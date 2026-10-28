Numărul cererilor de azil în România a urcat cu aproape 49% în primele 9 luni, până la 1.369 – cele mai multe, depuse de ucraineni

Peste 1.300 de cereri de azil au fost depuse în primele nouă luni ale acestui an, cu 48,5% mai multe solicitări față de perioada similară a anului trecut, cele mai multe fiind înregistrate pentru cetățeni proveniți din Ucraina, Siria, Sudan sau Afganistan, anunță miercuri Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI).

În primele nouă luni ale acestui an au fost înregistrate 1.369 de cereri de azil, ceea ce reprezintă o creștere de 48,5% față de perioada similară a anului trecut, când au fost depuse și înregistrate 922 de astfel de solicitări.

Aproximativ 46,2% din totalul cererilor de azil (633 în valoare absolută) au fost depuse la structurile Inspectoratului General pentru Imigrări.

În același timp, 52,7% din cereri (reprezentând 721 în valoare absolută) au fost înregistrate la structurile Poliției de Frontieră, iar diferența de 1,1% (15 cereri) a fost depusă la alte structuri competente.

„În ceea ce privește cererile depuse la toate structurile instituției noastre, cele mai multe au fost înregistrate la Centrul Regional de Proceduri și Cazare pentru Solicitanții de Azil București”, informează IGI.

Numărul acestora a fost de 251, reprezentând 39,7% din totalul cererilor depuse la structurile IGI și 18,3% din numărul cererilor depuse la nivel național.

Datele oficiale mai arată că în august existau 4.573 cereri pentru protecție temporară și azil.

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