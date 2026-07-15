NuScale Power se confruntă cu un viitor incert după scăderea brutală de 84% a prețului acțiunilor

NuScale Power, compania de reactoare modulare mici care a intrat pe piață în 2022, a înregistrat o prăbușire a acțiunilor sale cu peste 80% față de vara trecută, ducând valoarea sa de piață sub 4 miliarde de dolari.

Compania americană care este implicată împreună cu Nuclearelectrica în dezvoltarea unui proiect de reactoare de mici (SMR) la Doicești, Dâmbovița, are un viitor incert, subliniază o analiză realizată de Yahoo.news.



Scăderea dramatică a valorii de piață urmează unei perioade anterioare de câștiguri astronomice, generate de entuziasmul investitorilor pentru resursele de energie nucleară, însă optimismul a scăzut semnificativ din cauza dezvoltării lente a noii tehnologii.

În ciuda scăderii abrupte, unii analiști și investitori se întreabă dacă corecția reprezintă o oportunitate reală de cumpărare sau un avertisment cu privire la viabilitatea pe termen lung a companiei.

Primele SMR-uri nu vor fi funcționale înainte de 2030

Tehnologia dezvoltată de NuScale își păstrează fiabilitatea pe care puține alte companii o pot egala, fiind prima companie care a primit aprobarea pentru proiect din partea Comisiei de Reglementare Nucleară care a validat tehnologia SMR încă din 2020.

În 2025, autoritățile de reglementare au aprobat un design SMR suplimentar, pentru puterea unui reactor de 77 MW determinând compania să se poziționeze drept „cea mai apropiată soluție americană de energie SMR” pe piața energetică internă.

Cu toate acestea, dificultățile repetate în avansarea portofoliului de proiecte au făcut ca NuScale să fie o afacere extrem de dificil de prognozat, iar această incertitudine este considerată pe scară largă ca un factor cheie al presiunii continue asupra prețului acțiunilor sale.

Doar câteva instalații SMR funcționează în prezent în lume, ceea ce înseamnă că ambiția NuScale de a duce la scară industrială producția unei surse de energie relativ noi prezintă un risc substanțial de execuție, în ciuda prognozelor în general optimiste ale industriei.

Cea mai importantă evoluție de urmărit este parteneriatul dintre NuScale cu Tennessee Valley Authority, pentru realizarea proiect de SMR de 6 gigawați situat în estul Statelor Unite, cea mai semnificativă oportunitate comercială pe termen scurt a companiei.

Costurile ar fi prea mari pentru o exploatare comercială

Deși nu se așteaptă ca proiectul în sine să fie complet finalizat în următorii trei ani, un acord de achiziție de energie ar putea fi anunțat încă din decembrie, ceea ce ar angaja compania de utilități să cumpere energie de la NuScale timp de decenii.

Investitorii nu ar trebui să se aștepte ca vreun SMR NuScale să fie operațional până la sfârșitul acestui deceniu, ceea ce înseamnă că acțiunile vor continua să se tranzacționeze în principal pe baza sentimentului și încrederii în portofoliul companiei, mai degrabă decât pe baza cifrelor concrete ale veniturilor.

Această dinamică indică o volatilitate puternică continuă în ambele direcții, deoarece schimbarea evaluărilor pieței privind profilul de risc al NuScale este probabil să producă fluctuații bruște ale prețului acțiunilor, cu o ancorare fundamentală redusă pe termen scurt.

Pentru investitorii care evaluează riscul, următorii trei ani vor fi definiți nu de etape operaționale, ci de anunțuri de contracte, evoluții de reglementare și dacă NuScale poate demonstra în sfârșit o valoare comercială semnificativă pentru tehnologia sa.