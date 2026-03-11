SRI: Nu se impune ridicarea nivelului de alertă teroristă în România. Situația din Europa

Nu se impune ridicarea nivelului de alertă teroristă în România, acesta fiind în continuare la nivelul albastru-precaut, a comunicat miercuri SRI.

”În urma analizei evoluţiilor dinamice din contextul actual de securitate la nivel internaţional, Serviciul Român de Informaţii precizează că în acest moment nu se impune ridicarea nivelului de alertă teroristă în România. În prezent, acesta este albastru-precaut şi se menţine atât timp cât datele deţinute la nivel naţional, cât şi rezultate din parteneriatele externe ale Serviciului, nu indică o probabilitate ridicată de comitere a unui act terorist pe teritoriul României”, transmite SRI, într-un comunicat de presă.

Instituţia precizează că, prin Brigada Antiteroristă, acţionează preventiv pentru îndeplinirea atribuţiilor legale de prevenire şi combatere a terorismului, în calitate de autoritate naţională în domeniu.

”Cooperarea constantă cu partenerii din cadrul SNPCT şi cu cei internaţionali asigură o coordonare completă a măsurilor dispuse pentru identificarea şi contracararea oricăror ameninţări pe profil antiterorist”, a mai transmis SRI.

CSAT aprobă dislocarea de echipamente și soldați SUA în România. Președintele Dan: „E vorba de avioane de realimentare, echipamente de monitorizare și de comunicații satelitare”

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, miercuri, aprobarea în CSAT a dislocării de echipamente şi forţe americane în România, fiind vorba de echipamente defensive. Acestea au rolul de a spori securitatea României, a precizat preşedintele.

„Punctul al treilea al discuției de azi în CSAT a fost dislocarea temporară a unor echipamente și forțe militare americane în România. E vorba de avioane de realimentare, cum deja s-a discutat în spațiul public, a unor echipamente de monitorizare și a unor echipamente de comunicații satelitare, acestea din urmă în corelare cu scutul de la Deveselu. Subliniez faptul că aceste echipamente sunt defensive și subliniez faptul că ele nu sunt înzestrate cu armament propriu-zis. În termeni tehnici, astea se spune că ele sunt echipamente non-cinetice”, a precizat președintele Dan.

„Ele vor fi – în măsura în care Parlamentul aprobă în ședința care urmează să aibă loc azi – ele vor fi dislocate în baza acordului de parteneriat între România și Statele Unite, și este o colaborare a României cu Statele Unite similară în aceste zile cu o colaborare pe care alte țări NATO o fac”, a adăugat șeful statului.

El a mai spus că, pentru ca aceste echipamente și aceste forțe militare să ajungă în România, este nevoie de votul Parlamentului. „Deci, în urma ședinței CSAT, am trimis o scrisoare Parlamentului și o să avem o dezbatere în Parlament în această după-amiază. Subliniez că e vorba de niște echipamente care sporesc securitatea României. Deci, îi asigur pe români că nu au motive de îngrijorare, țara lor este o țară sigură, ba chiar mai sigură”, subliniat președintele României.

Mai multe state europene au urcat nivel

Escaladarea conflictului din Iran a pus în stare de alertă Europa, agenţia internaţională de poliţie Europol avertizând săptămâna trecută asupra ”unei ameninţări ridicate” de terorism şi ”extremism violent” pe teritoriul UE, precum şi asupra intensificării atacurilor cibernetice şi a campaniilor de dezinformare.

Avertismentele agenţiei au venit după ce Iranul a emis avertismente directe către guvernele europene.

Iran a amenințat explicit că orice țară europeană care se implică (inclusiv defensiv) devine „țintă legitimă”. Majoritatea guvernelor UE insistă că rămân la acțiuni defensive, însă riscul unor atacuri teroriste și cyber este considerat real și crescut recent.

Măsuri recente stabilite în state europene:

Franța a întărit Opération Sentinelle (operațiune militară internă anti-terorism), mai mulți militari fiind prezenți pe străzi, cu protecție crescută la locații sensibile și personalități expuse.

Președintele Macron și ministrul de Interne au confirmat creșterea precauțiilor, fără însă a exista o amenințare iminentă cunoscută și cu monitorizare intensă pe rețele iraniene.

Și Germania a crescut măsurile de securitate generală, inclusiv monitorizarea eventualelor „sleeper cells” iraniene. Nivelul național de alertă teroristă nu a fost ridicat la maximum, dar au crescut patrulările în zone publice.

Alte țări UE (ex. Italia, Grecia, Spania) ce au anunțat implicarea în acțiuni defensive (interceptări de drone și rachete iraniene și-au intensificat măsurilor de securitate la baze militare, aeroporturi și zone sensibile.

