Noul plan de restructurare a Liberty Galaţi: 6 luni pentru negocierea cu cei 5 investitori mari interesați, angajații vor fi plătiți în această perioadă

Comitetul Interministerial pentru protejarea intereselor statului la Liberty Galaţi SA şi Liberty Tubular Products Galaţi SA le-a recomandat vineri creditorilor acceptarea noului plan de restructurare a combinatului, care prevede șase luni de negocieri directe cu cei cinci investitori care și-au exprimat interesul pentru preluare.

„Prim-Ministrul României, Luca Niculescu, a convocat, astăzi, la Palatul Victoria, Comitetul Interministerial pentru protejarea intereselor statului la Liberty Galaţi SA şi Liberty Tubular Products Galaţi SA, pentru a identifica soluţiile necesare salvării locurilor de muncă şi a capacităţilor de producţie. În cadrul Comitetului, coordonat de Viceprim-ministrul Marian Neacşu, administratorii concordatari au prezentat noul plan de restructurare al Combinatului Siderurgic Galaţi. Având în vedere importanţa strategică a acestui obiectiv economic şi determinarea Guvernului de a întreprinde toate măsurile necesare, Comitetul a recomandat creditorilor aprobarea planului”, se arată în comunicat.

Procedura de negociere directă cu investitorii se va desfăşura în următoarele şase luni, perioadă în care a fost prelungită plata celor 2.400 de angajaţi activi ai combinatului, din Fondul pentru creanţe salariale de la Agenţia Naţională pentru Ocupare şi Forţă de Muncă, a explicat .coordonatorul comitetului, viceprim-ministrul Marian Neacșu.

Planul trebuie aprobat înainte de 9 noiembrie

Noul plan de restructurare, prezentat de administratorii concordatari, prevede negocieri cu toți cei cinci mari investitori ce şi-au exprimat interesul faţă de Liberty Galaţi. Trei dintre aceștia analizează deja perspectiva de a investi în combinat, anunţă vineri Executivul, într-un comunicat de presă.

„Aprobarea acestui plan de restructurare înaintea termenului limită de 9 noiembrie a.c. previne intrarea în procedură de faliment a Combinatului Siderurgic Galaţi, care ar antrena pierderea unui obiectiv de importanţă strategică, efecte negative economice şi pierderea locurilor de muncă”, arată Guvernul.

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