliu de energie regenerabilă de peste 6 GW, din care mai mult de 800 MW sunt deja operaționali în cinci țări (Grecia, România, Bulgaria, Cipru și Macedonia de Nord).

Compania își propune să atingă o capacitate instalată din surse regenerabile de peste 2 GW până în 2030, susținută de investiții totale în energie regenerabilă și stocare ce depășesc 2 mld. euro.

Un nou investitor grec face pași mari în sectorul energetic românesc

HELLENiQ este a doua companie în care guvernul Greciei este acționar și care investește hotărât în piața de energie din România. În 2023, grupul Public Power Corporation (PPC) a investit 1,24 mld. euro pentru a cumpăra operațiunile Enel în România, devenind astfel unul dintre cei mai mari furnizori de energie din piața locală.

Totodată, PPC acumulează un portofoliu de producție din surse regenerabile, care se concretizează atât prin investiții punctuale, cât și prin tranzacții, cum a fost achiziția portofoliului de peste 600 MW al Evryo Group. Portofoliul de regenerabile al PPC în România depășea deja 1,5 GW la finalul anului trecut.

Merită menționat că PPC se extinde în mai multe sectoare din România, în contextul în care a anunțat recent că a ajuns la un acord cu Iulian Stanciu și Dragoș Sîrbu pentru a cumpăra retailerul electro-IT Flanco.

În același timp, PPC a semnat un joint venture cu grecii de la Metlen, fosta Mytilineos, pentru dezvoltarea unor capacități de stocare în baterii pe piața din România și pe piața din Bulgaria. Parteneriatul vizează instalații de stocare cu o putere totală de până la 1.500 MW și o capacitate de stocare de 3.000 MWh.

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