Numărul de turiști din România scade cu 4,5% – turiștii străini încep să compenseze declinul consemnat pentru români

Industria ospitalității din România își revine încet după un început de an marcat de scăderi substanțiale atât ale numărului de turiști cât ale înnoptărilor în structuri de cazare.

Conform datelor publicate vineri de INS pentru luna mai, numărul de sosiri în structurile de primire turistică s-a îmbunătățit, deși numărul de înnoptări rămâne pe total pe un trend descendent,

În luna mai sosirile înregistrate în unitățile de cazare, inclusiv apartamente și camere de închiriat, au însumat 1.121,1 mii de persoane în luna mai 2026, înregistrând o creștere marginală de doar 0,1% comparativ cu aceeași lună a anului trecut. În schimb, numărul de înnoptări a scăzut substanțial, cu 4,3%, ajungând la un total de 2.159,2 mii.

Pe total, în luna mai numărul de turiști s-a majorat marginal cu 0,1% fațșă de aceeași lună din 2025. Creșterea cu 16,2% a numărului de turiști sosiți din străinătate a compensat scăderea de 4,3% a turiștilor români. La numărul de nopți de cazare, scăderea pentru turiștii români în mai a fost de 9,1%, iar la cei străin s-a înregistrat o creștere de 13%. Pe total, numărul de înnoptări a scăzut în mai cu 4,3%.

Durata medie a șederii în luna mai 2026 a fost raportată la 1,9 zile pentru turiștii români și de 2,0 zile pentru turiștii străini.

De remarcat îmbunătățirea datelor în luna mai, față de media primelor cinci luni, în special în cazul turiștilor străini. Astfel, numărul de turiști străini a urcat în primele cinci luni cu 6,6%, până la 919.400. În cazul turiștilor români scăderea este de 7,2% la cinci luni, până la 3,37 milioane. Per total, numărul de sosiri a scăzut cu 4,5%, până la 4,29 milioane turiști străini și români.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică, în perioada 01 ianuarie – 31 mai 2026, a fost de 21,8% pe total structuri de cazare turistică (inclusiv apartamente şi camere de închiriat), în scădere cu 2,7 puncte procentuale faţă de perioada 01 ianuarie -31 mai 2025.

La numărul de nopți petrecute în structuri de primire turistice, scăderea este de 7% pe total, la 8,13 miiloane nopți. Dar și aici se observă creșterea pentru turiștii străini care la cinci luni au cu 4,6% mai multe nopți de cazare, în timp ce pentru cei români scăderea este de 10,2%.

Totuși, structura publicului care susține turismul național rămâne majoritar internă. Din totalul sosirilor din luna mai, turiștii români au reprezentat 75,2%, în timp ce restul de 24,8% a fost asigurat de vizitatorii din afara țării.

Aceleași proporții se reflectă și în cazul nopților de cazare: românii au generat 74,2% din totalul înnoptărilor, iar străinii 25,8%.

În ceea ce privește proveniența vizitatorilor internaționali, Europa rămâne principala piață emitentă. Pe segmentul sosirilor din luna mai, continentul nostru a contribuit cu 213,3 mii de turiști (în creștere față de cele 183,3 mii din mai 2025), urmat de America de Nord cu 25 de mii și Asia cu 22,4 mii.

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