Noul șef al Corpului de Control al premierului Bolojan – Crinel Nicu Grosu lucrat în Direcţia Generală Anticorupţie a MAI

Premierul Ilie Bolojan l-a numit, vineri, în funcţia de şef al Corpului de Control , cu rang de secretar de stat, pe Crinel Nicu Grosu. „Decizia de numire a fost publicată în Monitorul Oficial nr.823”, a transmis Guvernul.

Crinel Nicu Grosu s-a născut în 15 noiembrie 1978, a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” şi a urmat un master în Relaţii Internaţionale şi Instituţii Europene și un altul de „Studii aprofundate în domeniul ordinii publice și siguranței naționale”.

Din iulie 2025 era împuternicit şef al Biroului Operativ din cadrul Serviciului Special din Direcţia Generală Anticorupţie – Ministerul Afacerilor Interne, potrivit CV-ului postat pe site-ul Guvernului. Anterior, a fost Ofiţer specialist principal – Serviciul Special în cadrul aceleiaşi instituţii, încă din 2019, și împuternicit șef al Biroului Teste de Integritate.

Postul de şef al Corpului de Control a rămas vacant, în 2 iulie, după ce Adrian Nicuşor Nica a fost eliberat din post şi numit preşedinte al ANAF.

Corpul de control al prim-ministrului are rolul de a asigura desfășurarea de activități de control administrativ și de monitorizare a activității ministerelor şi serviciilor publice deconcentrate ale acestora, instituţiilor publice din subordinea Guvernului, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, oficiilor, agențiilor, departamentelor, comisiilor, regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor şi instituţiilor de credit cu capital majoritar sau integral de stat.

Corpul de control are competență în verificarea obiectivelor și proiectelor de investiţii, derulate de autorităților administrației publice locale și instituțiilor publice subordonate acestora, finanțate din sume alocate de la bugetul de stat, cu respectarea principiului autonomiei locale.

