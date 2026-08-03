Nuclearelectrica a început să cumpere energie electrică din Ucraina pentru acoperirea deficitului cauzat de oprirea reactorului 1 de la Cernavodă

Nuclearelectrica a anunțat luni că a început să achiziționeze energie electrică din Ucraina, prin intermediul companiei Energocom din Republica Moldova, furnizorul de energie din țara vecină, pentru a compensa deficitul de producție provocat de oprirea temporară a Unității 1 a Centralei Nucleare Cernavodă, în contextul secetei și scăderii debitului Dunării.

Energia va fi utilizată pentru acoperirea deficitului cauzat de oprirea reactorului 1 de la Cernavodă, astfel încât impactul acestei măsuri asupra pieței românești de energie să fie diminuat. Amintim că Nuclearelectrica a notificat deja partenerii contractuali cu privire la apariția unui posibil eveniment de forță majoră.

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Anunțul Nuclearelectrica vine după ce a declarat stare de alertă la nivel național pe durata lunii august, ca efect al scăderii producției de energie electrică din cauza secetei și a debitelor reduse ale râurilor și, în special, ale fluviului Dunărea.

Vineri, premierul interimar Ilie Bolojan, care este și ministru interimar al Energiei, a anunțat că a discutat cu vicepremierul Ucrainei, care deține și portofoliul Energiei, pentru ca România să poată primi sprijin prin energia produsă de una dintre centralele nucleare ucrainene.

„Transelectrica şi Nuclearelectrica vor purta discuţii în aceste zile pentru un ajutor de urgenţă din partea Ucrainei”, a declarat Bolojan, într-o conferință de presă.

În ceea ce privește importurile, Bolojan a spus că interconexiunile și accesul la energia produsă în state care mai dispun de capacități excedentare sunt importante pentru perioada următoare.

Amintim că Guvernul a luat mai multe măsuri pentru menținerea în funcțiune a Unității 2 a centralei de la Cernavodă și pentru creșterea producției și a importurilor de energie electrică, în condițiile în care debitul Dunării se află la niveluri istoric de reduse.

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Nuclearelectrica și Energocom au semnat în 2023 un memorandum de înțelegere pentru asigurarea rezilienței energetice și a sprijinului reciproc între România și Republica Moldova.

Compania de stat care exploatează centrala nucleară de la Cernavodă arată într-un comunicat că energia importată din Ucraina va fi utilizată pentru acoperirea deficitului creat după oprirea Reactorului 1 și pentru limitarea impactului asupra pieței românești de energie.

„Nuclearelectrica achiziționează energie din Ucraina, achiziție realizată cu sprijinul Energocom, furnizorul de energie din Republica Moldova. Energia importată va fi utilizată pentru acoperirea deficitului de energie cauzat de oprirea Unității 1 a CNE Cernavodă și, implicit, pentru reducerea impactului acestei lipse asupra pieței românești de energie”, se arată într-un comunicat al societății.

„Cooperarea actuală reflectă caracterul reciproc și durabil al acestui parteneriat. Așa cum România și Nuclearelectrica au contribuit la asigurarea securității energetice a Republicii Moldova, sprijinul acordat în prezent de Energocom demonstrează importanța relațiilor bilaterale construite pe solidaritate”, se menționează în document.

Reprezentanții Nuclearelectrica precizează că situația actuală dificilă din România și de la nivel regional, cauzată de nivelul extrem de scăzut al fluviului Dunărea, necesită parteneriate de lungă durată și relații comerciale solide, care să permită sprijinul reciproc și menținerea stabilității Sistemului Energetic Național.

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