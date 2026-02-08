Ponderea costului energiei în mai multe sectoare ale economiei. Asociația Energia Inteligentă: Nu există relansare economică cu energie scumpă

Nivelul taxării aplicate energiei și carburanților reduce competitivitatea industriei românești și generează presiuni suplimentare asupra prețurilor bunurilor de consum, iar o relansare a economiei nu este posibilă cu energie scumpă, atrage atenția președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță.

„Nici o mare putere economică din istorie nu sa construit pe energie scumpă. De la Revoluția Industrială până la boom-ul american postbelic, prosperitatea a mers mână în mână cu energie abundentă și accesibilă. România ca și multe țări europene face acum experimentul invers, să rămână bogată penalizând consumul de energie. Este o contradicție care nu poate dura.

Dacă această traiectorie continuă, România nu va relansa nici o economie, indiferente de planurile de relansare făcute. Va aluneca lent într-o stagnare prelungită cu mai puțină industrie, mai mult import, mai multe tensiuni sociale, mai puțină relevanță globală. Nu un colaps spectaculos, ci o erodare continuă”, menționează președintele Asociației, într-o analiză ce cuprinde și impactul energie în diferite domenii.

Observațiile lui Dumitru Chisăliță

Energia este între 20 și 50% din costul multor industrii de bază. Când o taxăm agresiv, nu „corectăm piața”, ci alungăm capitalul.

Costul nu este doar industrial. Taxele pe motorină și benzină se regăsesc în fiecare pâine, fiecare apartament construit, fiecare produs transportat. Este o taxă regresivă: lovește mai tare în cei care care muncesc fizic, care fac naveta, care încălzesc locuințe modeste.

Din aceste cauze, pâinea se scumpește și atunci când prețul grâului scade. Să urmăresc pâinea. Grâul este transportat la moară. Făina merge la fabrică. Pâinea merge la depozit. De acolo la supermarket. Fiecare etapă înseamnă camion. Fiecare camion înseamnă motorină. Fiecare litru de motorină înseamnă acciză.

Aceasta este o formă de inflație structurală: nu vine din lăcomie, nu vine din lipsă de ofertă, ci dintr-un sistem fiscal care scumpește artificial fiecare mișcare.

Inflația din România nu este monetară. Este logistică. România se miră de ce are inflație persistentă chiar și când energia scade. Motivul este simplu: a creat o economie în care transportul este taxat ca un lux.

România face exact opusul: penalizează distanța și energia. Penalizează distribuția. Penalizează producția departe de marile orașe.

Rezultatul este o inflație care nu poate fi „vindecată” prin dobânzi, pentru că nu este o problemă de cerere, ci una de costuri structurale.

Problema nu este grija pentru mediu. Problema este că România ca și majoritatea țărilor din UE a ales cea mai proastă metodă scumpind carburanții și energia de bază prin taxe și impozite fără să folosească aceste fonduri pentru a investi masiv în producție ieftină și curată. A transformat kilowattul și litrul de carburant în instrumente fiscale, nu în bunuri strategice.

Energia nu este un viciu de taxat. Este fundația pe care se clădește totul. SUA subvenționează mișcarea și energia. China subvenționează mișcarea și energia. România și majoritatea țărilor din UE le taxează. Apoi se miră de ce exportă mai puțin, produce mai scump și trăiește cu inflație. Nu există economie prosperă cu energie scumpă și transport scump.

