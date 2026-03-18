Ministrul de Externe: Românii se pot simți în siguranță, nu există amenințări directe din partea Iranului

Nu există amenințări directe la adresa României, a declarat, miercuri, în Parlament, ministrul de Externe, Oana Țoiu, care a repetat că avertismentul oficialilor iranieni vizează doar consecințe politice și juridice.

”Nu există amenințări directe din partea Iranului. Românii se pot simți în siguranță în continuare. Conversația care a avut loc între presă și purtătorul de cuvânt al Ministerului de Afaceri iranian nu a avut un răspuns care privea retaliere din perspectivă militară. S-a referit explicit la consecințe care țin de ordin politic și juridic, ceea ce înseamnă o conversație mai departe în cadrul Organizației Națiunilor Unite”, a declarat miercuri Oana Țoiu.

Ea a fost interpelată de comisiile de specialitate ale Parlamentului, după audierea tensionată de săptămâna trecută, pentru a explica dacă România a devenit o „țintă militară” după aprobarea solicitării SUA de a folosi bazele de la Mihail Kogălniceanu și Câmpia Turzii pentru operațiuni legate de conflictul cu Iranul.

România a permis staționarea temporară (inițial 90 de zile) pentru avioanele ce vor alimenta în zbor avioanele de luptă și pentru echipamente de monitorizare, precum și suplimentarea trupelor americane cu aproximativ 800 de soldați.

Solicitarea și aprobarea se bazează pe Acordul de acces semnat cu SUA în 2005/2006.

Luni, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe din Iran, Esmail Baghaei, a amenințat România, într-o conferință de presă, cu un răspuns “adecvat, atât din punct de vedere legal, cât și politic”, după ce țara noastră a permis Statelor Unite să folosească bazele militare pentru reaprovizionarea avioanelor folosite în misiuni în Orientul Mijlociu.

Teheranul consideră că sprijinul logistic, fără de care avioanele americane nu ar putea ajunge la țintă, transformă România în complice oficial, încălcând dreptul internațional.

Explicațiile ministrului de Externe

Oana Țoiu a explicat că România este protejată de parteneriatul cu SUA și reacția Iranului este doar retorică diplomatică „standard”.

De asemenea, a spus ministrul, avertismentul Iranului se referă la consecințe „politice și juridice”, adică demersuri la ONU sau răcirea relațiilor diplomatice, nu la acțiuni militare precum bombardamente sau alte atacuri.

Ambasadoarea României la Teheran a fost rechemată în țară pentru consultări, dar misiunea rămâne funcțională pentru a ajuta românii din regiune, a precizat Oana Țoiu.

„Românii se pot simți în siguranță, nu există o mobilizare de război la nivel național”, a insistat ministrul de Externe.

