Numărul roboților noi introduși în industria auto românească, scădere de 50%, în 2024; China face saltul – 60% din noii roboți industriali sunt produși de companii naționale; SUA importă majoritatea roboților, din Japonia și Europa

Noile statistici World Robotics 2025 privind roboții industriali, publicate de Federația Internațională de Robotică, arată că în 2024 au fost instalați 542.000 de roboți industriali, mai mult decât dublul numărului de acum 10 ani. China conduce detașat și, pentru prima oară, majoritari sunt roboții noi produși chiar de companiile din această țară, nu cei importați.

În România, numărul de noi roboți introduși de către companiile auto a scăzut cu 50% în 2024, comparativ cu anul precedent.

Asia a reprezentat 74% din numărul total, comparativ cu 16% în Europa și 9% în America.

„Noile statistici World Robotics arată că 2024 este al doilea an cu cel mai mare număr de instalări anuale de roboți industriali din istorie – cu doar 2% mai puțin decât recordul absolut înregistrat acum doi ani. Tranziția multor industrii către era digitală și automatizată a fost marcată de o creștere enormă a cererii. Numărul total de roboți industriali utilizați la nivel mondial a fost de 4.664.000 de unități în 2024, o creștere de 9% față de anul precedent”, a declarat Takayuki Ito, președintele Federației Internaționale de Robotică.

China este de departe cea mai mare piață mondială și în 2024, iar datele arată că firmele din această țară au introdus în producție 295.000 de roboți industriali – cel mai mare total anual înregistrat vreodată de vreo țară.

China – cel mai mare stoc de roboți și record istoric; crește cota roboților produși de chinezi

Pentru prima dată, producătorii chinezi au vândut mai mult decât furnizorii străini, în țara lor de origine. Cota lor de piață internă a urcat la 57% anul trecut, de la aproximativ 28% în ultimul deceniu.

Stocul de roboți operaționali din China a depășit pragul de două milioane în 2024, fiind cel mai mare din orice altă țară.

În total, țara are de cinci ori mai mulți roboți industriali decât Statele Unite.

Există încă un potențial ridicat în sectorul manufacturier chinez pentru o creștere medie de 10% pe an până în 2028, mai menționează raportul.

Din 2017, fabricile din China au instalat anual peste 150.000 de roboți, în paralel cu o creștere masivă a producției industriale. În prezent, China realizează aproape o treime din bunurile manufacturate la nivel global – mai mult decât Statele Unite, Germania, Japonia, Coreea de Sud și Marea Britanie la un loc.

India continuă să crească în ritm susținut

Japonia și-a menținut poziția de a doua cea mai mare piață pentru roboți industriali, cu 44.500 de unități instalate în 2024 – o ușoară scădere de 4%. Stocul operațional al țării a crescut cu 3%, ajungând la 450.500 de unități în uz. Cererea de roboți va crește ușor, cu rate de o singură cifră, în 2025. Apoi, va accelera până la o rată medie de o singură cifră în următorii ani.

Companiile din Coreea de Sud au introdus în producție 30.600 de unități în 2024, în scădere cu 3%. Instalările anuale au avut o tendință laterală de aproximativ 31.000 de unități din 2019. Țara este a patra cea mai mare piață de roboți din lume, după Statele Unite, Japonia și China.

India continuă să crească, cu un record de 9.100 de unități instalate în 2024, în creștere cu 7%. Industria auto a fost cel mai puternic motor, cu o cotă de piață de 45%. India ocupă locul șase la nivel mondial.

Instalările de roboți industriali în Europa au scăzut cu 8% până la 85.000 de unități în 2024, rămânând totuși al doilea număr cel mai mare înregistrat în istorie. 80% din totalul instalărilor de roboți din Europa au avut loc în Uniunea Europeană (67.800 de unități).

Europa – scădere, în strânsă legătură cu industria auto

Cererea de roboți în Europa a beneficiat de tendința de nearshoring. Rata medie anuală de creștere din 2019 până în 2024 a fost de +3%.

Germania este cea mai mare piață de roboți din Europa și a cincea ca mărime din lume. Introducerea de roboți industriali a scăzut cu 5%, până la 26.982 de unități, în 2024, ceea ce reprezintă al doilea cel mai bun rezultat înregistrat după anul record 2023. Germania reprezintă o cotă de piață de 32% din totalul anual în Europa.

În Italia, a doua cea mai mare piață europeană, numărul roboților introduși în industrie a scăzut cu 16%, ajungând la 8.783 de unități.

Spania se află acum pe locul al treilea (5.100 de unități), în Europa, cu o cerere puternică din partea industriei auto.

Franța (4.900 de unități) a coborât pe locul al patrulea, cu o scădere de 24%.

În Marea Britanie, instalările de roboți industriali au scăzut cu 35%, până la 2.500 de unități în 2024. Numărul record de 3.800 de unități din 2023 a fost un vârf unic, determinat de programul de credite fiscale „super-deducere”, care s-a încheiat după primul trimestru al anului 2023. Instalările din această țară au fost relativ constante, cu o oarecare ciclicitate, în ultimul deceniu.

La nivel global, Europa domină clasamentul densității roboților în industria auto. Elveția ocupă primul loc, cu 3.876 de roboți la 10.000 de lucrători, urmată de Slovenia (1.762), Germania (1.492), Austria (1.412), Finlanda (1.288) și țările Benelux (1.132). Cu excepția Elveției, toate aceste state performante sunt membre ale Uniunii Europene.

Evoluția din UE a fost determinată în mare parte de contractarea industriei auto, unul dintre principalele sectoare care folosesc roboți, din cauza precauțiilor producătorilor de vehicule.

Declinul se observă inclusiv în România, unde instalările de roboți au coborât cu 50%, conform datelor:

Pe creștere sunt doar producătorii auto din Ungaria, cu un record de 3.573 de roboți (+305%) și Portugalia.

Germania a înregistrat o scădere de

America de Nord – peste 50.000 de noi roboți, pentru al patrulea an consecutiv

Aproximativ 50.100 de unități au fost instalate anul trecut în America de Nord, iar Statele Unite, cea mai mare piață regională, au reprezentat 68% din total.

Numărul noilor roboți introduși în industrie a scăzut, însă, cu 9%, până la 34.200 de unități, în SUA.

Statele Unite importă majoritatea roboților din Japonia și Europa, având puțini furnizori interni.

Cu toate acestea, există numeroși integratori de sisteme robotizate interni care implementează soluții de automatizare robotizată.

Instalările totale în Mexic au ajuns la 5.600 de unități în 2024, o scădere de 4%. Industria auto a rămas principalul client al roboților industriali din Mexic, reprezentând 63% din total.

În Canada, numărul a scăzut cu 12%, până la 3.800 de unități. Cifrele privind instalațiile din Canada depind în mare măsură de ciclurile de investiții din industria auto. Ponderea industriei auto a fost de 47% în 2024.

Estimări

OCDE și FMI se așteaptă la o creștere globală cuprinsă între 2,9% și 3,0% în 2025 și între 2,9% și 3,1% în 2026. Cu toate acestea, tensiunile geopolitice, conflictele violente din Europa de Est și Orientul Mijlociu, precum și perturbările comerciale au un impact negativ asupra economiei globale.a nivel mondial în 2024, în ceea ce privește numărul de roboți nou instalați în industrie.

La nivel global, se estimează că numărul de instalări de roboți va crește cu 6%, până la 575.000 de unități în 2025, și cu peste 700.000 de unități, până în 2028.

