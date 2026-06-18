Curtea de Apel Paris dispune extrădarea imediată a lui Paul de România – decizia nu este definitivă

Autorităţile judiciare din Paris au dispus predarea imediată către autorităţile române a lui Paul de România, însă decizia nu este definitivă. El are de executat în România o condamnare la trei ani și patru luni de închisoare, în Dosarul ferma Băneasa.

”Astăzi, 18 iunie a.c., Curtea de Apel Paris a dispus predarea imediată către autorităţile române a lui Paul de România, în cadrul procedurii judiciare desfăşurate în baza cooperării dintre autorităţile competente din România şi Franţa. Hotărârea reprezintă un moment important în această cauză şi pune capăt unei proceduri judiciare care s-a desfăşurat pe parcursul ultimilor trei ani”, a transmis, joi, Ministerul Justiţiei din România.

”Menţionăm că hotărârea pronunţată de Curtea de Apel Paris nu este definitivă la acest moment şi că în prezent, sus-numitul se află sub control judiciar. Autorităţile române vor continua să urmărească desfăşurarea procedurilor judiciare şi vor informa opinia publică cu privire la orice evoluţie relevantă a cauzei”, a mai transmis MJ.

Descendentul regelui Carol al II-lea, unul dintre ultimii regi ai României, este acuzat că a colaborat cu o bandă de escroci, începând din 2006, pentru a recupera proprietăţile pe care le revendica în calitate de moştenitor al familiei regale.

Extrădarea a fost refuzată anterior de Franța și Malta

Bucureştiul a emis un prim mandat de arestare pe numele prinţului Paul în decembrie 2020, la o zi după condamnarea acestuia la trei ani şi patru luni de închisoare pentru trafic de influenţă şi complicitate. În acest dosar, 18 persoane au fost condamnate, iar prejudiciul adus statului român a fost estimat la cel puţin 145 de milioane de euro.

Curtea de Apel din Paris a respins prima cerere de extrădare, în noiembrie 2023, considerând că dreptul la un proces echitabil nu a fost respectat, având în vedere neregulile constatate în depunerea jurământului a doi dintre cei trei judecători care l-au condamnat.

Autorităţile române au emis un nou mandat de arestare împotriva prinţului în ianuarie 2025, pe baza deciziei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) din 29 iulie 2024, pronunţată în urma unei solicitări pre-judiciare. CJUE a considerat că decizia justiţiei franceze era ”contrară principiului încrederii reciproce” între ţările europene, exercitând ”un control excesiv” asupra funcţionării sistemului judiciar român, a reamintit preşedintele Camerei de extrădare în cadrul şedinţei din iunie.

Faptele și condamnații din Dosarul Fermei Băneasa

Condamnările din dosar:

Remus Truică, fostul șef de cabinet al a fostului premier Adrian Năstase – condamnat la șapte ani de închisoare

oamenii de afaceri israelieni Benyamin Steinmetz și Tal Silberstein – câte cinci ani de închisoare,

Prințul Paul – trei ani și patru luni cu executare

jurnalistul Dan Andronic – trei ani de închisoare cu suspendare.

În 18 mai 2016, omul de afaceri Remus Truică, Paul de România şi alte 20 de persoane, printre care trei cetăţeni israelieni şi jurnalistul Dan Andronic, au fost trimişi în judecată în dosarul retrocedării ilegale a Fermei Băneasa şi a 47 de hectare din Pădurea Snagov către Paul de România.

Potrivit DNA, acuzaţiile reţinute în sarcina inculpaţilor vizează infracţiuni comise în perioada 2006 -2013 în diferite forme de participare (autorat, complicitate sau instigare), ”în interesul obţinerii unor imobile de o valoare deosebită, între care Pădurea Snagov şi Ferma Regală Băneasa, revendicate fără drept de Paul Philippe Al României”.

Procurorii DNA arătau că prinţul Paul i-a promis lui Truică şi asociaţilor acestuia din grupul infracţional o cotă parte importantă, între 50 la sută şi 80 la sută, din valoarea bunurilor pe care le revendică în România, iar ulterior le-a transferat acestora bunurile pe măsura obţinerii lor, prin contracte fictive de vânzare-cumpărare cu Reciplia SRL.

”Aceasta, pentru ca ei să intervină pe lângă funcţionari publici implicaţi în procedurile de retrocedare, prin influenţa avută în mod direct (fost şi actual consilier al primului ministru) şi indirect, prin intermediul relaţiilor pe care le au în lumea politică, în justiţie, la cel mai înalt nivel şi presă (relaţii de prietenie şi de afaceri cu membri ai Guvernului, parlamentari, funcţionari autorităţi publice, cu persoane cu influenţă în presă, relaţii la ICCJ, contractarea serviciilor unei firme de avocatură de top), astfel încât aceştia, în mod nelegal, să determine obţinerea pe nedrept a bunurilor revendicate de Al României Paul Philipe”, preciza DNA.

După dobândirea Pădurii Snagov şi a Fermei Băneasa, acestea au fost transferate de prinţul Paul, prin contracte de vânzare-cumpărare, către Reciplia SRL, la preţuri mult subevaluate, disimulându-se natura ilicită a provenienţei. Firma respectivă a vândut mai departe altor persoane, fără a încasa vreo sumă de bani.

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