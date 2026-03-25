O dronă venind din Rusia a lovit coşul de fum al unei centrale electrice din Estonia

O dronă provenind de pe teritoriul Rusiei a lovit coşul de fum al unei centrale electrice din Estonia miercuri dimineaţă, fără consecinţe pentru reţea, a anunţat Serviciul de Securitate Internă (ISS) de la Talin.

„O dronă a lovit coşul de fum al centralei electrice din Auvere. Nimeni nu a fost rănit în urma incidentului. Drona a intrat în spaţiul aerian estonian provenind din spaţiul aerian rus”, a precizat ISS într-un comunicat, potrivit news.ro.

O anchetă supervizată de Parchetul General al ţării baltice a fost încredinţată ISS, agenţie subordonată Ministerului de Interne.

Centrala de la Auvere, operată de grupul Enefit Power, este situată în nord-estul Estoniei, lângă oraşul Narva, la graniţa cu Rusia.

Autorităţile estoniene nu au precizat dacă drona este rusă sau ucraineană, însă au reamintit că Ucraina a lansat numeroase atacuri asupra Rusiei în timpul nopţii, vizând în special importantul port Ust-Luga, din Golful Finlandei, care se învecinează cu coastele estoniene.

„Acestea sunt efectele războiului de agresiune la scară largă al Rusiei”, a transmis directorul general al ISS, Margo Palloson, spunând că se teme de „apariţia unor astfel de incidente în viitor”.

