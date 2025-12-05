Noua Strategie de Securitate Națională a SUA: Fortificarea în Emisfera Vestică – Poziția față de China și de Rusia – Despre UE: „Declin economic” și ”perspectiva dispariției civilizației”

Strategia de Securitate Națională a SUA a fost dată publicității joi seară și reflectă viziunea președintelui în funcție, Donald Trump, asupra protejării intereselor de securitate americane.

Documentul de 33 de pagini este prezentat de liderul de la Casa Albă ca „o foaie de parcurs pentru a ne asigura că America rămâne cea mai mare și mai de succes țară din istoria omenirii și căminul libertății pe Pământ”, și consfințește strategia deja anticipată de analiști:

reîntoarcerea atenției americane, pe toate planurile, la emisfera vestică, în care se vor fortifica militar, economic și tehnologic, un corolar la vechea doctrină Monroe.

Strategia pornește de la o evaluare precisă a ceea ce se dorește și a instrumentelor disponibile sau care pot fi create în mod realist pentru a obține rezultatele dorite.

„Nu orice țară, regiune, problemă sau cauză, oricât de valoroasă, poate fi în centrul strategiei americane.

Scopul politicii externe este protejarea intereselor naționale fundamentale; acesta este singurul obiectiv al acestei strategii”, se arată încă de la începutul documentului.



Regiunile asupra cărora se concentrează strategia sunt Asia, Europa, Emisfera Vestică, Orientul Mijlociu și Africa.

Sublinierile din text aparțin redacției.

China și Asia – victorie în plan economic și evitarea confruntării militare în Indo-Pacific, ”principalul câmp de luptă al secolului următor”

Capitolul dedicat Asiei se deschide cu „presupunerile eronate” ale Americii despre China, de acum trei decenii: acelea că prin deschiderea piețelor, încurajarea investițiilor americane și externalizarea producției, Washingtonul va facilita intrarea Beijingului în ordinea internațională bazată pe reguli.

„Acest lucru nu s-a întâmplat. China a devenit bogată și puternică și și-a folosit bogăția și puterea în avantajul său considerabil.

Elitele americane – de-a lungul a patru administrații succesive ale ambelor partide politice – au fost fie dispuse să faciliteze strategia Chinei, fie au negat-o.

Indo-Pacificul este deja sursa a aproape jumătate din PIB-ul mondial, pe baza parității puterii de cumpărare (PPP), și a unei treimi, pe baza PIB-ului nominal. Această pondere va crește cu siguranță în secolul XXI.

Ceea ce înseamnă că Indo-Pacificul este deja și va continua să fie unul dintre principalele câmpuri de luptă economice și geopolitice ale secolului următor. Pentru a prospera acasă, trebuie să concurăm cu succes acolo – și asta facem”, arată Strategia de Securitate Națională a SUA.

Miza supremă în relația cu China este economia. Ceea ce a început ca o relație între o economie matură și bogată și una dintre cele mai sărace țări din lume „s-a transformat într-una între aproape egali”, admite Administrația Trump.

Aceasta militează pentru echilibrarea comerțului cu China:

„Dacă America rămâne pe calea creșterii economice – și poate menține acest ritm, păstrând în același timp o relație economică cu Beijingul care să fie cu adevărat avantajoasă pentru ambele părți – ar trebui să trecem de la economia actuală de 30 de trilioane de dolari în 2025 la una de 40 de trilioane de dolari în anii 2030, ceea ce ar plasa țara noastră într-o poziție de invidiat, menținându-ne statutul de cea mai importantă economie a lumii”.

Pentru a menține supremația, Statele Unite trebuie să se protejeze printr-o serie de măsuri prin care să stopeze:

subvențiile și strategiile industriale agresive;

dirijate de stat practicile comerciale neloiale;

distrugerea locurilor de muncă și dezindustrializarea;

furtul pe scară largă de proprietate intelectuală și spionajul industrial;

amenințările la adresa lanțurilor noastre de aprovizionare, care pun în pericol accesul SUA la resurse critice, inclusiv minerale și elemente rare;

exporturile de precursori ai fentanilului, care alimentează epidemia de opioide din America;

propaganda, operațiunile de influențare și alte forme de subversiune culturală.

