O analiză a Franței economice și financiare, în plin val de proteste violente

Christian Sewing, directorul executiv al Deutsche Bank AG, a declarat că instabilitatea fiscală și politică din Franța – care a degenerat în proteste violente – reprezintă un motiv de îngrijorare, fiind probabil ca volatilitatea să persiste până la alegerile prezidențiale.

„În acest moment, nu aș numi situația în care se află Franța ca o criză a datoriei suverane, dar cred că este un semnal de alarmă – în special în ceea ce privește finanțele publice – care subliniază că disciplina bugetară este esențială”, a afirmat Sewing într-un interviu acordat miercuri postului Bloomberg Television.

Franța traversează o perioadă agitată, încercând să găsească soluții pentru reducerea deficitului bugetar înainte de alegerile care vor avea loc peste șase luni. Această situație a dus la o lărgire a diferențialelor de randament dintre obligațiunile de stat franceze și cele germane, ajungându-se la niveluri asociate, în trecut, cu criza datoriilor din zona euro. Vanessa Holtz, directorul de rang înalt al Bank of America Corp. în Franța, a declarat marți că, din această cauză, investitorii au devenit mult mai selectivi în privința activelor franceze.

Sewing, care coordonează o inițiativă a mediului de afaceri german menită să stimuleze investițiile, a precizat că finanțele solide și ratingul de credit al Germaniei fac din această țară o destinație preferată pentru investitorii care vizează Europa. De asemenea, el a menționat că, deși este probabil ca volatilitatea la nivel global să continue, nu consideră că piețele se află într-o „bulă” speculativă.

Directorul executiv al Deutsche Bank – care a reușit redresarea celei mai mari bănci germane după preluarea mandatului, în urmă cu opt ani – a devenit unul dintre cei mai influenți lideri din mediul de afaceri, într-un moment în care țara a demarat o serie de reforme. Potrivit unor surse apropiate situației, el se numără printre puținii directori de top care discută frecvent cu cancelarul Friedrich Merz.

Zdruncinată de proteste, Franța a atras atenția străinătății asupra stării republicii sale – atât în ​​ceea ce privește politica internă, care generează diviziuni, cât și procesul de luare a deciziilor economice.

Carsten Brzeski, economist-șef global la banca ING, a declarat că „Franța nu este Grecia” – o aluzie la criza financiară din 2009 care a zguduit Uniunea Europeană. Totuși, incapacitatea Franței de a-și atinge obiectivele privind cheltuielile, creșterea economică și reducerea costurilor se află la rădăcina dificultăților sale economice.

Iată o analiză a principalilor indicatori economici și a poverii fiscale din Franța, comparativ cu alte țări din Uniunea Europeană, precum și a deciziilor politice care ar fi putut contribui la stagnare și la tulburările sociale, confotm AP.

119%

Datoria publică a Franței, exprimată ca procentaj din produsul intern brut (PIB), a crescut semnificativ pe parcursul mandatului președintelui Emmanuel Macron – care durează de aproape un deceniu – devenind o chestiune centrală în perspectiva cursei pentru succesiunea sa, programată pentru primăvara viitoare.

Datoria publică este „enormă”, afirmă Gilbert Cette, profesor de economie la Neoma Business School din Paris. „Întreaga politică economică a Franței este limitată de un nivel atât de ridicat al datoriei.”

Marja de manevră a factorilor de decizie este restrânsă: aceștia trebuie ori să reducă cheltuielile guvernamentale, ori să majoreze taxele – care sunt deja printre cele mai ridicate din Europa.

În ultimii ani, Franța a dat dovadă de un „talent” aparte atât în ​​a crește cheltuielile, cât și în a reduce taxele, a remarcat Cette.

Iar deficitul se adâncește: în urmă cu trei săptămâni, guvernul a anunțat că bugetul va depăși din nou limitele de cheltuieli impuse de UE și că datoria națională este așteptată să ajungă la 122% din PIB, un nou record-istoric. La sfârșitul lunii iunie, datoria publică a Franței se ridica la aproape 3,6 trilioane de euro (4,08 trilioane de dolari), echivalentul a 119% din PIB, conform datelor furnizate de agenția națională de statistică a Franței.

„Credibilitatea Greciei a fost distrusă de statistici false; cea a Franței este erodată de promisiuni false și de incapacitatea – sau lipsa voinței – de a demara reforme fiscale și structurale”, a scris săptămâna trecută Brzeski, de la ING.

57,2%

Aceasta este ponderea cheltuielilor guvernamentale în produsul intern brut al Franței, conform datelor pentru anul 2025 furnizate de Eurostat, agenția de statistică a UE. Media la nivelul UE a fost de puțin sub 50%.

Această cifră ilustrează amploarea provocării cu care se confruntă Parisul: întrucât o parte atât de mare din producția economică este deja direcționată către cheltuieli publice – inclusiv subvenții pentru întreprinderi și costuri ridicate pentru sănătate și pensii – marja de manevră a statului este mai redusă.

45,2%

Potrivit Eurostat, în 2024, Franța a ocupat locul al doilea, imediat după Danemarca, în ceea ce privește totalul veniturilor fiscale și al contribuțiilor sociale raportat la PIB, cu o pondere de 45,2%. Media în UE a fost de puțin peste 40%.

4,96%

Acesta a fost randamentul obligațiunilor franceze pe 10 ani, înregistrat marți. Costurile mai mari de împrumut înseamnă că guvernul francez are la dispoziție mai puțini bani pentru pensii, educație, sănătate, apărare și programe sociale.

O comparație relevantă poate fi făcută cu cea mai mare economie a Uniunii Europene, Germania. În prezent, Berlinul plătește o dobândă de aproximativ 3,4% pentru titlurile sale echivalente – cunoscute sub numele de „Bund” și considerate extrem de sigure –, iar diferența (spread-ul) dintre randamentele obligațiunilor franceze și cele germane pe 10 ani s-a accentuat.

0,4%

Aceasta este prognoza Fondului Monetar Internațional privind creșterea economică – o cifră modestă în comparație cu alte țări dezvoltate.

La nivel global, FMI estimează pentru acest an o creștere de 3,1% a produsului economic mondial, respectiv de 2,1% în cazul economiilor avansate. Rata de creștere preconizată a Franței este cea mai scăzută dintre țările dezvoltate — aproximativ o treime din cea a Germaniei și jumătate din cea a Italiei.

Economia Japoniei, care are a doua cea mai mică prognoză de creștere, este de așteptat să înregistreze o expansiune de 0,7%.

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