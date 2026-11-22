Bursa de Valori București (BVB) a lansat în mod oficial, vineri, 20 noiembrie, Piața de Creștere pentru IMM-uri, un nou segment de piață conceput special pentru a facilita accesul companiilor mici și mijlocii la finanțare prin piața de capital.
Piața de Creștere (PC) a devenit operațională astăzi, la 31 de ani de când BVB a reluat activitatea de tranzacționare după Revoluție. La momentul lansării, piața este formată din 23 de companii cu acțiuni și 14 emisiuni de obligațiuni. Dintre cele 14 emisiuni de obligațiuni, cinci aparțin unor companii ale căror acțiuni sunt, de asemenea, încadrate în PC.
Piața de Creștere, o alternativă la finanțarea bancară pentru firmele care vor să se dezvolte
Piața de Creștere a BVB e un pas important către operaționalizarea unui segment destinat companiilor mici și mijlocii și startup-urilor care caută finanțare pentru dezvoltare.
Proiectul a fost anunțat în ultimele luni de reprezentanții BVB și ASF și urmărește să ofere companiilor aflate în creștere o cale suplimentară de acces la capital, într-un moment în care finanțarea bancară poate fi dificilă mai ales pentru firmele cu puține active care pot fi aduse drept garanții.
Oficialii bursei arătau recent că noua piață este gândită în special pentru companiile care au nevoie de capital pentru extindere, dar pentru care un împrumut bancar nu este întotdeauna cea mai potrivită soluție.
Noua arhitectură a Sistemului Multilateral de Tranzacționare (SMT) este implementată în baza noului Cod BVB–SMT, aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară în luna august, și intră în vigoare astăzi, 20 noiembrie 2026.
Noul Cod reprezintă una dintre cele mai importante modernizări ale SMT din ultimii ani și aliniază piața administrată de BVB la modelele și standardele europene (SME Growth Markets) dedicate finanțării companiilor mici și mijlocii, printr-un cadru mai clar, mai riguros și orientat către dezvoltare durabilă și guvernanță corporativă.
„Tranziția primei generații de companii din piața AeRO către Piața de Creștere s-a realizat printr-un proces transparent, bazat pe dialog constant cu emitenții și pe criterii clare de eligibilitate. Piața de Creștere pentru IMM-uri creează un cadru dedicat afacerilor ambițioase care aleg finanțarea prin bursă pentru a-și accelera dezvoltarea și pentru a construi un parteneriat durabil cu investitorii. Ne aliniem astfel celor mai bune practici europene și așezăm la baza acestei etape transparența, guvernanța corporativă și încrederea – premise esențiale pentru o evoluție solidă pe termen lung”, a declarat Remus Vulpescu, director general al BVB, la evenimentul de lansare.
Structura noii piețe SMT începând cu data de 20 noiembrie
- Piața de Creștere (PC) – 23 de companii cu acțiuni și 14 emisiuni de obligațiuni. Dintre cele 14 emisiuni de obligațiuni, cinci aparțin unor companii ale căror acțiuni sunt, de asemenea, încadrate în PC.
- Piața de Bază (PB) – 217 instrumente de tip acțiuni (27 Premium și 190 Standard), 12 emisiuni de obligațiuni și un fond.
- SMT International (SMTI) – 16 instrumente financiare (15 acțiuni și o obligațiune).
Cui i se adresează Piața de Creștere
- Companiilor cu potențial și planuri de dezvoltare/extindere, care urmăresc atragerea de capital prin emiterea de noi acțiuni și sunt pregătite să dezvolte o relație de încredere, transparență și constanță cu investitorii;
- Companiilor care doresc să atragă finanțare prin emiterea de obligațiuni, pentru investiții, refinanțare sau diversificarea surselor de capital;
- Emitenților deja prezenți pe Piața de Bază – piața AeRO, care îndeplinesc condițiile pentru promovarea pe Piața de Creștere.
Accesul la Piata de Creștere nu presupune listarea prealabilă pe piața AeRO. Condițiile de admitere diferă în funcție de instrumentul financiar.
