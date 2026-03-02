cursdeguvernare

luni

2 martie, 2026

Stiri

Nou termen stabilit în coaliție pentru proiectul de buget – miercuri, discuția pe forma finală

De Vladimir Ionescu

2 martie, 2026

Coaliția de guvernare a decis ca miercuri să aibă loc o nouă întrunire, în format complet, pentru a discuta închiderea bugetului, a finaliza toate capitolele și a adopta forma agreată, care va fi trimisă spre aprobare Parlamentului.

În ședința de azi, luni, liderii coaliției au analizat cu ministrul Finanțelor principalele componente ale bugetului de stat pentru anul 2026, alocările pe ministere și prioritățile de finanțare.

„Discuțiile au vizat structura bugetului, prioritățile de finanțare și cadrul general necesar pentru asigurarea stabilității economice și funcționării eficiente a instituțiilor statului. În cadrul întâlnirii, partidele și reprezentanții minorităților naționale din Coaliție au prezentat observații și propuneri privind alocările bugetare pentru domeniile esențiale, cu obiectivul comun de a construi un buget sustenabil, realist și orientat către nevoile majore ale cetățenilor și ale economiei”, precizează un comunicat. 


Premierul Ilie Bolojan a prezentat și concluziile recentei vizite la Bruxelles, ale întâlnirii cu Ursula von der Leyen și comisari UE, legate de deblocarea fondurilor PNRR și respectarea traiectoriei de deficit.

Tensiuni și în ședința de luni, după schimbul de replici avute anterior întrunirii

Discuțiile au fost tensionate și luni, pe fondul cererilor PSD de măsuri sociale suplimentare (precum ajutoare pentru diverse categorii, inclusiv pensionari), pentru care nu există fonduri, în contextul deficitului ridicat și al noului context geopolitic.

Reamintim că PNL a emis un comunicat dur înainte de ședință, cerând PSD să oprească atacurile politice la adresa premierului Ilie Bolojan și să nu pună în pericol stabilitatea guvernării, pe fondul tensinternaționale (inclusiv criza din Orientul Mijlociu și repatrierea românilor).

„Nu considerăm potrivit ca, în timp ce primul-ministru, viceprim-miniștrii și o serie de miniștri s-au reunit la Palatul Victoria pentru a găsi soluții de repatriere, în siguranță, a cetățenilor noștri aflați în zonele de conflict, PSD să se reunească în ședință pentru a pune la îndoială Guvernul actual și pentru a lua în discuție posibila rupere a Coaliției”, se menționa în comunicatul PNL.

PSD a amenințat de mai multe ori că nu aprobă proiectul de lege, dacă nu este acceptat în totalitate pachetul de măsuri sociale. Unele dintre ele au fost introduse deja în OUG privind reforma administrației, așa cum este cazul impozitelor reduse pentru locuințele deținute de persoane cu handicap grav sau pentru imobilele vechi.

De asemenea, Biroul Permanent Naţional al PSD a votat, luni, în unanimitate, pentru extinderea mandatului privind consultarea internă referitoare la analiza prezenţei social-democraţilor la guvernare.

Consultarea vizează două chestiuni considerate esențiale de către PSD chiar și acum, în actualul context geopolitic:

  • rămâne partidul la guvernare pe mandatul de premier al lui Ilie Bolojan?
  • rămâne PSD la guvernare dacă USR nu este eliminat USR?

Sorin Grindeanu, președintele formațiunii, este cel care a făcut propunerea acestei extinderi, așa cum a anunțat săpămâna trecută. El a explicat că ”protocolul poate să rămână la fel, dar cu alt premier dat de PNL”, întrucât coaliţia ”scârţâie rău” în actuala formulă:


”M-am gândit şi o să le propun colegilor să facem o consultare un pic mai extinsă decât ceea ce am făcut în vara anului trecut. În vara anului trecut, aproape 5.000 de colegi (…) au votat şi, într-o proporţie destul de mare, într-un procent mare, au spus da, mergem în această formă în această coaliţie. De data aceasta aş face un pic mai mult de atât. O întrebare DA/NU – având în vedere toate aceste aspecte care ţin de buget, de modul în care funcţionează coaliţia, de pulsul pe care îl simt foarte bine primarii, consilierii noştri locali, dacă e să fie DA, dacă păstrăm această coaliţie în această formă, adică împreună PSD, PNL, UDMR, USR sau într-o formă mai restrânsă, fără USR, de exemplu. Şi dacă mergem înainte cu prim-ministru Ilie Bolojan, pentru că protocolul poate să rămână foarte simplu PSD, PNL, UDMR şi cu un alt prim-ministru dat de PNL”.

PSD s-a opus reformei administrației publice și acum s-a pronunțat împotriva creșterii vârstei de pensionare a angajaților din instituțiile de forță ale statului, poziționări ce au dus la amânarea unor pachete legislative importante pentru corecția bugetară.

(Citește și: PSD, ședință specială în contextul intern și extern – Vot în unanimitate pentru extinderea consultării interne: mai rămâne la guvernare dacă nu pleacă Bolojan și USR?)

****

