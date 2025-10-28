Creștere accelerată a numărului de investitori la BVB: +21% în primele 9 luni din 2025. Câte sute de miliarde sunt în doar 1.469 de conturi

Numărul conturilor deschise de investitori la societățile locale de brokeraj pentru tranzacționarea activelor listate la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a ajuns la 274.412 la finalul lunii septembrie, în creştere cu 21,4% sau 48.355 conturi comparativ cu finalul lui 2024, conform datelor din ultimul raport al Fondului de Compensare a Investitorilor (FCI).

Dintre cele 274.412 conturi raportate de Fondul de Compensare la finele lunii septembrie 2025, un număr de 65.364 conturi (23,82% din numărul total de investitori) deţineau doar titluri de stat emise prin BVB de Ministerul Finanţelor.

Accelerare a tendinței de venire spre bursă: în tot anul 2024 numărul conturilor s-a majorat cu 47.500. Mare parte sunt investitori mici

Creșterea acestei categorii de investitori este una semnificativă în acest an: în final de 2024, un număr de 44.293 conturi (19,59% din numărul total de investitori) dețineau doar titluri de stat Fidelis.

Creșterea conturilor s-a accelerat în ultimii ani pe fondul listării Hidroelectrica și a emisiunilor de titluri de stat Fidelis. În 2024, populația a împrumutat statul cu aproximativ 32,7 miliarde de lei, din care aproape 19 miliarde de lei au fost finanțări prin titlurile de stat Fidelis, în timp ce în primele 10 luni din 2025 această valoare a depășit 40 de miliarde de lei, cu 18,3 miliarde de lei exclusiv prin Fidelis, cu 2 emisiuni rămase din an.

Valoarea medie a conturilor. Majoritatea investitorilor au sub 20.000 de euro în active listate la BVB

Fondul de Compensare a Investitorilor împarte investitorii în compensabili integral, a căror portofolii sunt sub plafonul de 20.000 de euro, investitori compensabili în limita plafonului şi investitori necompensabili.

La finele lunii septembrie 2025, existau 184.689 de investitori compensabili integral, deci cu portofolii sub 20.000 euro. Tendința de venire spre bursă a investitorilor mici este una pozitivă, cu 28.669 noi conturi deschise care se încadrează în categoria investitorilor compensabili integral (în creștere cu 18,4% față de finalul lui 2024).

Aceștia aveau o valoare cumulată a portofoliilor de 3,89 miliarde de lei, în timp ce portofoliul mediu al unui investitor compensabil integral era, la finalul lunii septembrie 2025, de 4.651 de euro, în creștere de la 3.929 euro la finalul lui 2024.

În același timp, numărul investitorilor compensabili în limita plafonului, cu portofolii peste 20.000 de euro, era de 88.254, un maximum istoric, cu un plus de 28,3% față de finalul lui 2024, când numărul conturilor din această categorie era de 68.784.

Aceștia aveau o valoare cumulată a portofoliilor de 80,79 miliarde de lei, cu un portofoliu mediu al unui investitor compensabil în limita plafonului de 212.246 euro, în creștere de la 190.245 de euro la final de 2024.

1.469 de investitori aveau portofolii cu o valoare medie de 48 mil. euro

În același timp, valoarea medie a portofoliului unui investitor necompensabil (doar 1.469 la număr în septembrie 2025) a fost de 47,95 milioane de euro la final de septembrie 2025, în creștere cu 14,8% față de finalul lui 2024.

Valoarea cumulată a portofoliilor din aceste 1.469 de conturi era de 329,63 miliarde de lei (+9,47% față de iunie 2025).

Numărul investitorilor activi este mult mai mic. În plus, un investitor poate avea mai multe conturi

Din numărul total de 274.412 conturi, numărul investitorilor activi mai redus: la jumătatea lui 2025 existau 139.700 de conturi active la brokeri, conform datelor Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). Numărul este totuși în creștere puternică față de finele lui 2023, când existau doar 84.687 de conturi active la brokeri. În același timp, la finele trimestrului trei din 2024, numărul conturilor de clienți activi ai brokerilor a fost de 117.000.

Trebuie notat că un cont este considerat activ dacă, prin intermediul său, a fost realizată cel puţin o tranzacţie în ultimele şase luni. De asemenea, trebuie menționat că informaţiile publicate de Fondul de Compensare a Investitorilor sunt construite pe baza datelor raportate de membrii fondului şi nu iau în calcul dacă un investitor apelează la unul sau mai mulţi intermediari, astfel încât numărul total de investitori este mai mic.

Bursa a crescut puternic în 2025, după alegeri

Dinamica indicelui BET, referința bursei noastre, a fost una puternic ascendentă în 2024, mai ales în prima parte a anului. A doua jumătate a lui 2024 a adus o moderare a avansului anual al BET, tendința descendentă fiind accentuată de apropierea alegerilor prezidențiale și parlamentare și apoi de rezultatul incert al primului tur al prezidențialelor, care a fost anulat după ieșirea pe primul loc a candidatului anti-occidental Călin Georgescu.

Trecerea alegerilor prezidențiale repetate din luna mai 2025, cu victoria partidei pro-europene și instalarea unui guvern de largă majoritate pentru reducerea deficitului bugetar a sprijinit tendința din a doua parte a anului a bursei locale, cu un raliu major din final de mai încolo.

***