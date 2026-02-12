Nr. 3 din Pentagon: SUA își doresc ca NATO să se bazeze „mai degrabă pe parteneriat decât pe dependență”

Subsecretarul pentru probleme politice al Pentagonului, Elbridge Colby (foto stânga), a solicitat joi ca NATO să se bazeze pe „mai degrabă pe parteneriat decât pe dependență”.

El a făcut această declarație la Bruxelles, unde a participat la reuninea miniștrilor Apărării din statele membre ale Alianței, care a avut loc cu o zi înaintea Conferinței de Securitate de la München.

Jurnaliștii de la Reuters și The Guardian au remarcat tonul conciliant al numărului 3 din Pentagon. „Avem o bază foarte solidă pentru a colabora”, întrucât țările europene au convenit să preia conducerea apărării convenționale a continentului”, a spus Colby. „Acum este momentul să mergem împreună mai departe, să fim pragmatici”, le-a declarat el jurnaliștilor, pledând pentru o alianță „bazată pe parteneriat, mai degrabă decât pe dependență, și pentru o revenire la scopul inițial al NATO”.

Ca semn al schimbării echilibrului în cadrul alianței, NATO a anunțat săptămâna aceasta că SUA va ceda două dintre principalele sale posturi de comandă – din Napoli și Norfolk – ofițerilor europeni.

Președintele american Donald Trump a cerut, în repetate, rânduri țărilor europene să își sporească cheltuielile militare și să își asume mai multă responsabilitate pentru propria securitate, reducând dependența de SUA. Liderii NATO au răspuns anul trecut, când au agreat să cheltuiască 5% din PIB-ul lor pentru investiții legate de apărare și securitate până în 2035.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat, joi, că aliații își asumă mai multe responsabilități. „Observăm deja o creștere semnificativă a cheltuielilor aliaților pentru apărare. Investițiile au crescut cu zeci de miliarde”, a remarcat Rutte.

”Trebuie să avem o abordare de 360 de grade față de orice amenințare”

Șeful NATO a dat asigurări, joi, că Alianța are suficiente forțe pentru a spori supravegherea în Nordul Îndepărtat prin intermediul Santinelei Arctice și pentru a menține simultan supravegherea implementată deja în Marea Baltică și pe flancul estic.

„NATO este atât de puternică încât poate face ambele lucruri deodată, iar practic trebuie să adoptăm o abordare de 360 de grade față de orice amenințare la adresa teritoriului NATO, asigurându-ne că flancul nostru estic este sigur și puternic”, a declarat Rutte.

Conducerea militară a Alianței a lansat, miercuri, o nouă inițiativă, Santinela Arctică. Aceasta, la fel ca Santinela Baltică și Santinela Estică, lansate recent, își propune să integreze mai bine eforturile țărilor NATO de a-și îmbunătăți poziționarea în aceste zone.

Cu toate acestea, aliații situați în partea estică a teritoriului Alianței, având în vedere proximitatea lor față de Rusia, și-au exprimat unele rezerve cu privire la posibilitatea ca atenția și resursele să fie deviate acum către Arctica.

Secretarul general al NATO și-a exprimat, de asemenea, încrederea că Santinela Arctică și discuțiile trilaterale în curs dintre Groenlanda, Danemarca și Statele Unite vor contribui la „prevenirea accesului Rusiei și Chinei și, de asemenea, la protejarea întregii regiuni”.

***