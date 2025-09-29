Nuclearelectrica, contract de 213,7 mil. lei cu Concelex şi Bog’Art

Companiile româneşti de construcţii Concelex şi Bog’Art au semnat un contract de 213,7 milioane lei cu compania de stat Nuclearelectrica, pentru lucrări la un depoziu de stocare combustibil ars şi a unei macarale portal de mare capacitate la centrala nucleară din Cernavodă.

Lucrările demarează luna aceasta şi se vor desfăşura etapizat, pe parcursul a 10 ani. Primul modul, 18, este planificat să fie finalizat până în decembrie 2026.

”Concelex, în asociere cu Bog’Art – companii aflate în topul constructorilor din România – a fost selectat de Nuclearelectrica pentru executarea unor lucrări complexe la depozitul intermediar de combustibil ars (DICA) de la CNE Cernavodă. Valoarea contractului se ridică la 213,7 milioane lei şi presupune realizarea a 6 module de stocare combustibil ars şi a unei macarale portal de mare capacitate”, anunţă cele două companii de construcţii.

Extinderea depozitului intermediar de combustibil ars de la CNE Cernavodă vine în contextul proiectului de retehnologizare a Unităţii 1 CNE Cernavodă, care va extinde durata de viaţă cu încă un ciclu de funcţionare (30 de ani), şi a proiectului Unităţilor 3 şi 4, ce fac necesare capacităţi de depozitare suplimentare.

„Proiectul pe care urmează să îl desfăşurăm la CNE Cernavodă ne onorează, fiind o validare clară a experienţei noastre în construcţii pentru domeniul energiei. Portofoliul nostru include lucrări similare anterioare pentru DICA; realizarea singurului turn hiperbolic de răcire nou construit în România în ultimii 30 de ani, precum şi numeroase reabilitări, modernizări şi retehnologizări pentru mari companii de energie. Acest know-how ne permite să livrăm cu rigoare şi predictibilitate”, a declarat Cătălin Vişan, director general adjunct, Concelex.

Contractul nou încheiat cu Nuclearelectrica presupune execuţia modulelor de la 18 la 23 ale DICA şi echiparea acestora cu cilindri de stocare combustibil şi elementele aferente, lucrări de instalaţii şi de împrejmuire, precum şi proiectarea, fabricarea, montarea şi realizarea de probe pentru o macara portal.

„După implicarea în lucrările de schimbare a destinaţiei construcţiilor existente pe amplasamentul Unităţii 5 din cea pentru o centralã nuclearelectricã în cea pentru alte obiective suport utile pe durata de viatã a Unităţilor 1 şi 2 în funcţiune şi viitoarelor Unităţi 3 şi 4 ale CNE Cernavodã, acest nou proiect marchează un pas firesc în consolidarea angajamentului Bog’Art de a susţine investiţii critice pentru sectorul energetic”, a declarat Sorin Greu, director general Bog’Art.

(Citește și: Nuclearelectrica și un sindicat bancar condus de J.P. Morgan – acorduri de împrumut pentru Unitățile 1, 3 și 4 de la Cernavodă)

****