Pe de altă parte, Administrația Trump menționează la obiective consolidarea relației cu India, „pentru a încuraja New Delhi să contribuie la securitatea Indo-Pacificului, inclusiv prin cooperarea cvadrilaterală continuă cu Australia, Japonia și Statele Unite.

În același timp, Statele Unite trebuie să investească în cercetare pentru a ne păstra și promova avantajul în domeniul tehnologiilor militare și cu dublă utilizare de ultimă generație, punând accentul pe domeniile în care avantajele SUA sunt cele mai puternice.

Acestea includ domeniul submarin, spațial și nuclear, precum și alte domenii care vor decide viitorul puterii militare, cum ar fi inteligența artificială, calculul cuantic și sistemele autonome, plus energia necesară pentru a alimenta aceste domenii.

Pe termen lung, menținerea supremației economice și tehnologice americane este cea mai sigură modalitate de a descuraja și preveni un conflict militar la scară largă. Un echilibru militar convențional favorabil rămâne o componentă esențială a concurenței strategice.

Se acordă, pe bună dreptate, o atenție sporită Taiwanului, în parte datorită dominanței sale în producția de semiconductori, dar mai ales pentru că Taiwanul oferă acces direct la al doilea lanț insular și împarte Asia de Nord-Est și Asia de Sud-Est în două teatre distincte.

Având în vedere că o treime din transportul maritim global trece anual prin Marea Chinei de Sud, acest lucru are implicații majore pentru economia SUA. „Prin urmare, descurajarea unui conflict în Taiwan, în mod ideal prin menținerea superiorității militare, este o prioritate”, concluzionează Strategia.

Europa – de la „declin economic” la riscul „ dispariției civilizației”

SUA apreciază că Europa se confruntă cu probleme profunde.

„Europa continentală a pierdut din ponderea în PIB-ul global – de la 25% în 1990 la 14% în prezent – în parte din cauza reglementărilor naționale și transnaționale care subminează creativitatea și spiritul întreprinzător.

Dar acest declin economic este eclipsat de perspectiva reală și mai dură a dispariției civilizației. Problemele mai mari cu care se confruntă Europa includ activitățile Uniunii Europene și ale altor organisme transnaționale care subminează libertatea politică și suveranitatea, politicile de migrație care transformă continentul și creează conflicte, cenzura libertății de exprimare și suprimarea opoziției politice, scăderea drastică a natalității și pierderea identității naționale și a încrederii în sine”, se arată în capitolul dedicat Europei în Strategia Națională de Securitate a SUA.

Actuala Administrație americană apreciază că, „dacă tendințele actuale vor continua, Europa va fi de nerecunoscut în 20 de ani sau mai puțin”.

Poziția față de Rusia – „așteptările nerealiste” și ”lipsa de încredere în sine” ale europenilor. ”NATO nu mai poate fi percepută ca o alianță în continuă expansiune”

Conform Strategiei, „lipsă de încredere în sine este cea mai evidentă în relația Europei cu Rusia”.

„Aliații europeni se bucură de un avantaj semnificativ în ceea ce privește puterea militară față de Rusia, în aproape toate aspectele, cu excepția armelor nucleare. Ca urmare a războiului Rusiei în Ucraina, relațiile europene cu Rusia sunt acum profund atenuate, iar mulți europeni consideră Rusia o amenințare existențială”, se mai arată în document.

Este în interesul fundamental al Statelor Unite să negocieze încetarea rapidă a ostilităților în Ucraina, pentru a stabiliza economiile europene, a preveni escaladarea sau extinderea neintenționată a războiului și a restabili stabilitatea strategică cu Rusia, precum și pentru a permite reconstrucția Ucrainei după ostilități, astfel încât aceasta să poată supraviețui ca stat viabil, apreciază Administrația Trump.

În ceea ce privește războiul din Ucraina, criticile americane se îndreaptă mai degrabă asupra Europei decât a Rusiei:

„Războiul din Ucraina a avut efectul nefast de a crește dependența externă a Europei, în special a Germaniei. Astăzi, companiile chimice germane construiesc unele dintre cele mai mari fabrici de prelucrare din lume în China, folosind gaz rusesc pe care nu îl pot obține acasă.