Care sunt beneficiile listării pe Piața de Creștere
Listarea pe Piața de Creștere oferă IMM-urilor acces la capital și un cadru european recunoscut de dezvoltare, cu impact direct pe mai multe planuri:
- Acces la finanțare și istoric: Posibilitatea de a atrage capital propriu (prin acțiuni) sau capital împrumutat (prin obligațiuni) în diferite etape de creștere, construind totodată un istoric public util pentru evaluări și finanțări viitoare.
- Vizibilitate și poziționare europeană: Creșterea notorietății în fața clienților și a investitorilor, într-un segment cu o identitate reglementară distinctă, aliniată la arhitectura europeană a piețelor de creștere pentru IMM-uri.
- Credibilitate prin guvernanță și transparență: Aplicarea Principiilor de Guvernanță Corporativă pentru SMT, raportările periodice și o funcție dedicată de relații cu investitorii consolidează încrederea pieței și disciplina internă a companiei.
- Rampă de lansare către Piața Reglementată: Listarea pe noua Piață de Creștere va permite companiilor din categoria IMM, aflate în mod natural într-o etapă de expansiune și transformare, să facă ulterior pasul către Piața Reglementată a Bursei, câștigând și mai multă vizibilitate și credibilitate în rândul investitorilor instituționali.
Lista completă a instrumentelor financiare încadrate în fiecare piață
INSTRUMENTE FINANCIARE ÎNCADRATE ÎN PIAȚA DE CREȘTERE PENTRU IMM – ACȚIUNI
|Nr. crt.
|Emitent
|Simbol
|1
|FORT S.A.
|4RT
|2
|AGROLAND AGRIBUSINESS S.A.
|AAB
|3
|AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A.
|AG
|4
|VISUAL FAN S.A.
|ALW
|5
|ASCENDIA S.A.
|ASC
|6
|ARCTIC STREAM S.A.
|AST
|7
|2B INTELLIGENT SOFT S.A.
|BENTO
|8
|CONNECTIONS CONSULT S.A.
|CC
|9
|SOFTBINATOR TECHNOLOGIES
|CODE
|10
|IHUNT TECHNOLOGY IMPORT-EXPORT S.A.
|HUNT
|11
|IPROEB S.A. BISTRITA
|IPRU
|12
|JT GRUP OIL S.A.
|JTG
|13
|2PERFORMANT NETWORK S.A.
|2P
|14
|MAMBRICOLAJ S.A.
|MAM
|15
|AGROSERV MARIUTA S.A.
|MILK
|16
|NOROFERT S.A.
|NRF
|17
|LIFE IS HARD S.A.
|LIH
|18
|FORAJ SONDE S.A. VIDELE
|FOJE
|19
|GRAFFITI PLUS S.A.
|GRF
|20
|IT GENETICS S.A.
|ITG
|21
|STAR INVEST IMOBILIARE S.A.
|REIT
|22
|CHROMOSOME DYNAMICS S.A.
|CHRD
|23
|MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE S.A.
|MIB
INSTRUMENTE FINANCIARE ÎNCADRATE ÎN PIAȚA DE CREȘTERE PENTRU IMM – OBLIGAȚIUNI
|Nr. crt.
|Emitent
|Simbol / emisiune
|1
|ALPHA BUILDERS GROUP S.A.
|ABG29E
|2
|MK KREDIT IFN S.A.
|MKR27E
|3
|TEILOR HOLDING S.A.
|TEI29
|4
|TEILOR HOLDING S.A.
|TEI29E
|5
|OMRO IFN S.A.
|OMRO26
|6
|OMRO IFN S.A.
|OMRO29E
|7
|OMRO IFN S.A.
|OMRO32
|8
|STANLEYBET CAPITAL S.A.
|SBET29
|9
|DERPAN S.A.
|DPAN30E
|10
|AGROLAND BUSINESS SYSTEMS S.A.
|AGR28
|11
|ASCENDIA S.A.
