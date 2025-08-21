Noua variantă a legii pensiilor private: Suma maximă ce poate fi retrasă în momentul pensionării, limitată la 30% (în loc de 25%), restul poate fi eșalonat pe 8 ani (în loc de 10)

Guvernul României a aprobat joi proiectul de lege care reglementează plata pensiilor private.

Potrivit formei aprobate, suma pe care o persoană o poate retrage la începutul perioadei de plată s-a majorat de la 25% la 30%, iar perioada în care plățile se vor face s-a micșorat de la 10 ani la 8 ani.

Documentul va fi transmis Parlamentului pentru dezbatere și aprobare.

Proiectul de lege prevede organizarea și funcționarea sistemului de plată a pensiilor private, prin fonduri speciale, denumite fonduri de plată a pensiilor private, administrate de furnizori autorizați de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). În rândul acestor furnizori se numără administratori de fonduri de pensii private, societăți de asigurare de viață, societăți de administrare a investițiilor și societăți pe acțiuni constituite conform Legii societăților nr. 31/1990. De asemenea, în sistem pot opera entități autorizate din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European sau din state membre OCDE, în baza reglementărilor europene.

Legea introduce două tipuri de fonduri de plată: fonduri de retragere programată și fonduri de pensii viagere.

Înainte ca participantul să atingă vârsta necesară pentru deschiderea dreptului la pensia privată, administratorul fondului va transmite în scris informații referitoare la contravaloarea activului personal, condițiile de plată, opțiunile disponibile și posibilitatea de a alege furnizorul fondului de plată. La îndeplinirea condițiilor legale, participantul va transmite o cerere pentru intrarea în faza de plată și va încheia un contract de plată a pensiei private cu furnizorul ales.

Proiectul prevede că membrul unui fond de pensii poate primi maximum 30% din valoarea activului personal sub formă de plată unică, o singură dată, înainte de începerea plății pensiei lunare. Ulterior, legea stabilește două modalități de plată:

Fondurile de retragere programată: pensia se va plăti lunar până la epuizarea activului personal. Suma lunară va fi fixă și egală cu valoarea indemnizației sociale pentru pensionarii din sistemul public de pensii, cu excepția ultimei tranșe, care va fi ajustată anual. În cazul unui activ suficient pentru o perioadă mai lungă, pensia lunară poate depăși acest cuantum, cu condiția ca distribuirea să se realizeze pe cel puțin opt ani. Furnizorul garantează că totalul plăților către participant sau către moștenitori va fi cel puțin egal cu valoarea activului. În caz de deces al membrului în perioada de plată, moștenitorii vor beneficia de o plată unică reprezentând valoarea activului rămas.

Fondurile de pensii viagere: pensiile se vor plăti pe întreaga durată de viață a membrului sau a supraviețuitorului, în cazul pensiei cu componentă de supraviețuitor. Valoarea pensiei se va calcula prin metode actuariale, pe baza activului disponibil al fiecărui participant. Se introduce un prag minim pentru accesarea pensiei private, stabilit la 12 indemnizații sociale pentru pensionarii din sistemul public, echivalentul a 15.372 lei în 2025. Sumele sub acest prag vor fi plătite integral sau eșalonat, fără a fi transferate în fondurile de plată.

Legea permite transferul activului către fondul de plată la cererea participantului, fără penalități sau comisioane, iar alegerea furnizorului rămâne la latitudinea acestuia.

În prezent, legislația românească reglementează doar acumularea contribuțiilor pentru pensiile private, prin Legea nr. 411/2004 – Pilon II, Legea nr. 204/2006 – Pilon III și Legea nr. 1/2020 – Pilon IV, fără a stabili modalitățile de plată.

Proiectul aprobat de guvern completează această lacună, oferind cadrul legal necesar pentru transformarea economiilor acumulate în pensii efective.

Potrivit Guvernului, legea urmărește asigurarea stabilității sistemului de pensii private, protecția participanților și flexibilitatea alegerii modalității de plată. Proiectul urmează să fie discutat în Parlament, unde se va decide forma finală și intrarea în vigoare.

***