Administrația Trump se află în conflict cu oficialii europeni care au așteptări nerealiste de la război, aflați în guverne minoritare instabile, multe dintre ele călcând în picioare principiile de bază ale democrației pentru a suprima opoziția. O mare majoritate europeană dorește pacea, dar această dorință nu se traduce în politici, în mare măsură din cauza subminării proceselor democratice de către aceste guverne. Acest lucru este important din punct de vedere strategic pentru Statele Unite tocmai pentru că statele europene nu se pot reforma dacă sunt blocate într-o criză politică”.

Washingtonul și dorește ca Europa să funcționeze ca un grup de națiuni suverane aliniate, inclusiv prin asumarea responsabilității principale pentru propria apărare, fără a fi dominată de vreo putere adversă.

În plus, SUA atrag atenția că NATO nu mai poate fi percepută ca o alianță în continuă expansiune.

Emisfera Vestică și „corolarul Trump” la Doctrina Monroe

Potrivit documentului publicat joi, Statele Unite vor reafirma și vor aplica Doctrina Monroe pentru a restabili supremația americană în emisfera vestică și pentru a proteja accesul nostru la zone geografice-cheie din întreaga regiune.

„Vom refuza concurenților din afara emisferei posibilitatea de a poziționa forțe sau alte capacități amenințătoare, sau de a deține sau controla active strategice vitale în emisfera noastră. Acest corolar Trump la Doctrina Monroe este o restaurare potențială și de bun simț a puterii și priorităților americane, în concordanță cu interesele de securitate ale Statelor Unite”, se mai spune în Strategie.

Obiectivele americane pentru emisfera vestică pot fi rezumate ca „Recrutare și extindere”.

„Vom recruta prieteni consacrați din emisferă pentru a controla migrația, a opri fluxurile de droguri și a consolida stabilitatea și securitatea pe uscat și pe mare. Ne vom extinde prin cultivarea și consolidarea de noi parteneri, consolidând în același timp atractivitatea națiunii noastre ca partener economic și de securitate preferat al emisferii”, promite Administrația Trump.

Securitate internă: controlul imigrație și reindustrializarea

Orice țară care se consideră suverană are dreptul și datoria de a-și defini viitorul, se arată în noua Strategie de Securitate Națională a SUA.



„De-a lungul istoriei, națiunile suverane au interzis migrația necontrolată și au acordat cetățenia doar în rare cazuri străinilor, care trebuiau să îndeplinească criterii exigente. Experiența Occidentului din ultimele decenii confirmă această înțelepciune durabilă.

În țări din întreaga lume, migrația în masă a pus presiune pe resursele interne, a crescut violența și alte forme de criminalitate, a slăbit coeziunea socială, a distorsionat piețele forței de muncă și a subminat securitatea națională. Era migrației în masă trebuie să ia sfârșit.

Securitatea frontierelor este elementul principal al securității naționale. Trebuie să ne protejăm țara de invazie, nu doar de migrația necontrolată, ci și de amenințările transfrontaliere, cum ar fi terorismul, drogurile, spionajul și traficul de persoane. O frontieră controlată de voința poporului american, astfel cum este implementată de guvernul său, este fundamentală pentru supraviețuirea Statelor Unite ca republică suverană”, se mai spune în document.

Trump insistă, pe de altă parte, asupra reindustrializării:

„Statele Unite vor reindustrializa economia, vor repatria producția industrială și vor încuraja și atrage investiții în economia și forța de muncă, concentrându-se pe cele 14 sectoare tehnologice critice și emergente care vor defini viitorul.

„Vom face acest lucru prin utilizarea strategică a tarifelor și a noilor tehnologii care favorizează producția industrială pe scară largă în fiecare colț al țării noastre, ridică nivelul de trai al lucrătorilor americani și garantează că țara noastră nu va mai depinde niciodată de niciun adversar, actual sau potențial, pentru produse sau componente critice”, conchide Strategia.

***