|ASC27
|12
|LIFE IS HARD S.A.
|LIH28
|13
|AGROSERV MARIUTA S.A.
|MILK28E
|14
|NOROFERT S.A. S.A.
|NRF29
INSTRUMENTE FINANCIARE ÎNCADRATE ÎN PIAȚA DE BAZĂ – ACȚIUNI
|Nr. crt.
|Emitent
|Simbol
|Categorie PB
|1
|ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A.
|ABN
|Premium
|2
|ADISS S.A.
|ADISS
|Premium
|3
|INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION S.A. CALAN
|AMAL
|Premium
|4
|APPRAISAL & VALUATION S.A.
|APP
|Premium
|5
|IMOTRUST S.A. ARAD
|ARCV
|Premium
|6
|VIFRANA S.A.
|BIOW
|Premium
|7
|BRAICONF S.A. BUCURESTI
|BRCR
|Premium
|8
|GOCAB SOFTWARE S.A.
|CAB
|Premium
|9
|ELVILA S.A. BUCURESTI
|ELV
|Premium
|10
|ELECTROPRECIZIA S.A. SACELE
|ELZY
|Premium
|11
|GRUP EM S.A.
|EM
|Premium
|12
|FIREBYTE GAMES S.A.
|FRB
|Premium
|13
|GLISSANDO GARDEN CENTER S.A.
|GGC
|Premium
|14
|GRUP SERBAN HOLDING S.A.
|GSH
|Premium
|15
|IMMO GURU S.A.
|IMMO
|Premium
|16
|MECANICA ROTES S.A.TARGOVISTE
|METY
|Premium
|17
|GRAND HOTEL BUCHAREST S.A.
|RCHI
|Premium
|18
|SIPEX COMPANY S.A.
|SPX
|Premium
|19
|STK PROPERTIES S.A.
|STKP
|Premium
|20
|ARGUS S.A. CONSTANTA
|UARG
|Premium
|21
|PRODVINALCO S.A.
|VAC
|Premium
|22
|BONAS IMPORT EXPORT S.A.
|BONA
|Premium
|23
|BUCUR OBOR S.A. BUCURESTI
|BUCU
|Premium
|24
|DR. FISCHER DENTAL S.A.
|DENT
|Premium
|25
|DN AGRAR GROUP S.A.
|DN
|Premium
|26
|HOLDE AGRI INVEST S.A. – CLASA A
|HAI
|Premium
|27
|AIR CLAIM S.A.
|CLAIM
|Premium
|28
|ADMET S.A. GALATI
|ADMY
|Standard
|29
|AGROMEC S.A. CIOROGARLA
|AGCM
|Standard
|30
|ALBAPAM S.A.
|ALB
|Standard
|31
|ALCOM S.A. TIMISOARA
|ALCQ
|Standard
|32
|ALDANI MASTER CAPITAL S.A.
|ALDANI
|Standard
|33
|ALIMENTARA S.A. SLATINA
|ALRV
|Standard
|34
|STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A. BUCURESTI
|ANIM
|Standard
|35
|ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A. NEPTUN
|ANTA
|Standard
|36
|SIFI CLUJ RETAIL S.A. BUCURESTI
|ARCU
|Standard
|37
|ARTECA S.A. JILAVA
|ARJI
|Standard
|38
|CAROMET S.A. CARANSEBES
|ARMT
|Standard
|39
|ARO-PALACE S.A. BRASOV
|ARO
|Standard
|40
|RAFINARIA ASTRA ROMANA S.A.
