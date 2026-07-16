Nuclearelectrica va primi un împrumut de 800 mil. € de la BEI pentru retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă

Nuclearelectrica (SNN), compania de stat care exploatează centrala nucleară de la Cernavodă, a anunțat joi că Boardul Băncii Europene de Investiții (BEI) a aprobat, în data de 15 iulie 2026, acordarea unui împrumut de 800 milioane de euro pentru proiectul Retehnologizării Unității 1 CNE Cernavodă. Conform unui comunicat al SNN, pentru România și industria energetică nucleară, în general, aceasta reprezintă o finanțare istorică.

„În conformitate cu prevederile legale aplicabile, Nuclearelectrica va supune aprobării acționarilor săi, într-o AGA viitoare, contractarea, de către societate, în calitate de împrumutat, a împrumutului de 800 milioane de euro aprobat de BEI”, se arată în comunicat.

Conform companiei de stat, strategia de finanțare a proiectului de retehnologizare a Unității 1 are în vedere utilizarea unui mix între capitalul propriu al SNN și împrumuturi/garanții obținute din partea unor instituții financiare internaționale, agenții de credit export (ECA) și bănci comerciale.

Finanțarea proiectului din surse atrase se realizează în două etape, corelate cu graficul de implementare a proiectului. Astfel, pentru etapa preliminară a proiectului, au fost asigurate sursele de finanțare, prin semnarea, în 24 septembrie 2025, a unui contract de împrumut în valoare de 540 milioane de euro, cu un sindicat de bănci condus de JP Morgan SE, în calitate de aranjor financiar.

În același timp, Nuclearelectrica spune că a înregistrat o creștere a profitului net de 40,4% la finalul exercițiului financiar 2025 comparativ cu exercițiul financiar 2024 și o creștere a profitului net cu 72% în primul trimestru al anului 2026 comparativ cu perioada similară anterioară, creștere și stabilitate financiară care permit investiții sigure.

Proiectul retehnologizării Unității 1 de la Cernavodă este în cea de-a doua fază de dezvoltare

Compania mai spune că proiectul Retehnologizării Unității 1 CNE Cernavodă se află în prezent, conform strategiei de dezvoltare aprobate de acționari, în cea de-a doua fază de dezvoltare, activitățile aferente acestei faze incluzând obținerea autorizațiilor necesare, contractarea serviciilor de inginerie și construcție, achiziționarea materialelor și echipamentelor, dar și asigurarea finanțării necesare finalizării proiectului.

Lucrările civile de construcție ale proiectului de Retehnologizare a Unității 1 au început în anul 2025, continuând în anul 2026.

„Implicarea instituțiilor bancare internaționale de renume în asigurarea finanțării externe a proiectului Retehnologizării Unității 1 CNE Cernavodă reprezintă un pas istoric pentru dezvoltarea sectorului energiei nucleare civile, totodată atestând elaborarea unui proiect robust, gestionat corect din punct de vedere tehnic, operațional și financiar, și, simultan, atestă un proiect strategic pentru România, pentru următorii 30 de ani, în linie cu necesitățile energetice și politice europene, inclusiv accentul pe extinderea sau dezvoltarea capacităților nucleare. Conform rigorilor industriei nucleare, organizarea și desfășurarea tuturor lucrărilor specifice proiectului de Retehnologizare a Unității 1 se realizează cu respectarea celor mai înalte standarde și practici din industrie. Unitatea 1 retehnologizată înseamnă încă 9%/an din energia curată, sigură, stabilă a României pentru perioada 2030-2060”, a declarat Cosmin Ghiță, directorul general al Nuclearelectrica, citat în comunicatul SNN.

Ultima fază de dezvoltare a proiectului, cea de-a treia, se va desfășura în perioada 2027-2030 și implică oprirea Unității 1 pentru realizarea lucrărilor majore de retehnologizare, cu accent pe retubarea reactorului. Acest proces va continua cu testele tehnologice și finalizarea proiectului prin recepție și dezafectarea facilităților temporare, pregătind Unitatea 1 pentru reluarea operațiunilor în condiții optimizate, în anul 2030.

Unitatea 1 CNE Cernavodă a fost pusă în funcțiune în anul 1996, iar până în prezent exploatarea Unității 1 a dus la evitarea a 145 de milioane de tone de CO2 în atmosferă și a livrat în siguranță peste 150 de milioane de MWh, la un factor de capacitate de peste 90%, unitatea fiind, în baza factorului de capacitate, între primele trei reactoare nucleare la nivel global.

***