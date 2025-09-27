cursdeguvernare

sâmbătă

27 septembrie, 2025

Europa & Lumea

Nou survol al unor drone neidentificate asupra celei mai mari baze militare din Danemarca – nu au fost doborâte

De Iulian Soare

27 septembrie, 2025

Drone neidentificate au fost observate, vineri seară, deasupra celei mai mari baze militare din Danemarca, după alte două survoluri la aeroporturi în această săptămână, țara nordică sugerând că Rusia ar putea fi implicată. Dronele nu au fost doborâte.

„Pot confirma că am avut un incident în jurul orei 20:15 (18:15 GMT) care a durat câteva ore. Una sau două drone au fost observate în afara și deasupra bazei aeriene” din Karup (foto), a declarat ofițerul de poliție Simon Skelsjaer, scrie Agerpres. „Nu le-am doborât”, a adăugat el, adăugând că poliția nu poate comenta originea dronelor.

Baza din Karup își împarte pistele cu Aeroportul Midtjylland, care a fost închis pentru scurt timp, fără a afecta traficul, deoarece nu erau programate zboruri comerciale, a declarat Skelsjaer.


Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a declarat joi că Danemarca a fost victima unor „atacuri hibride” în ultimele zile, referindu-se la o formă de război neconvențional. Anchetatorii nu au reușit încă să-i identifice pe cei responsabili, dar ministrul danez al Apărării, Troels Lund Poulsen, a declarat joi că zborurile par a fi „opera unui actor profesionist” Mette Frederiksen a arătat cu degetul spre Rusia. ‘Există o țară care reprezintă o amenințare la adresa securității Europei, și aceasta este Rusia’, a spus ea.

Moscova a respins „ferm” orice implicare în incidentele de joi din Danemarca. Ambasada rusă la Copenhaga le-a numit o „provocare pusă în scenă”, într-un mesaj postat pe rețelele de socializare.

Ministrul danez al Justiției, Peter Hummelgaard, a declarat la începutul acestei săptămâni că scopul atacurilor a fost „să semene frică, să creeze diviziuni și să ne sperie”.

Zborurile cu drone au început la doar câteva zile după ce Danemarca a anunțat că va achiziționa pentru prima dată arme de precizie cu rază lungă de acțiune, invocând îngrijorarea că Rusia ar reprezenta o amenințare „pentru anii următori”.

Hummelgaard a declarat că Danemarca va achiziționa de asemenea noi capacități de detectare și neutralizare a dronelor.


Miniștrii apărării din 12 țări ale UE au convenit vineri să acorde prioritate înființării unui „zid anti-drone”. Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a cerut Europei să învețe lecțiile conflictului din Ucraina și să implementeze rapid apărarea anti-drone. „Trebuie să acționăm rapid”, a declarat Kubilius pentru AFP într-un interviu. „Și trebuie să acționăm învățând toate lecțiile din Ucraina și construind acest zid anti-drone împreună cu Ucraina”, a adăugat el.

Copenhaga va găzdui miercuri și joi un summit european al șefilor de guvern. Danemarca a anunțat că a acceptat oferta Suediei de a furniza tehnologia sa anti-drone pentru a asigura buna desfășurare a întâlnirii.

(Citește și: Zidul anti-drone” al UE ar putea fi gata într-un an. Cel ucrainean va servi ca model)

***

