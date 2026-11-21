Profitul net individual al producătorului de energie Nuclearelectrica (SNN) a scăzut cu 27,3% în primele nouă luni din 2026, comparativ cu primele nouă luni din 2025, o evoluție influențată de scăderea veniturilor pe fondul sistării producției timp de mii de ore de-a lungul perioadei analizate, conform raportului publicat la Bursa de Valori București (BVB).

Mai exact, profitul net individual s-a situat la 1,18 mld. lei, în contextul în care veniturile din vânzarea energiei electrice au scăzut cu 17,1%, până la aproximativ 3,37 mld. lei. Per total, producția de energie s-a diminuat cu 31,1% în primele nouă luni din 2026, ajungând la nivelul de 5.088 GWh.

La nivel consolidat, profitul net s-a situat la aproape 1,05 mld. lei, în scădere cu 33,6% față de anul anterior.

„Situația excepțională din perioada iulie-prezent generată de scăderea drastică a nivelului și a debitului fluviului Dunărea a condus la sistarea în etape a producției la Unitățile 1 și 2 CNE Cernavodă și instalarea Forței Majore începând cu 10 august 2026. Societatea a întreprins demersuri operaționale și comerciale pentru diminuarea impactului acestor evenimente. Cu toate acestea, contextul nefavorabil are impact și se reflectă și în diminuarea profitului”, notează reprezentanții Nuclearelectrica.

Unitățile 1 și 2 au fost oprite în total pentru aproape 4.677 de ore în primele nouă luni

Reactoarele de la Cernavodă au fost oprite de mai multe ori pe parcursul anului 2026, în cea mai mare parte din cauza scăderii nivelului și a debitului Dunării, care a impus sistarea producției și instalarea Forței Majore.

Dacă ne uităm la un calendar, Unitatea 1 a avut o oprire planificată începând cu data de 10 mai, care a durat aproape 56 de zile. Ulterior, începând cu 28 iulie, a fost oprită din cauza nivelului scăzut al Dunării.

Mai târziu, pe 6 noiembrie, Unitatea 1 a fost resincronizată la Sistemul Energetic Național, dar a fost deconectată pe 9 noiembrie din cauza unei defecțiuni apărute în partea clasică a unității. A fost reconectată în intervalul 13-14 noiembrie.

De cealaltă parte, la Unitatea 2 a avut loc o oprire neplanificată începând cu data de 4 mai, timp de 26 de zile. Ulterior, Unitatea 2 a fost oprită controlat începând cu 13 august, din cauza debitului scăzut al Dunării. Reconectarea a fost finalizată în data de 11 noiembrie.

Din datele Nuclearelectrica:

Oprirea planificată a U1 a durat 1.341,2 ore, începută la 10 mai 10:50.

Începând cu 28 iulie 13:40, U1 a fost oprită controlat din cauze externe – din cauza nivelului scăzut al Dunării. Până la 30 septembrie, s-au înregistrat 1.546,3 ore de oprire.

La U2 a avut loc o oprire neplanificată începând cu 4 mai 19:53, cu o durată de 624 ore.

Începând cu 13 august 10:53, U2 a fost oprită controlat din cauze externe – din cauza nivelului scăzut al Dunării. Pana la 30 septembrie, s-au înregistrat 1.165,1 ore de oprire.

Datele de mai sus sunt doar pentru primele nouă luni, întrucât oprirea reactoarelor a afectat și o bună parte din trimestrul al patrulea.

Programul de producție de energie electrică netă aprobat de Consiliul de Administrație pentru primele 9 luni din 2026 (revizie februarie 2026) avea în vedere o cantitate de 6.491.945 MWh, fiind realizat în proporție de 78,4%.

Programul revizuit de producție de energie electrică netă aprobat de Consiliul de Administrație pentru primele 9 luni din 2026 (revizie septembrie 2026) are în vedere o cantitate de 5.107.417 MWh, fiind realizat în proporție de 99,6%.

Cantitatea totală de energie electrică vândută în perioada ianuarie-septembrie 2026 este de 5.738.329 MWh, cu 13,3% sub programul de vânzări de 6.617.566 MWh (dimensionat la prognoza de producție, fără estimarea opririlor neplanificate, asociat programului de producție, revizia februarie 2026) și cu 26% mai mică față de cantitatea de energie electrică vândută în primele 9 luni din 2025.

Diferența dintre energia electrică vândută de Societate și energia electrică produsă și livrată de CNE Cernavodă (692 mii MWh) este reprezentată de energia electrică achiziționată pentru acoperirea obligațiilor contractuale (până în data de 11 august, inclusiv), și a consumului CNE Cernavodă pe perioada de nefuncționare simultană a unităților, cantitate de energie electrică care a fost achiziționată în proporție de 43,1% prin contracte bilaterale, 50,8% de pe piața spot și 6,1% de pe piața de echilibrare.

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