Noul Orient Mijlociu al lui Trump: summit spectaculos, cu peste 30 de lideri din Orientul Mijlociu și Occident, pentru a garanta implementarea celor 20 de puncte ale planului de pace

Summitul pentru pace din stațiunea egipteană Sharm El-Sheikh a reunit, luni seară, lideri din peste 30 de țări, la finalul unei zile marcate de discursul din Knesset al președintelui american, Donald Trump, care a anunțat „zorii istorici ai unui nou Orient Mijlociu”.

Înaintea discursului liderului de la Casa Albă, 20 de ostatici israelieni rămași în viață și aproximativ 2.000 de deținuți palestinieni au fost eliberați, în prima în prima fază a acordului în 20 de puncte de încetare a focului agreat de Hamas și Israel.

Președintele american i-a îndemnat pe palestinieni „să se îndepărteze pentru totdeauna de calea terorismului”. „Palestinienii se află în fața unei alegeri ce nu poate fi mai clară. Este șansa lor să se schimbe. Pentru totdeauna, să se îndepărteze de calea terorismului și a violenței, este imperativ să fie excluse forțele răuvoitoare ale urii care sunt printre ei”, a declarat Trump, exprimându-și convingerea că „acest lucru se va întâmpla”.

Summitul garanțiilor de pace: liderii marilor puteri din Occident și din Orientul Mijlociu s-au adunat în Egipt

„Este începutul istoric al unui nou Orient Mijlociu. Acesta va fi amintit ca momentul în care totul a început să se schimbe”, a spus Trump într-un discurs de o oră în care a lăudat rolul administrației sale în încheierea acordului și a spus că documentul marchează sfârșitul unui „coșmar dureros” pentru Israel și palestinieni, a spus Donald Trump.

După discursul din Knesset, președintele american a plecat direct spre Sharm El-Sheikh, la summitul unde îl așteptau, printre alții, președintele Franței, Emmanuel Macron, cel al Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic, Keir Starmer, cel ungar, Viktor orban, șefa Guvernului de la Roma, Giorgia Meloni, președintele Consiliului European, Antonio Costa, secretarul general al ONU, António Guterres, secretarul general al Ligii Arabe, Ahmed Aboul Gheit, Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei și emirul Qatarului, Tamim bin Hamad Al Thani.

Strategia care a dat rezultate

Înainte de eliberarea ostaticilor, trupele israeliene s-au retras pe o linie care le permite să controleze 53% din Gaza – prima dintre cele trei etape ale retragerii israeliene, conform planului președintelui Trump, scrie BBC. Celelalte două au făcut obiectul discuțiilor de la summitul din Egipt.

O forță multinațională de aproximativ 200 de soldați, sub supravegherea armatei americane, va monitoriza încetarea focului, potrivit unui înalt oficial american. Se crede că forța include trupe din Egipt, Qatar, Turcia și Emiratele Arabe Unite.

Planul în 20 de puncte prevede că Gaza va fi demilitarizată și că toate „infrastructurile militare, teroriste și ofensive” vor fi distruse. De asemenea, menționează că Gaza va fi guvernată inițial de un comitet temporar de tranziție format din tehnocrați palestinieni, supravegheat de un „Consiliu de pace” condus și prezidat de Trump și din care face parte fostul prim-ministru britanic Tony Blair.

Guvernarea Fâșiei va fi în cele din urmă transferată Autorității Palestiniene – care administrează Cisiordania – odată ce aceasta va fi trecut prin reforme. Hamas – care administrează teritoriul din 2007 – nu va mai juca niciun rol în guvernarea sa, direct sau indirect, conform planului.

Trump este cunoscut pentru faptul că nu are timp sau răbdare pentru diplomația tradițională. Dacă abordarea Departamentului de Stat în ceea ce privește încetarea focului și negocierile de pace constă în a lucra asupra hărților și a canalelor diplomatice, definind granițele și anticipând lacunele, Trump negociază în același mod în care a încheiat tranzacții imobiliare în New York: în concepte generale, lăsând detaliile în seama altora, scrie New York Times.

Trump l-a presat pe premierul israelian, Benjamin Netanyahu, să semneze planul său în 20 de puncte, care prevedea încetarea focului și instituirea unui guvern temporar în Gaza, susținut de o forță internațională de stabilitate. Deși planul nu îndeplinea cerințele maximaliste ale lui Netanyahu, acesta a fost nevoit să accepte documentul.

De cealaltă parte, Hamas a spus „da, dar”, acceptând primele condiții – eliberarea ostaticilor contra unui schimb de prizonieri – dar insistând asupra continuării negocierilor cu privire la pașii critici următori. Donald Trump a ignorat acel „dar” și a considerat pur și simplu acceptul parțial ca fiind un acord deplin, explică New York Times succesul strategiei.

„El a înțeles ceea ce Netanyahu nu a înțeles: că războiul provoca daune diplomatice imense și că victoria totală în Gaza era de neatins fără uciderea ostaticilor, sacrificarea soldaților și rănirea civililor în spatele cărora se ascunde Hamas. El a înțeles starea de spirit a publicului israelian mult mai bine decât guvernul – un procent copleșitor de 80% a susținut aducerea ostaticilor acasă, chiar cu prețul încheierii războiului”, au conchis jurnaliștii americani.

***