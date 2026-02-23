NYT: Donald Trump ia în considerare un atac masiv asupra Iranului în cazul în care diplomația eșuează

Președintele SUA, Donald Trump, le-a spus consilierilor săi că în cazul în care diplomația va eșua în a convinge Iranul să renunțe la dezvoltarea programului său nuclear, va lua în considerare un atac mult mai amplu în următoarele luni pentru înlăturarea liderilor politici iranieni de la putere, a relatat luni publicația The New York Times (NYT).

Cotidianul, care citează surse informate despre deliberările în cadrul administrației Trump, notează că SUA și Iranul urmează să se întâlnească joi la Geneva pentru discuții de ultim moment pentru a ajunge la un acord cu privire la dezarmarea nucleară a Iranului, scrie Agerpres.

Între timp, Donald Trump analizează mai multe opțiuni de acțiune a SUA în cazul eșuării discuțiilor. Deși nu au fost luate încă decizii definitive, potrivit consilierilor consultați de NYT, Trump înclină spre un atac inițial în următoarele zile, cu scopul de a-i presa pe liderii iranieni să renunțe la capacitatea de a fabrica o armă nucleară.

Pentru aceste atacuri, țintele luate în considerare variază de la comandamentul Corpului Gardienilor Revoluției – armata de elită a regimului ayatollahilor- până la instalații nucleare și obiective legate de programul de rachete balistice.

Dacă aceste măsuri nu reușesc să convingă Teheranul să se conformeze cerințelor SUA, Trump le-a spus consilierilor săi că va lăsa deschisă posibilitatea unui atac militar la sfârșitul acestui an pentru a-l înlătura de la putere pe ayatollahul Ali Khamenei, ghidul suprem al Republicii islamice.

Cu toate acestea, există îndoieli, chiar și în cadrul administrației Trump, cu privire la faptul dacă aceste obiective pot fi atinse exclusiv prin atacuri aeriene.

În culise, ambele părți iau în considerare o nouă propunere care ar putea duce la o cale de a se evita un conflict militar: un program foarte limitat de îmbogățire a uraniului pe care Iranul l-ar putea desfășura doar în scopuri de cercetare și tratament medical.

Nu este clar dacă vreuna dintre părți ar fi de acord, potrivit ziarului, dar propunerea de ultim moment vine în contextul în care două grupuri de portavioane și zeci de avioane de vânătoare, bombardiere și avioane cisternă se concentrează în apropierea Iranului.

Protestele de la universitățile din Iran împotriva sistemului autoritar islamic de guvernare din țară au continuat luni pentru a treia zi consecutiv, notează dpa. Manifestații au avut loc la Universitatea al-Zahra din Teheran, unde studiază doar femei, la renumita Universitate de Tehnologie Sharif din capitala iraniană și la Universitatea de Tehnologie Amirkabir din Teheran.

Înregistrări video postate pe rețele de socializare arată studente scandând sloganuri de protest împotriva conducerii politice iraniene. Într-un videoclip se poate auzi: „Moarte Republicii Islamice!’.

Sâmbătă, noul semestru a început la multe universități iraniene cu o întârziere de peste o lună. Universitățile își suspendaseră inițial activitatea în urma protestelor în masă de la începutul lunii ianuarie.

Autoritățile iraniene au blocat accesul la internet în țară timp de peste trei săptămâni în ianuarie. Ulterior, unele universități și-au reluat cursurile în format-online.

Aparatul de securitate iranian a reprimat cu brutalitate recentele proteste din Iran. Potrivit organizației pentru drepturile omului HRANA, cu sediul în SUA, peste 7.000 de persoane și-au pierdut viața.

***