Nvidia a participat la 14 runde de finanțare pentru companii tech europene în 2015: Lista

Nvidia a devenit un „făuritor de regi” în AI, pe măsură ce hyperscalerii se grăbesc să-și extindă capacitatea de inteligență artificială. De asemenea, are bani de cheltuit și și-a intensificat investițiile în startupuri europene, potrivit unei analize CNBC.

Anul trecut, Nvidia a participat la 14 runde de finanțare pentru 13 companii tech europene, potrivit platformei Dealroom, comparativ cu șapte în 2024, cinci în 2023, una în 2022 și niciuna în 2021 sau 2020.

Cele 14 investiții europene s-au numărat printre cele 86 de runde de finanțare pentru startupuri în care a investit la nivel global în acel an.

„Investițiile Nvidia în firme europene de AI par să reflecte strategia sa globală mai amplă de a-și folosi excedentul de numerar și de a-l reinvesti în ecosistemul AI, într-o gamă largă de startupuri”, a declarat Brian Colello, analist senior de acțiuni la Morningstar, pentru CNBC.

Acestea sunt toate companiile tech europene în care Nvidia sau brațul său de investiții NVentures au investit anul trecut și dimensiunea totală a rundelor la care au participat, potrivit Dealroom.

Mistral

Rundă: 1,7 miliarde de euro, septembrie

Unul dintre principalele laboratoare de AI din Europa, startupul francez Mistral dezvoltă modele menite să concureze cu cele produse de OpenAI și Google. Înainte de a participa la runda Series C de 1,7 miliarde de euro din septembrie, care a evaluat compania la 11,7 miliarde de euro (13,6 miliarde de dolari), gigantul de cipuri investise în Series B a companiei în 2024.

Nscale

Runde: 1,1 miliarde de dolari, septembrie și 433 milioane de dolari, octombrie

Nscale, care construiește centre de date și oferă servicii de cloud AI, a curtat Nvidia pe parcursul lui 2025, CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, anunțând în septembrie că va investi 500 de milioane de lire sterline în companie. Startupul britanic a anunțat rapid două runde, ambele cu participarea Nvidia, la sfârșitul lui septembrie și începutul lui octombrie.

Quantinuum

Rundă: 600 de milioane de dolari, septembrie

Compania de calcul cuantic Quantinuum a anunțat în septembrie o nouă rundă de finanțare, susținută de Nvidia, care a evaluat-o la 10 miliarde de dolari. Fondurile vor sprijini progresul continuu spre lansarea viitorului sistem de calcul cuantic de generație următoare al companiei, Helios.

Lovable

Rundă: 330 de milioane de dolari, decembrie

Nvidia a participat la Series B a startupului de „vibe coding” Lovable în decembrie, rundă care a dus evaluarea companiei la 6,6 miliarde de dolari. O divizie de venture capital a Alphabet și Menlo Ventures au condus runda.

Black Forest Labs

Rundă: 300 de milioane de dolari, decembrie

Laboratorul german de AI Black Forest Labs, care dezvoltă modele AI de frontieră pentru conținut vizual, a anunțat o finanțare de 300 de milioane de dolari în decembrie, la o evaluare de 3,25 miliarde de dolari. Nvidia a participat alături de A16z, General Catalyst și Salesforce Ventures.

N8n

Rundă: 180 de milioane de dolari, octombrie

În octombrie, Nvidia s-a alăturat Series C a N8n, care a evaluat compania la 2,5 miliarde de dolari, alături de fondurile Accel, Meritech și Redpoint. Startupul german automatizează fluxurile de lucru pentru companii.

CuspAI

Rundă: 100 de milioane de dolari, septembrie

CuspAI, din Marea Britanie, dezvoltă o platformă AI pentru descoperirea de materiale și a atras investiții de la Nvidia într-o rundă de 100 de milioane de dolari anunțată în septembrie.

PolyAI

Rundă: 86 de milioane de dolari, decembrie

NVentures a participat la Series D de 86 de milioane de dolari a PolyAI în decembrie. Startupul britanic dezvoltă asistenți vocali AI pentru servicii de relații cu clienții. NVentures mai susținuse compania și în Series C de 50 de milioane de dolari în mai 2024.

Charm Therapeutics

Rundă: 80 de milioane de dolari, septembrie

Compania britanică de biotehnologie Charm Therapeutics a anunțat o finanțare de 80 de milioane de dolari, cu participarea Nvidia, în septembrie. Gigantul investise anterior 20 de milioane de dolari în companie în 2023.

Scintil Photonics

Rundă: 50 de milioane de euro, septembrie

Scintil Photonics este o companie fabless de semiconductori care dezvoltă circuite integrate fotonice pe siliciu (PIC), concepute pentru a rezolva blocajele de transfer de date din centrele de date AI. Nvidia a participat la Series B din septembrie al companiei franceze, alături de Bosch Ventures, Bpifrance și Innovacom.

PhysicsX

Rundă: 20 de milioane de dolari, noiembrie

Compania britanică dezvoltă o platformă AI care ajută organizațiile din producție să simuleze fizica în proiectarea sistemelor fizice. Nvidia a investit 20 de milioane de dolari în noiembrie, având dreptul de a mai angaja încă 80 de milioane de dolari în următoarea rundă.

Cassava Technologies

Rundă: sumă nedezvăluită, octombrie

Cassava Technologies, cu sediul în Marea Britanie, care furnizează servicii de internet și infrastructură de centre de date în Africa, a anunțat în octombrie că Nvidia a făcut o investiție de capital în companie.

Revolut

Rundă: sumă nedezvăluită, noiembrie

Gigantul fintech a anunțat în noiembrie că Nvidia a cumpărat acțiuni ale companiei la o evaluare de 75 de miliarde de dolari. Revolut, cu sediul în Marea Britanie, este cel mai valoros startup din Europa.

***