O delegație ucraineană a sosit la Miami pentru a relua negocierile blocate și a se coordona cu oficialii SUA

O delegație ucraineană a sosit la Miami pentru discuții bilaterale cu reprezentanți ai Statelor Unite. Kievul și Washingtonul vor aborda teme precum garanțiile de securitate, politica de sancțiuni și următorii pași în eforturile diplomatice de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, potrivit KyivPost.

Întâlnirea survine într-un context de intensificare a dialogului politic între cele două țări și urmează repetatelor întârzieri ale negocierilor trilaterale mai largi care implică Rusia.

Potrivit Ukrinform, delegația ucraineană include mai mulți oficiali superiori implicați în securitatea națională și negocieri politice.

Echipa este condusă de secretarul Consiliului de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, și include pe șeful Oficiului Prezidențial Kyrylo Budanov, prim-viceșeful Oficiului Prezidențial Sergiy Kyslytsya și liderul fracțiunii parlamentare Servitorul Poporului, Davyd Arakhamia.

Partea americană este așteptată să fie reprezentată de trimisul special al Casei Albe, Steve Witkoff, și Jared Kushner, ginerele președintelui SUA Donald Trump.

Discuțiile sunt programate pentru sâmbătă și se așteaptă să se concentreze pe domeniile cheie de cooperare dintre Kiev și Washington.

Accent pe garanții de securitate și sancțiuni

Oficialii ucraineni sunt așteptați să ridice probleme legate de apărarea aeriană, sprijinul militar continuu și aranjamentele de securitate mai largi dintre cele două țări.

Discuțiile vor acoperi, de asemenea, sancțiunile împotriva Rusiei și potențiale acorduri menite să întărească securitatea pe termen lung a Ucrainei și reconstrucția postbelică.

Președintele Zelensky a indicat că Kievul ar putea propune și cooperarea cu SUA în producția de drone, ca parte a unor parteneriate mai largi în industria apărării.

Pregătiri pentru negocieri viitoare

Zelensky a spus că decizia de a trimite delegația ucraineană în SUA a fost menită să reia eforturile diplomatice blocate.

„A existat o pauză în negocieri, este timpul să o încheiem,” a spus Zelensky, adăugând că Ucraina „face tot posibilul pentru ca negocierile să fie cu adevărat semnificative.”

Întâlnirea de la Miami este, de asemenea, considerată un pas pregătitor pentru viitoarele discuții trilaterale care ar urma să implice Ucraina, SUA și Rusia.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitry Peskov, a declarat mai devreme săptămâna aceasta că negocierile trilaterale între Rusia, SUA și Ucraina sunt în prezent „în pauză.”

„Grupul trilateral este în pauză,” a spus Peskov, adăugând că contactele dintre Moscova și Kiev continuă în probleme umanitare, cum ar fi schimbul de prizonieri și returnarea soldaților căzuți.

Zelensky a afirmat că partea ucraineană intenționează să discute posibile date și formate pentru următoarea rundă de negocieri, care fusese amânată anterior. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a confirmat că negocierile actuale din SUA sunt strict bilaterale și nu implică participarea Rusiei.

Întârzieri în discuții din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu

Eforturile diplomatice pentru a avansa negocierile de încheiere a războiului au întâmpinat întârzieri în ultimele săptămâni.

Oficialii ucraineni și americani au considerat anterior să aibă discuții suplimentare, inclusiv despre un potențial cadru de pace, la începutul lunii martie.

Cu toate acestea, escaladarea războiului implicând SUA și Israel împotriva Iranului a perturbat calendarul diplomatic, amânând întâlnirile planificate și complicând coordonarea dintre părți.

Discuțiile de la Miami sunt acum privite ca un pas către reluarea negocierilor în condiții ajustate, Kievul căutând să asigure sprijinul continuu al Occidentului și să exploreze căi pentru o viitoare soluționare.

