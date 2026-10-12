Noul pod rutier între România și Ucraina, finalizat – investiție totală de 49 mil. euro, dintre care 18 mil. sunt fonduri UE

Un nou pod rutier peste Tisa, care va lega România de regiunea Transcarpatia din Ucraina, a fost finalizat și va avea fluxuri separate pentru transportul de călători și cel de mărfuri, anunță un comunicat al Reprezentanței Comisiei Europene în România.

Noua infrastructură asigură legătura între Sighetu Marmației și Bila Țerkva, și este importantă nu doar pentru mobilitatea NATO, ci și pentru perioada post-război, când va începe reconstrucția Ucrainei.

Podul va facilita circulația persoanelor și a mărfurilor și va sprijini comunitățile locale de pe ambele maluri ale râului.

Prin eficientizarea transportului de mărfuri între Ucraina și UE, proiectul contribuie la inițiativa „Culoarele solidarității”, consolidează legăturile economice și creează noi oportunități pentru întreprinderi și cetățeni, arată comunicatul.

Cu o valoare totală de aproximativ 49 de milioane EUR, din care 18 milioane EUR reprezintă finanțare din partea UE, proiectul va spori semnificativ capacitatea de trecere a frontierei și reziliența regiunii.

Podul actual va funcționa în continuare

Lung de 268,6 metri, noul pod va funcționa alături de podul existent, pe care circulația se desfășoară în prezent alternativ, pe o singură bandă, iar accesul este permis numai vehiculelor cu masa mai mică de 2,5 tone. Noua construcție elimină aceste constrângeri, permițând transportul rutier de mărfuri și sporind capacitatea de trafic la frontieră.

Podul este alcătuit din două structuri paralele, câte una pentru fiecare sens de circulație. Fiecare structură dispune de o cale de rulare cu două benzi și de o cale separată pentru pietoni și bicicliști.

Noul punct de trecere a frontierei dispune, de asemenea, de o infrastructură modernă: o platformă cu o lungime de aproximativ 575 de metri, fluxuri distincte pentru traficul de călători și cel de mărfuri, precum și benzi pentru controlul documentelor în ambele sensuri.

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