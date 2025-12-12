Numărul locuințelor finalizate în primele 9 luni din 2025 a scăzut cu aproape 2.000 – Creștere doar în București

În primele trei trimestre din 2025 au fost finalizate 40.322 locuințe, în scădere cu 1.990 locuințe față de perioada similară din 2024, arată datele INS publicate vineri.

În perioada analizată cele mai multe locuințe (54,3% din total) au fost realizate în orașe. Pe surse de finanțare se constată că a crescut numărul de locuințe realizate din fonduri publice (+136 locuințe) iar numărul celor realizate din fonduri private s-a redus la cu 2.126 locuinte.

Distribuţia în profil regional în perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2025 faţă de perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2024, evidenţiază o scădere a numărului locuinţelor terminate în următoarele regiuni de dezvoltare: Centru (-868 locuinţe), Nord–Vest (-614), Vest (-341), Sud–Muntenia (-233), Sud–Est (-223) şi Sud–Vest Oltenia (-215). Creşteri au fost înregistrate în regiunile de dezvoltare: Bucureşti–Ilfov (+448 locuinţe) şi Nord–Est (+56 locuinţe)”, arată datele INS.

