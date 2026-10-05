Al patrulea premier desemnat – Luca Niculescu, diplomatul care s-a ocupat de dosarul aderării la OCDE. Reacția partidelor

Luca Niculescu, fost jurnalist devenit secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și diplomatul care s-a ocupat de dosarul aderării României la OCDE, este a patra nominalizare pentru postul de premier.

Prezentăm integral declarația președintelui:

Propunerea mea pentru poziția de Prim-ministru este Luca Niculescu. Luca Niculescu este un diplomat, adică un om care are ca meserie să armonizeze poziții. În ultimii patru ani, s-a ocupat de procesul de aderare a României la OCDE și, în calitatea asta, a lucrat cu instituțiile statului român, deci este cineva care cunoaște statul român și a făcut o muncă de patru ani în care a dus la elaborarea o sută de acte normative cu acordul partidelor parlamentare. Și tot legat de OCDE, cred că este un moment în care România să facă saltul – economia românească și administrația românească – să facă saltul pe care aderarea la OCDE îl permite. Noi suntem într-un moment în care ne-am adaptat legislația principală, secundară și acum trebuie să fim în stare să o aplicăm astfel încât să facem saltul. Alegerea a venit în urma consultărilor de azi. Am ales persoana care are cele mai mari șanse să întrunească o majoritate, iar domnul Niculescu are libertatea să decidă, în urma discuțiilor aprofundate pe care le va avea cu partidele, formula de guvern – politic, tehnocrat. Importantă este majoritatea din Parlament. E important, e necesar ca România să aibă un guvern, și în termen imediat, pentru că sunt instituții care au nevoie de rectificare, e nevoie de un buget pentru anul viitor, dar și în termen mediu, pentru că prelungirea incertitudinii va avea efecte pe viața românilor – cursul de schimb valutar, am văzut evoluția din zilele astea, pe dobânzile la credite, pe investițiile care așteaptă terminarea acestei etape de incertitudine, investiții care înseamnă locuri de muncă pentru români. Și am garanția că un guvern cu Luca Niculescu va păstra direcția pro-occidentală a României și, de asemenea, va respecta țintele financiare și toate angajamentele pe care România și le-a asumat.

Premierul desemnat: ”Nu pot promite miracole, dar ce pot promite este accelerarea investiţiilor şi a reformelor”

Prezentăm integral declarația premierul desemnat, Luca Niculescu:

Vă mulțumesc, domnule Președinte, pentru încrederea acordată. Accept această responsabilitate cu deplina conștiință a dificultății momentului. România traversează de multă vreme o perioadă de incertitudine politică, într-un context economic și internațional care, la rândul său, este dificil. Prima misiune va fi construirea unei majorități parlamentare care să voteze un guvern ce va fi profund ancorat în direcția europeană și euroatlantică a României. Voi avea discuții cu partidele parlamentare pentru a construi această majoritate și pentru a conveni asupra unui program de guvernare realist, iar în următoarele zile voi prezenta public rezultatul acestor consultări, prioritățile Guvernului și echipa cu care le vom pune în practică. Nu pot promite miracole, dar ce pot promite este seriozitate în folosirea banului public, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor României, accelerarea investițiilor și a reformelor și un stat care să funcționeze cât mai bine pentru cetățenii săi, adică pentru toți românii. Un stat mai puternic înseamnă și un stat mai bine protejat, iar, în contextul unui război la graniță, avem nevoie de fermitate și de viziune pentru a apăra România. Iar protejarea unei țări înseamnă și o societate capabilă să reziste dezinformării și manipulării. Și aici trebuie să ne întărim anticorpii. Avem nevoie de o perioadă de stabilitate și de construcție și am încredere că o putem avea, pentru că există un exemplu recent, pe care l-a citat și domnul Președinte, care arată că, atunci când dorim ceva cu adevărat, atunci putem reuși. În ultimii ani, în ultimii patru ani, partide politice, instituții din administrația centrală și cea locală au lucrat împreună pentru acest obiectiv comun, aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, cel mai important proiect după aderarea la NATO și la Uniunea Europeană. Iar astăzi, România este, practic, prima dintre cele opt țări candidate care a încheiat evaluările tehnice ale procesului de aderare la această organizație, care este Clubul Democrațiilor Dezvoltate ale Lumii. Acest lucru a fost posibil pentru că, într-un moment important, oameni cu opinii, oameni cu apartenențe politice diferite au reușit să treacă dincolo de diferențele dintre ei și să privească spre ceva mai mare, spre interesul României. Există această vorbă potrivit căreia în lume sunt prea mulți oameni care construiesc ziduri și prea puțini care construiesc punți. Iar acesta este unul dintre momentele în care România are nevoie de punți. Să punem pentru o vreme ceea ce ne unește înaintea lucrurilor care ne despart. Vă mulțumesc încă o dată pentru încredere, domnule Președinte!

