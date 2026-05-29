O asociere româno-ucraineană va construi primii 43 km ai Drumului Expres Suceava–Siret

Directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, anunţă că, vineri, au fost semnate contractele pentru proiectarea şi execuţia primelor două loturi ale Drumului Expres Suceava–Siret, în valoare totală de 3,72 miliarde lei (fără TVA), cu asocierea româno-ucraineană Far Foundation SRL – Automagistral Pivden SRL – Lincor Trans SRL.

Contractele vizează Lotul 1 (Suceava–Dărmăneşti) – 18,6 km, care are alocată o sumă de 2,09 miliarde lei (fără TVA) şi presupune 9 luni proiectare, 24 de luni execuţie.

Lotul 2 (Dărmăneşti–Bălcăuţi) – 24,45 km are la dispoziţie fonduri de 1,63 miliarde lei (fără TVA): 12 luni proiectare, 24 de luni execuţie.

Ambele loturi fac parte din pachetul de obiective cu rol dual – civil şi militar – şi vor fi finanţate prin programul SAFE, la momentul operaţionalizării acestuia, precizează oficialul CNAIR.

Pe traseul celor două loturi vor fi construite 57 de structuri (poduri, pasaje şi viaducte) şi 4 noduri rutiere: Suceava Nord (DN29A), Suceava Vest (DN2–DN2P), DN2–DN2H (Rădăuţi) şi DN2 (Siret Sud).

De asemenea, vor fi amenajate şi parcări dotate cu staţii de încărcare pentru autovehicule electrice.

Drumul Expres Suceava–Siret, în lungime de 55,7 km, se construieşte în prelungirea A7 (Autostrada Moldovei) şi va conecta infrastructura rutieră a României cu cea a Ucrainei, mai precizează CNAIR.

Autostrada Moldovei (A7) uneşte regiunea istorică a Moldovei de Muntenia şi graniţa de nord a ţării.

Autostrada A7 (aflată în construcţie încă) începe la Dumbrava, judeţul Prahova, lângă Ploieşti, şi continuă până la Siret (la graniţa cu Ucraina). Proiectul se întinde pe aproximativ 450 km, valoarea investiţiei fiind de câteva miliarde de euro, finanţare asigurată în mare parte prin PNRR.