|ASP
|Standard
|41
|ATELIERELE CFR GRIVITA S.A. BUCURESTI
|ATRD
|Standard
|42
|ATM – CONSTRUCT S.A. PLOIESTI
|AUXI
|Standard
|43
|AVIOANE S.A. CRAIOVA
|AVIO
|Standard
|44
|AVICOLA S.A. SLOBOZIA
|AVSL
|Standard
|45
|BAD S.A. SUCEAVA
|BADE
|Standard
|46
|TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A. BUZIAS
|BALN
|Standard
|47
|ALUM S.A. TULCEA
|BBGA
|Standard
|48
|BTT S.A. BUCURESTI
|BIBU
|Standard
|49
|BALEA ESTIVAL 2002 S.A. NEPTUN
|BLEA
|Standard
|50
|BANAT ESTIVAL 2002 S.A. OLIMP
|BNAT
|Standard
|51
|ROMNAV S.A. BRAILA
|BRNA
|Standard
|52
|BUCOVINA S.A. SCHEIA
|BUCS
|Standard
|53
|SIFI CJ LOGISTIC S.A.
|CACU
|Standard
|54
|CASA ALBA – INDEPENDENTA S.A.SIBIU
|CAIN
|Standard
|55
|COMCEREAL S.A. BOTOSANI
|CBOT
|Standard
|56
|CEREALCOM S.A. ALEXANDRIA
|CCOM
|Standard
|57
|CEPROCIM S.A. BUCURESTI
|CEPO
|Standard
|58
|CONSTRUCTII FEROVIARE CRAIOVA S.A.CRAIOVA
|CFED
|Standard
|59
|CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. IASI
|CHIA
|Standard
|60
|CICERO S.A. DR. T. SEVERIN
|CICE
|Standard
|61
|CI-CO S.A.
|CICO
|Standard
|62
|HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. NEPTUN
|CLUB
|Standard
|63
|COMMIXT S.A. BUFTEA
|CMBU
|Standard
|64
|COMCEREAL S.A. BUCURESTI
|CMIL
|Standard
|65
|COMVEX S.A. CONSTANTA
|CMVX
|Standard
|66
|BRICOMAT S.A. SIBIU
|COBL
|Standard
|67
|RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT S.A. BUCURESTI
|COBU
|Standard
|68
|COMCEREAL S.A. SLOBOZIA
|COCB
|Standard
|69
|COCOR S.A. BUCURESTI
|COCR
|Standard
|70
|CONECT BUSINESS PARK S.A. BUCURESTI
|COEC
|Standard
|71
|COMPLEX COMET S.A. BUCURESTI
|COET
|Standard
|72
|COMALEX S.A. ALEXANDRIA
|COKG
|Standard
|73
|CONCIVIA S.A. BRAILA
|COKJ
|Standard
|74
|CONEX PRAHOVA S.A. BUCURESTI
|COLK
|Standard
|75
|COMAT S.A. GIURGIU
|COMY
|Standard
|76
|CONCAS S.A. BUZAU
|CONK
|Standard
|77
|CONSTRUCTII FEROVIARE CFB S.A. BUCURESTI
|CORO
|Standard
|78
|COMREP S.A. PLOIESTI
|COTN
|Standard
|79
|COMTURIST S.A. BUCURESTI
|COUT
|Standard
|80
|CONFECTII VASLUI S.A. VASLUI
|COVB
|Standard
|81
|CEPROHART S.A. BRAILA
|CPHA
|Standard
|82
|CONSTRUCTII COMPLEXE S.A. BUZAU
|CPLB
|Standard
|83
|CARMECO S.A. CONSTANTA
|CRMC
|Standard
|84
|CARPATHIA CAPITAL ALTERNATYWNA SPOLKA INWESTYCYJNA S.A.
|CRPC
|Standard
|85
|DIASFIN S.A. BUCURESTI
|DIAS
|Standard
|86
|DORNA TURISM S.A.
|DOIS
|Standard
|87
|DUPLEX S.A. FAGARAS
|DUPX
|Standard
|88
|ELECTROCONSTRUCTIA ELCO ALBA IULIA S.A.
|EEAI
|Standard
|89
|EL-CO S.A. TARGU SECUIESC
|ELCT
|Standard
|90
|ELECTROCONSTRUCTIA ELCO S.A. SUCEAVA
|ELEL
|Standard
|91
|ELEROM S.A.
