O dronă rusească de tip Shahed a căzut și a explodat în Republica Moldova, la mai puțin de 100 km de Chișinău

O dronă a căzut şi a explodat, noaptea trecută, în apropierea satului Copanca, din raionul Căuşeni, în sudul Republicii Moldova, la mai puţin de 100 de kilometri de capitala Chişinău.

Potrivit Ministerului Apărării şi Ministerului Afacerilor Externe de la Chişinău, drona este de tip Gheran-2 (Shahed-136) şi a survolat spaţiul aerian al Republicii Moldova în urma atacurilor aeriene ale Federaţiei Ruse asupra regiunii Odesa.

Poliția a fost sesizată în jurul orei 01:03, prin intermediul Serviciului 112, că la periferia localității Copanca, din raionul Căușeni, a fost depistat un aparat de zbor de mici dimensiuni, asemănător unei drone, care, la impactul cu solul, a explodat și a provocat un incendiu, transmite Inspectoratul General al Poliției din Republica Moldova, citat de NewsMaker.md.

Nu au fost înregistrate victime în urma incidentului

„La fața locului au intervenit polițiștii și pompierii. Potrivit informațiilor preliminare, în urma incidentului nu au fost înregistrate victime. Zona a fost securizată, iar instituțiile competente desfășoară cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor”, a comunicat Inspectoratul.

Ministerul Apărării a declarat că „preliminar obiectul de zbor de tip Gheran 2 (Shahed 136) a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în urma atacurilor aeriene ale Federației Ruse asupra regiunii Odesa, Ucraina”.

Ministerul Afacerilor Externe a condamnat „încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către o dronă de tip Gheran-2 (Shahed-136), care, în contextul atacurilor aeriene desfășurate de Federația Rusă asupra regiunii Odesa din Ucraina, a survolat teritoriul țării noastre și a căzut în apropierea localității Copanca, raionul Căușeni, unde a explodat”.

„Acest nou incident constituie o încălcare gravă și inacceptabilă a spațiului aerian al Republicii Moldova și confirmă încă o dată că războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei generează riscuri directe la adresa securității cetățenilor noștri și a întregii regiuni”, se mai arată în declarația Ministerului de Externe de la Chișinău.

Nicușor Dan a cerut la Summitul NATO de la Ankara ca aliații să apere Republica Moldova

De notat că, în conferința sa de după încheierea oficială a summitului NATO de la Ankara, președintele României a arătat că a susținut și propus aliaților să contribuie la capacitățile de apărare ale Republicii Moldova, având în vedere războiul ruso-ucrainean de la granița sa și riscurile de securitate aferente amenințării rusești din regiune.

„Am reafirmat sprijinul României pentru Ucraina și am ridicat 2 puncte importante pentru noi, față de Flancul Estic: unul este Republica Moldova, respectiv solicitarea noastră către parteneri ca ei să contribuie la capacitățile de apărare ale Moldovei, stat neutru dar care împărtășește valorile occidentale, iar al doilea este importanța Mării Negre. Nu doar din perspectivă militară, ci și din perspectivă energetică pentru că, pe de o parte, în Marea Neagră urmează să producem gaz – și noi și Turcia –, iar pe de altă parte este poarta de intrare în Europa a energiei din zona Caspică. Prin asta crește importanța Mării Negre. Aici, printr-un acord semnat în cadrul summitului cu Turcia și Bulgaria s-a extins operațiunea de deminare la infrastructura critică, deci inclusiv la Neptun Deep și la conexiunea cu țărmul. Am informat aliații despre progresele făcute împreună cu Bulgaria pentru acel hub de securitate civil și invitația pentru parteneri să se alăture acestei inițiative – la fel, va fi o interfață între Europa și zona Caspică”, a afirmat Nicușor Dan.

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