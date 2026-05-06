Noua Alianță UE-Ucraina pentru drone – primele aplicații, așteptate până pe 25 mai, pentru selectarea membrilor fondatori

Comisia Europeană a deschis procedura de depunere a candidaturilor pentru membrii fondatori ai unei noi Alianțe UE-Ucraina pentru drone, axată pe tehnologia dronelor și a sistemelor de contracarare a acestora.

Comisia a anunțat marți că a lansat un apel pentru a selecta organizații cu experiență în ecosistemul dronelor de apărare din UE și Ucraina.

Solicitanții selectați vor deveni membrii fondatori ai Alianței și vor forma primul său consiliu de administrație.

Alianța va sprijini dezvoltarea de drone avansate și de tehnologii anti-drone, sisteme concepute pentru a detecta, perturba sau neutraliza dronele, scrie BrusellesTimes.

Înscrierile sunt deschise până la 25 mai 2026

Inițiativa vine în urma unui angajament anunțat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în discursul său privind starea Uniunii Europene din 2025, în care a prezentat măsuri pentru a contracara ceea ce a descris ca fiind o amenințare crescândă reprezentată de războiul cu drone, a declarat Comisia.

Aceasta a subliniat că Alianța se va baza pe activitatea existentă a UE, inclusiv pe Foaia de parcurs privind pregătirea în domeniul apărării 2030 și pe Planul său de acțiune privind securitatea dronelor și a sistemelor de combatere a dronelor.

Se preconizează că Alianța va fi lansată în următoarele luni.

Expertiza Ucrainei, recunoscută de toată statele

Confruntate cu amenințarea rusească și cu cea a retragerii americane din Europa, țările din UE încearcă să își consolideze apărarea, inclusiv prin dezvoltarea producției de drone, arme care au devenit esențiale prin combinarea unui cost relativ scăzut cu o eficacitate tot mai mare, relatează AFP.

Kievul a dobândit o expertiză recunoscută pe scară largă în acest domeniu, pe care UE dorește să o utilizeze pentru a-și consolida propriile capacități.

Lansarea acestei alianțe a dronelor va fi coordonată cu statele membre ale UE, dintre care unele, precum Germania, au semnat deja acorduri bilaterale cu Ucraina în acest domeniu.

Cancelarul german Friedrich Merz și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au lansat la mijlocul lunii aprilie un parteneriat strategic bazat pe cooperarea militară, în special în ceea ce privește dronele.

Zelenski anunța la acea vreme că cele două țări lucrează și la un acord bilateral privind dronele.