|ELER
|Standard
|92
|ELECTROMONTAJ CARPATI S.A. SIBIU
|ELJA
|Standard
|93
|ELECTRECORD S.A. BUCURESTI
|ELRD
|Standard
|94
|EMAILUL S.A. MEDIAS
|EMAI
|Standard
|95
|ELECTROMETAL S.A. TIMISOARA
|EMTL
|Standard
|96
|EMA PIATRA NEAMT S.A.
|EPN
|Standard
|97
|FABRICA DE SCULE RASNOV S.A.
|FACY
|Standard
|98
|FAM S.A. GALATI
|FAMZ
|Standard
|99
|FEPER S.A.
|FEP
|Standard
|100
|FIMARO S.A. CLUJ
|FIMA
|Standard
|101
|FAIMAR S.A. BAIA MARE
|FMAR
|Standard
|102
|FORMA S.A. BOTOSANI
|FOMA
|Standard
|103
|FORAJ SONDE S.A. CRAIOVA
|FOSB
|Standard
|104
|GALFINBAND S.A. GALATI
|GALF
|Standard
|105
|GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A.
|GDP
|Standard
|106
|A.T.C. – AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A. GHIMBAV
|GHIM
|Standard
|107
|GRIUL S.A. BUCURESTI
|GRIU
|Standard
|108
|GEROM S.A. BUZAU
|GROB
|Standard
|109
|HELIOS S.A. ASTILEU
|HEAL
|Standard
|110
|HERCULES S.A. BRAILA
|HLEB
|Standard
|111
|IAMU S.A. BLAJ
|IAMU
|Standard
|112
|24 IANUARIE S.A. PLOIESTI
|IANY
|Standard
|113
|IASITEX S.A. IASI
|IASX
|Standard
|114
|INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU ACOPERIRI AVANSATE ICAA S.A. BUCURESTI
|ICEV
|Standard
|115
|ICMA S.A. BUCURESTI
|ICMA
|Standard
|116
|INCERTRANS S.A. BUCURESTI
|INCT
|Standard
|117
|INDUSTRIE MICA PRAHOVA S.A.
|INMA
|Standard
|118
|INOX S.A. MAGURELE
|INOX
|Standard
|119
|INDEPENDENTA S.A. SIBIU
|INTA
|Standard
|120
|IOR S.A. BUCURESTI
|IORB
|Standard
|121
|IPROCHIM S.A. BUCURESTI
|IPHI
|Standard
|122
|IPROLAM S.A. BUCURESTI
|IPRO
|Standard
|123
|IUS S.A. BRASOV
|IUBR
|Standard
|124
|LCS IMOBILIAR S.A.CLUJ NAPOCA
|LCSI
|Standard
|125
|LITORAL S.A. MAMAIA
|LITO
|Standard
|126
|COMALIM S.A. ARAD
|MALI
|Standard
|127
|LUCEAFARUL S.A. BACAU
|MEBY
|Standard
|128
|METALURGICA BUCURESTI S.A.
|MECA
|Standard
|129
|MECON S.A. BRASOV
|MECP
|Standard
|130
|METAL LEMN S.A. CRAIOVA
|MELE
|Standard
|131
|METALICA S.A. ORADEA
|MEOR
|Standard
|132
|MECANICA CODLEA S.A.
|MEOY
|Standard
|133
|METALUL MESA S.A. SALONTA
|MESA
|Standard
|134
|METTEXIN S.A. MANGALIA
|METT
|Standard
|135
|MINEXFOR S.A. DEVA
|MINX
|Standard
|136
|MOBEST S.A. BUCURESTI
|MOBE
|Standard
|137
|MOBEX S.A. TG. MURES
|MOBG
|Standard
|138
|MOBILA S.A. RADAUTI
|MOBT
|Standard
|139
|MOLDOVA S.A. VASLUI
|MODY
|Standard
|140
|MORARIT PANIFICATIE S.A. ROMAN
|MORA
|Standard
|141
|NAVEXIM S.A. GALATI
|NAXY
|Standard
|142
|SCALA DEVELOPMENT S.A. CLUJ-NAPOCA
|NCHI
|Standard
|143
|NEPTUN OLIMP S.A. NEPTUN
|NEOL
|Standard
|144
|NORD S.A. BUCURESTI
|NORD
|Standard
|145
|SIFI CJ STORAGE S.A.