Jurnalist, inainte de a fi numit ambasadorul României în Franța

Născut în 1971, Luca Niculescu este absolvent al Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București (1995), este titular al unui master în Jurnalism European, la Centrul Universitar pentru Jurnalism, Strasbourg (1996).

Între 1992 și 2016, a fost jurnalist, redactor-șef al postului de radio RFI România, precum și realizator de emisiuni la mai multe televiziuni: Money Channel, TVR 1, Digi24.

A fost corespondent permanent în România pentru mass-media din Franța (France Info, France Culture, France Inter, TV5 și cotidianul Libération).

Sorin Grindeanu: ”Noua numire sfidează matematica parlamentară. Dacă noul premier va continua măsurile de austeritate, mergem la alegeri anticipate”

PSD, care a cerut mandatul pentru Sorin Grindeanu, a transmis un comunicat în care președintele partidului critică desemnarea lui Luca Niculescu și ignorarea formațiunii, și avertizează că o eventuală continuare a măsurilor de austeritate va duce la alegeri anticipate.

Mesajul lui Sorin Grindeanu:

„Noua nominalizare de premier a președintelui continuă să sfideze matematica parlamentară. După 4 premieri de dreapta care au eșuat, vedem o nouă desemnare care nu ține cont de partidul care a câștigat alegerile. Este alegerea președintelui. Partidul Social Democrat ia propriile decizii. De aceea, mâine vom avea o ședință a Biroului Permanent Național în care vom analiza această propunere. Da! România are nevoie urgentă de un guvern care să schimbe direcția greșită a țării, să facă rectificarea bugetară și să pregătească bugetul pentru 2027. Dar PSD nu va participa și nu va da voturi în alb pentru o construcție politică care să însemne o nouă aventură politică. Prim-ministrul desemnat trebuie să spună public cum vrea să arate Guvernul și care sunt principalele măsuri pe care le are în vedere pentru redresarea economiei și protejarea puterii de cumpărare a oamenilor, cu menținerea țintelor de deficit. Altfel, dacă prim-ministrul desemnat va susține în continuare politicile de austeritate ale lui Bolojan, cred că nu mai rămâne altă cale pentru a repune România pe drumul corect decât să mergem la alegeri anticipate. Îmi doresc să punem punct României interimatelor!”

Purtătorul de cuvânt al PNL: ”Vom discuta cu noul premier desemnat și vom analiza programul de guvernare”

PNL anunță că „ia act de decizia Președintelui României privind desemnarea lui Luca Niculescu drept candidat pentru funcția de prim-ministru”. „În perioada următoare vom avea discuții cu premierul desemnat și vom analiza programul de guvernare, prioritățile asumate și echipa pe care o va propune”, a scris pe Facebook purtătorul de cuvânt al partidului, Ionel Bogdan.

„Ulterior discuțiilor și analizei programului de guvernare, PNL va lua o decizie cu privire la votul de învestitură”, a adăugat el.

Dominic Fritz: Vom discuta cu premierul desemnat, USR nu va susţine un guvern cu miniştri PSD sau controlat de PSD

”USR a luat act de desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcţia de prim-ministru. Este un diplomat de carieră respectat, renumit pentru execuţia profesionistă a misiunilor care i-au fost încredinţate, de exemplu procesul de aderare a României la OCDE. USR va analiza programul, echipa de miniştri şi majoritatea care îl susţine. Vom discuta cu premierul desemnat despre cum vrea să se asigure că guvernul poate să livreze rezultate aşa cum au livrat miniştrii USR. Decizia va fi luată în forurile statutare ale partidului”, a declarat, luni seară, Dominic Fritz.

El a repetat însă că USR nu va susţine un executiv din care ar face parte reprezentanţi ai PSD:

”Un lucru este însă clar: USR nu va susţine un guvern cu miniştri PSD sau controlat de PSD. Nici nu va vota un premier folosit drept paravan pentru întoarcerea PSD la cutiile de pantofi. Un premier dependent de comenzi de la PSD nu va putea fi «independent». România are nevoie urgentă de un guvern. Dar are nevoie de unul care să scoată ţara din criză, nu să-i întoarcă la putere pe cei care au provocat-o”.

George Simion: „E tot o marionetă. Zero voturi de la AUR”

Liderul AUR, George Simion, a reacționat, luni seara, la desemnarea lui Luca Niculescu pentru postul de premier și a anunțat că AUR nu va vota Guvernul propus de acesta.

„Luca Niculescu e tot o marionetă. Zero voturi de la AUR! Libertate pentru Călin Georgescu”, a transmis George Simion într-o postare pe Facebook. În mesajul postat, Simion a postat și steagul Franței alături de numelui lui Luca Niculescu și steagul României la Călin Georgescu.

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