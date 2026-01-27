O iarnă mai geroasă a luat prin surprindere SUA și UE – Prețul gazelor naturale s-a dublat în doar câteva zile

Iarna în emisfera nordică este de obicei o perioadă rece care durează câteva luni. Însă precedentele două ierni au fost extrem de blânde. Această anomalie, cuplată cu creșterea masivă a importurilor de LNG din SUA, i-a determinat pe mulți jucători din energie să mizeze pe o ofertă care depășește cererea. Cu excepția unei ierni grele, ca cea de acum.

Vremea s-a răcit puternic în Europa încă din octombrie. Cumpărătorii de gaze din UE își făcuseră stocuri de gaze în spațiile de depozitare de pe întreg continentul, dar cu o cerere mult mai mare decât în ​​ultimele două sezoane de încălzire, depozitele se golesc cu o viteză îngrijorătoare. Pe lângă iarna rece din Europa, gerul a afectat și Statele Unite, ducând la o creștere a cererii de energie electrică – și la prețuri mai mari la gaze naturale, deoarece gazele, împreună cu cărbunele și, în cazul notabil al Noii Anglii, petrolul, au fost cele care au salvat rețeaua de electricitate a SUA de la colaps. Potrivit Administrației pentru Informații Energetice, prețurile gazelor naturale au crescut de la 3 dolari pe milion de unități termice britanice (mmBtu) la peste 7 dolari pe mmBtu în doar câteva zile,

Prețurile gazelor naturale în SUA s-au retras marți pe fondul marcării profiturilor de către traderi, după ce au crescut cu peste 117% în ultimele cinci zile, relatează Bloomberg, care subliniază că doar luni prețul de referință a crescut cu 30%. Saltul s-a produs în ciuda faptului că mulți jucători din piață se așteptau ca prețurile să scadă sau cel puțin să se mențină în jurul valorii de 3 dolari pe mmBtu.

Săptămâna trecută prețul gazelor a crescut cu până la 70% pe fondul vremii geroase care se pare că i-a luat pe nepregătite pe traderii de gaze atât în SUA, cât și în Europa. Surprinși, traderii s-au grăbit să acopere cât mai rapid pozițiile short și au lichidat masiv din pozițiile deschise, tranzacții încheiate cu pierderi substanțiale.

Marți, gazele naturale se tranzacționau în SUA la peste 6,60 dolari pe milion de unități termice britanice (mmBtu), cel mai mare preț din ultimii patru ani și mult peste 3 dolari/mmBtu în decembrie 2025. Luni, prețurile gazelor depășiseră pragul de 7 dolari/mmBtu.

Prețurile gazelor pe piața europeană sunt de asemenea în creștere abruptă după ce valul de frig care a cuprins Statele Unite a redus livrările de gaze către instalațiile de lichefiere din porturile de-a lungul coastei Golfului Americii. Producătorii americani de GNL sunt cei mai mari furnizori de gaze către Europa. Analiștii ING au estimat că livrările de gaze către instalațiile GNL au scăzut cu până la 48% în ultimele zile.

Contractul futures la hub-ul olandez TTF Natural Gas Futures pe termen scurt, care stabilește prețul de referință pentru gazele naturale în Europa, a crescut cu 30% de la începutul lunii ianuarie, de la 34 de dolari (29 de euro) pe megawatt-oră pe 2 ianuarie la 45,40 dolari (38,65 euro) pe MWh pe 23 ianuarie. Între timp, intrările de GNL au fost la mai puțin de jumătate din volumele zilnice extrase din depozite. Importurile europene de GNL acoperă acum aproape 30% din nevoile UE ceea ce face ca regiunea să fie din ce în ce mai vulnerabilă la întreruperile de aprovizionare din SUA, cum ar fi cele cauzate de recentele furtuni de zăpadă care au redus fluxurile de gaze pentru exportul de GNL la cel mai scăzut nivel din ultimul an.

În același timp când livrările scad peste Atlantic, în Europa rezervele de gaze din depozite continuă să se epuizeze într-un ritm mult accelerat față de media ultimilor ani. Duminică, conform ultimelor date disponibile, nivelul gazelor din depozitele UE scăzuse la 44,95%. În Germania în depozite mai erau doar 36,77% gaze. Ambele valori sunt mult sub media din ultimii cinci ani la această dată.

Situația prețului gazelor nu este pe cale să se rezolve rapid, chiar dacă vremea se va încălzi atât în ​​Europa, cât și în Statele Unite. Europa trebuie în continuare să își refacă stocul de gaze, care acum se golește rapid. Statele Unite înregistrează o creștere substanțială a cererii de energie electrică din sectorul tehnologic, iar acest lucru nu se va schimba odată cu venirea primăverii. Cu alte cuvinte, partea de cerere din ecuația gazelor sugerează prețuri mai mari pentru o perioadă mai lungă – iar acest lucru sugerează că traderii de gaze ar putea înregistra în continuare pierderi.

În ceea ce privește momentul și modul în care piața gazelor se va reechilibra, aceasta rămâne o întrebare deschisă – nu în ultimul rând pentru că nu există multă capacitate de stocare a gazelor în SUA – cel mai mare exportator de gaze din lume. „Este ca o persoană din ce în ce mai grea care sare pe o trambulină”, a declarat directorul executiv al producătorului de gaze BKV Corp. pentru Bloomberg: „Veți avea din ce în ce mai multă volatilitate.”

