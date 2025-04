SUA extinde restricțiile la exportul de chip-uri pentru AI către China – Pierderi pentru Nvidia

Administrația Trump a decis extinderea restricțiilor de export care privesc cipurile AI ale Nvidia, incluzând cipul H20, proiectat special de Nvidia pentru piața chineză în contextul nevoii de a respecta o serie de restricții impuse anterior de administrația Biden, scrie Bloomberg.

Nvidia a indicat că restricțiile vor produce un cost contabil de 5,5 miliarde de dolari pentru companie, doar în acest trimestru, din cauza neputinței de a respecta contractele în derulare.

Guvernul american a informat Nvidia că inclusiv cipul H20 va necesita o licență de export către China „pentru o perioadă nedeterminată”.

Noile reguli vin pe fondul competiției tot mai puternice între Washington și Beijing, inclusiv în zona AI, udne îngrijorarea SUA este că cipurile Nvidia „pot fi utilizate într-un supercomputer din China sau redirecționate către unul”, după cum a transmis compania într-o notificare oficială.

Anterior, restrictiile afectau doar cipurile A100 si H100 pe care le fabrica Nvidia.

Restricțiile sunt parte din războiul comercial dintre cele două mari puteri

Acțiunile companiei de pe Wall Street au scăzut cu peste 6% după anunț, provocând un val de vânzări pe burse pe sectorul semiconductorilor care a afectat inclusiv companiile listate în Asia. Acțiunile producătorilor sud-coreeni de cipuri Samsung Electronics Co. și SK Hynix Inc. au scăzut cu aproximativ 3%, în timp ce Advanced Micro Devices Inc. (AMD), competitor al Nvidia pe piața de cipuri AI, a înregistrat și ea o scădere de 7%.

Noile restricții sunt cel mai clar semnal de până acum că administrația Trump va continua politica administrației Biden ce privește încercarea de limita avansul Chinei în domeniul semiconductoarelor și al inteligenței artificiale. Potrivit Bloomberg, administrația Trump a analizat impunerea acestei măsuri încă de la începutul mandatului.

Pierderi de până la 18 miliarde de dolari pentru Nvidia

Oficialii americani au interzis pentru prima dată Nvidia și altor producători de cipuri AI să vândă cele mai avansate modele ale lor în China în octombrie 2022, din cauza temerilor că tehnologia ar putea oferi un avantaj militar Beijingului. De atunci, controalele s-au extins, incluzând o gamă tot mai largă de echipamente pentru fabricarea semiconductoarelor, procesoare și cipuri de memorie de mare performanță – toate esențiale pentru aplicațiile AI.

Nvidia a proiectat cipul H20 ca răspuns la restricții. H20 este conceput să aibă performanțe ceva mai slabe comparativ cu cele mai noi versiuni, folosite pentru antrenarea modelelor AI.

În ceea ce privește pierderile Nvidia, cifrele anunțate de companie sugerează că firma ar putea pierde între 14 și 18 miliarde de dolari în venituri în acest an.