|NTEX
|Standard
|146
|ABO MIX S.A.
|NUIA
|Standard
|147
|COMALIMENT RESITA S.A.
|OMAL
|Standard
|148
|COMAT CARAS SEVERIN S.A. RESITA
|OMSE
|Standard
|149
|PALACE S.A. SINAIA
|PACY
|Standard
|150
|PRIMA CONSTRUCT S.A. TIMISOARA
|PCTM
|Standard
|151
|PERLA COVASNEI S.A.
|PELA
|Standard
|152
|POTIS CAPITAL S.A. CLUJ-NAPOCA
|POTI
|Standard
|153
|PROFFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.
|PPLI
|Standard
|154
|PRODLACTA S.A. BRASOV
|PRAE
|Standard
|155
|PRACTIC S.A. BUCURESTI
|PRBU
|Standard
|156
|PRODHART S.A. IASI
|PRDI
|Standard
|157
|PRIMCOM S.A. BUCURESTI
|PRIB
|Standard
|158
|PROIECT COVASNA S.A. SFANTU GHEORGHE
|PRIN
|Standard
|159
|PERSEUS FINTECH S.A.
|PVBS
|Standard
|160
|GRANITUL S.A. BUCURESTI
|RANT
|Standard
|161
|REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. CLUJ NAPOCA
|REFE
|Standard
|162
|RELEE S.A. MEDIAS
|RELE
|Standard
|163
|REMAT MARAMURES S.A. BAIA MARE
|REMM
|Standard
|164
|REVA S.A. SIMERIA
|REVA
|Standard
|165
|ROMANOFIR S.A. TALMACIU
|ROOF
|Standard
|166
|ROMAERO S.A. BUCURESTI
|RORX
|Standard
|167
|ROMRADIATOARE S.A.
|RRD
|Standard
|168
|SATURN S.A. ALBA IULIA
|SATU
|Standard
|169
|SCUT S.A. BACAU
|SCBC
|Standard
|170
|UNIREA SHOPPING CENTER S.A. BUCURESTI
|SCDM
|Standard
|171
|SERVICE NEPTUN 2002 S.A. NEPTUN
|SECE
|Standard
|172
|SEMROM OLTENIA S.A.
|SEOL
|Standard
|173
|GERMINA AGRIBUSINESS S.A. BUCURESTI
|SEOM
|Standard
|174
|SERICO S.A. BUCURESTI
|SERC
|Standard
|175
|SEVERNAV S.A. DR. TR. SEVERIN
|SEVE
|Standard
|176
|ARCELORMITTAL HUNEDOARA S.A.
|SIDG
|Standard
|177
|SINTER REF S.A. AZUGA
|SIEP
|Standard
|178
|SIF IMOBILIARE PLC
|SIFI
|Standard
|179
|SIGSTRAT S.A. SIGHETU MARMATIEI
|SIGS
|Standard
|180
|SINTOFARM S.A. BUCURESTI
|SINT
|Standard
|181
|SIRAJ AD IMPEX S.A. IASI
|SIRJ
|Standard
|182
|SUPORT LOGISTIC BUCURESTI S.A.
|SLBB
|Standard
|183
|SANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A.
