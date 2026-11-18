Cum poate România să transforme avantajele strategice în motoare durabile de competitivitate, creștere și suveranitate economică până în 2030? Aceasta este întrebarea centrală a ediției din acest an, care va aduce în prim-plan teme esențiale pentru viitorul economic al țării: dezvoltarea unei industrii competitive, investițiile strategice, securitatea și competitivitatea energetică, adaptarea competențelor la noile realități ale pieței muncii, apărarea și transformarea digitală.

Premierul, vicepreședintele Parlamentului European, ministrul Finanțelor, reprezentanți ai administrației publice și lideri ai unor companii importante din România se reunesc joi, 19 noiembrie, la București, la cea de-a IV-a ediție a Forumului de Afaceri Franco-Român, Nouvelle Europe Forum 2030 – De la convergență la influență. Evenimentul este organizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Franceză în România (CCIFER), în parteneriat cu Ambasada Franței în România și mai multe organizații economice franco-române.

Printre oficialii confirmați se numără Luca-Alexandru Niculescu, prim-ministrul României, Victor Negrescu, vicepreședintele Parlamentului European, Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, Ștefan-Radu Oprea, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, și Daniel-Cătălin Zamfir, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

La eveniment vor fi prezenți Nicolas Warnery, ambasadorul Franței în România, și Nicolas Richard, președintele CCIFER, alături de reprezentanți ai unor companii cu investiții și activități importante în economia românească, precum Airbus Helicopters, Thales, Renault, Orange, BRD, Veolia, Groupama, Forvis Mazars, Concelex precum și reprezentanți ai Băncii Naționale a României (BNR)



Dezbaterile vor aborda, totodată, provocarea finanțării creșterii economice într-un context european în care fondurile europene nu vor mai avea același rol, precum și identificarea unor noi mecanisme de investiții și parteneriate public-private.

Dincolo de formatul unei conferințe tradiționale, Nouvelle Europe Forum își propune să creeze un cadru de dialog direct între mediul de afaceri și decidenții publici, pentru a apropia perspectivele celor două părți, a clarifica prioritățile economice și a identifica direcții concrete de acțiune.

Prin această ediție, CCIFER continuă să consolideze rolul comunității de afaceri franco-române ca partener de dialog și contribuție la dezvoltarea economică a României, într-un moment în care competitivitatea, investițiile și capacitatea de adaptare devin esențiale pentru următorul deceniu.

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