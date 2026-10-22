NYT: SUA și Israelul pregătesc o nouă ofensivă împotriva Iranului după alegerile americane din noiembrie – Un al treilea portavion SUA se îndreaptă spre Orientul Mijlociu

SUA și Israelul au elaborat planuri pentru o nouă ofensivă militară împotriva Iranului, după alegerile americane din noiembrie, relatat miercuri The New York Times, citând mai mulți oficiali americani și persoane informate cu privire la deliberările interne din Casa Albă. Operațiunea ar urma să fie scurtă, dar intensă, vizând infrastructura energetică, instalațiile nucleare și arsenalul de rachete și drone al Teheranului.

Cele două armate au intensificat pregătirile și exercițiile aeriene deasupra Irakului pentru a repeta manevre de atac, iar secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a discutat planurile cu Benjamin Netanyahu în cursul acestei săptămâni, într-o întâlnire. Obiectivul ar fi accentuarea presiunii economice asupra Iranului pentru a obține concesii diplomatice.

Unii planificatori militari americani consideră că o campanie de trei zile ar putea provoca suficiente pagube economice pentru a forța Teheranul să revină la masa negocierilor ce privesc programul său nuclear. Cu toate acestea, președintele Donald Trump a amânat în repetate rânduri reluarea atacurilor, inclusiv o operațiune planificată la începutul acestei luni, și nu a aprobat încă o nouă ofensivă.

Statele Unite sunt așteptate să aibă întregul dispozitiv militar necesar în poziție până la începutul lunii noiembrie, inclusiv un al treilea portavion și nave suplimentare de război ce se îndreaptă spre regiunea Orientului Mijlociu, în timp ce eforturile diplomatice continuă în legătură cu programul nuclear iranian și controlul Strâmtorii Ormuz, potrivit NY Times.

Peste 50.000 militari americani deja prezenți în regiune. SUA au degradat total capacitatea Iranului de a descuraja tranzitul prin Ormuz și au preluat controlul asupra Strâmtorii

WSJ a scris în debutul lunii octombrie că nave suplimentare ce însoțesc portavionul USS Theodore Roosevelt, la bordul căruia se află zeci de avioane de luptă și între 9.000 și 10.000 pușcași marini și marinari americani, vor ajunge în regiune până la sfârșitul lunii noiembrie.

Două portavioane – USS George H.W. Bush și USS George Washington – se află deja în Orientul Mijlociu. Dacă Washington va rămâne în regiune după sosirea Roosevelt, numărul grupurilor de luptă ale portavioanelor va ajunge la trei pentru prima dată din aprilie, înainte ca Iranul și SUA să încheie un armistițiu fragil care a pus temporar capăt luptelor începute pe 28 februarie. Acel armistițiu s-a prăbușit, iar cele două părți s-au confruntat sporadic de atunci.

Există însă riscul repetării efectelor atacurilor din februarie–aprilie: reducerea stocurilor americane de interceptoare antirachetă și creșterea prețurilor energiei și în general al inflației, acesta fiind un alt motiv pentru care administrația împinge reluarea ostilităților după alegerile parlamentare din 3 noiembrie.

Iranul a avertizat că represaliile ar putea viza inclusiv rafinării saudite, centre de date și cabluri submarine de internet, alimentând temerile că reluarea confruntărilor ar putea declanșa un conflict regional mai amplu și ar putea împinge în sus prețurile energiei, a mai relatat The New York Times.

SUA au menținut în ultimele luni o prezență de aproximativ 20 de nave militare în regiune pentru a-și impune blocada navală asupra porturilor iraniene și pentru a contribui la escortarea navelor comerciale care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, potrivit oficialilor Marinei americane.

Echipajul de pe portavionul Roosevelt este, de asemenea, pregătit pentru o desfășurare mai lungă decât în mod obișnuit.

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