O instanță germană consideră Google răspunzător pentru răspunsurile false generate de AI

Judecătorii din landul Bavaria au făcut o distincție între rezultatele obișnuite ale motorului de căutare și rezumatele generate de inteligența artificială. Ei au decis că marile companii din domeniul tehnologiei sunt direct responsabile pentru conținutul răspunsurilor furnizate de sistemele lor de AI, potrivit DW.

O instanță din capitala Bavariei, München, a hotărât vineri că operatorul motorului de căutare Google poate fi tras direct la răspundere pentru răspunsurile incorecte generate de funcția sa „AI Overview” (Prezentare generală AI).

Procesul s-a concentrat asupra întrebării dacă acest serviciu ar trebui să beneficieze de același regim juridic ca rezultatele convenționale ale căutărilor pe internet.

Ce a spus instanța despre Google și AI?

Judecătorii de la Tribunalul Regional München I au analizat două acțiuni în justiție intentate împotriva gigantului tehnologic de două companii de publishing din München.

Funcția „AI Overview” a asociat în mod eronat aceste companii cu practici comerciale dubioase, capcane bazate pe abonamente și scheme frauduloase. Sistemul AI le-a legat de informații referitoare la alte companii cu adevărat suspecte și a inventat conexiuni care, în realitate, nu existau.

Google a susținut că nu este responsabil pentru procesarea datelor și că nu își însușește conținutul provenit de la terți, prezentat în rezumatul generat de AI.

Instanța a respins acest argument. Judecătorii au decis că rezumatul generat de AI nu se limitează la afișarea sau trimiterea către rezultatele căutării, ci reprezintă un conținut distinct, care poate fi atribuit operatorului motorului de căutare.

Apărarea s-a bazat pe jurisprudența existentă a Curții Federale de Justiție din Germania, potrivit căreia operatorii motoarelor de căutare nu răspund direct pentru simpla afișare a conținutului publicat de terți.

Totuși, instanța a concluzionat că această protecție juridică nu se aplică instrumentului de inteligență artificială al Google.

De ce a fost considerat diferit rezumatul generat de AI?

Judecătorii au explicat că, deoarece AI-ul rezumă rezultatele folosind propriile formulări, le evaluează conținutul și le prezintă într-un format structurat, Google creează afirmații noi și independente, care depășesc simpla furnizare de linkuri către alte surse.

Instanța a respins și argumentul Google potrivit căruia utilizatorii pot verifica singuri informațiile accesând linkurile și că ar trebui să știe deja că „informațiile generate de AI nu trebuie crezute orbește”.

Judecătorii au apreciat că rezumatul AI reprezintă „o afirmație de sine stătătoare, cu un conținut inteligibil în mod independent”. De asemenea, au constatat că cititorului nu i se oferă niciun indiciu că informațiile prezentate ar putea fi nesigure.

Instanța a dispus ca Google să înceteze răspândirea afirmațiilor false și să suporte 80% din cheltuielile de judecată.

Un purtător de cuvânt al Google a declarat: „Investim masiv în calitatea funcției AI Overview pentru a ne asigura că marea majoritate a răspunsurilor oferă informații corecte.”

Compania a anunțat că va contesta hotărârea prin apel. Decizia instanței nu este încă definitivă.

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