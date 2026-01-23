Numirile la SRI şi SIE, în următoarele săptămâni – schimbarea ambasadorilor, în vară

Numirile la SRI şi SIE ar putea să fie făcute următoarele săptămâni, iar mai mulți ambasadori vor fi schimbați în vară, a declarat președintele Nicușor Dan.

Întrebat la Bruxelles, după Consiliul European, în ce etapă sunt negocierile politice pentru nominalizarea directorilor la SRI şi la SIE şi când ne putem aştepta să avem nominalizările şi votul în Parlament, șeful statului a răspuns: ”Sunt şanse să fie în următoarele săptămâni”, a răspuns şeful statului.

Despre chemarea de la post și înlocuirea unor ambasadori, şeful statului a arătat că acest lucru se va întâmpla în vară, pentru că sunt oameni cu copii care sunt înscrişi la şcoală în ţările respective.

”Deci, pentru o parte importantă dintre ambasadori, schimbarea se va produce în vara acestui an. Sunt oameni care au făcut patru sau chiar cinci ani din mandat şi criteriile evident o să fie de profesionalism”, a mai arătat şeful statului.

Cum și-a nuanțat președintele parametrii pentru numirea șefilor serviciilor

La începutul anului, președintele Nicușor Dan a declarat marți seara că și-a nuanțat opinia potrivit căreia este exclus ca viitorii șefi ai serviciilor secrete să provină din afara politicii, întrucât propunerile sale vor trebui votate în Parlament, de către coaliție.

Întrebat dacă a rămas la părerea sa că ar trebui să fie persoane din afara politicii, Nicuşor Dan a afirmat: ”Ne mai nuanţăm”.

”Am nişte oameni pe care îi am în cap şi o să fie nişte discuţii şi o să aveţi nişte nume”, a afirmat Nicuşor Dan, marţi seară, referindu-se la numirea unor şefi ai serviciilor – SIE şi SRI

Întrebat dacă şi-a schimbat opinia exprimată anterior potrivit căreia la conducerea serviciilor de informații ar trebui să fie persoane din afara politicii, şeful statului a declarat: ”Da. Ne mai nuanţăm”.

Numirile se vor face după discuții cu partidele din coaliţie, având î vedere că propunerile trebuie să treacă de votul Parlamentului.

”În ceea ce priveşte şefii de servicii, pentru că preşedintele propune şi Parlamentul trebuie să voteze, tocmai din perspectiva acestei stabilităţi (a coaliţiei – n.red.) nu cred că se va întâmpla ca să nu discutăm înainte. Dimpotrivă, vom discuta astfel încât numirile să fie validate de Parlament”, a spus şeful statului.

Reamintim că, anul trecut, președintele Nicușor Dan i-a propus coaliției de guvernare pe avocatul Gabriel Zbârcea și pe diplomatul Marius Lazurca la conducerea SRI, respectiv SIE. Liderii partidelor din coaliție au respins propunerile, în timp ce dinspre formațiunea extremistă AUR au venit reacții pozitive.