|SNC
|Standard
|184
|SOMETRA S.A. COPSA MICA
|SOMR
|Standard
|185
|SOMPLAST S.A. NASAUD
|SOPL
|Standard
|186
|SOMETA S.A. TASNAD
|SOTA
|Standard
|187
|SPIT BUCOVINA S.A. SUCEAVA
|SPTU
|Standard
|188
|SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. MANGALIA
|STNM
|Standard
|189
|STOFE S.A. BUHUSI
|STOF
|Standard
|190
|STICLOVAL S.A. VALENII DE MUNTE
|STOZ
|Standard
|191
|TALC DOLOMITA S.A. HUNEDOARA
|TALD
|Standard
|192
|TERRA ESTIVAL 2002 S.A. NEPTUN
|TERA
|Standard
|193
|TARNAVA S.A. SIGHISOARA
|TIGH
|Standard
|194
|TRANSTEC S.A. TECUCI
|TRCS
|Standard
|195
|TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A. BUCURESTI
|TRGI
|Standard
|196
|TRANSGEX S.A. ORADEA
|TRNG
|Standard
|197
|TRANSCOM S.A. SIBIU
|TRSB
|Standard
|198
|TRANSILANA S.A. GHIMBAV
|TRSK
|Standard
|199
|TRANSCOM S.A. BUCURESTI
|TRVM
|Standard
|200
|TUSNAD S.A. BAILE TUSNAD
|TSND
|Standard
|201
|TURISM COVASNA S.A. COVASNA
|TUAA
|Standard
|202
|CLABUCET ESTIVAL 2002 S.A. NEPTUN
|UCET
|Standard
|203
|UNIREA S.A. CLUJ NAPOCA
|UNIR
|Standard
|204
|UPRUC CTR S.A. FAGARAS
|UPRR
|Standard
|205
|URBANA S.A. BISTRITA
|URBA
|Standard
|206
|URC S.A. VASCAU
|URCB
|Standard
|207
|UTILAJ GREU S.A. MURFATLAR
|UTGR
|Standard
|208
|UZUC S.A.
|UZC
|Standard
|209
|UZINEXPORT S.A. BUCURESTI
|UZIN
|Standard
|210
|VINALCOOL ARGES S.A. PITESTI
|VIAG
|Standard
|211
|VITIMAS S.A. TECUCI
|VITK
|Standard
|212
|IAMBA ARAD S.A. ARAD
|FERO
|Standard
|213
|MACOFIL S.A. TG. JIU
|MACO
|Standard
|214
|MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A. BAIA MARE
|MAMA
|Standard
|215
|MOARA CIBIN S.A. SIBIU
|MOIB
|Standard
|216
|PROSPECTIUNI S.A. BUCURESTI
|PRSN
|Standard
|217
|UNISEM S.A. BUCURESTI
|UNISEM
|Standard
INSTRUMENTE FINANCIARE ÎNCADRATE ÎN PIAȚA DE BAZĂ – OBLIGAȚIUNI
|Nr. crt.
|Emitent
|Simbol
|1
|CRAMA LA SALINA S.A.
|ISSA26E
|2
|IMPETUM INVESTMENTS S.A.
|IMPI26E
|3
|IMPETUM INVESTMENTS S.A.
|IMPI27E
|4
|LIBRA BANK S.A.
|LIBRA30E
|5
|NUSCO IMOBILIARA S.A.
|NUSCO28
|6
|SKI SURIANU S.A.
|SKI29
|7
|TEILOR HOLDING S.A.
|TEI26
|8
|TEILOR HOLDING S.A.
|TEI26E
|9
|MW GREEN POWER EXPORT S.A.
|MWGP27
|10
|TRICOMSERV S.A.
|TRI29
|11
|ARTPRINT S.A.
|ATPR28
|12
|ELEFANT ONLINE S.A.
|ELF26
INSTRUMENTE FINANCIARE INCADRATE ÎN PIAȚA DE BAZĂ – UNITĂȚI DE FOND
|Nr. crt.
|Emitent
|Simbol
|1
|FONDUL OAMENILOR DE AFACERI BUCURESTI
|XFOA
(Citește și: „BVB / Piața de creștere pentru IMM-uri și startup-uri devine operațională pe 20 noiembrie: 23 de companii, 14 emisiuni de obligațiuni – Cele trei piețe distincte”)
(Citește și: „ASF aprobă o piață de creștere pentru IMM-uri și start-up-uri la Bursa de Valori București: alternativă la creditul bancar pentru companiile care au nevoie de capital”)
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