Noul ”Registru Unic al Transparenţei Intereselor”, lansat la Guvern – platforma conține date despre întâlnirile oficiale şi istoricul interacţiunilor

Secretariatul General al Guvernului a lansat Registrul Unic al Transparenţei Intereselor (RUTI), platformă pe care sunt înregistrate toate întâlnirile oficiale, cu detalii despre calitatea vizitatorilor care s-au întâlnit cu membrii Guvernului şi istoricul interacţiunilor.
Registrul a fost realizat de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) şi a fost lansat după întâlnirea pe care liderul PNL Valui, Mihai Barbu, a avut-o cu premierul Ilie Bolojan, motivând probleme politice în filială. El a venit însoţit de omul de afaceri Fănel Bogos, acum arestat preventiv pentru că ar fi încercat să scape de sancţiuni aplicate fermei sale de pui şi să schimbe conducerea ANSVSA Vaslui.
Întâlnirea a avut loc la Palatul Victoria şi ar fi durat aproximativ 15 minute, conform News.ro.
Liderul PNL Vaslui a fost plasat sub control judiciar, în acelaşi dosar.
”Secretariatul General al Guvernului lansează noua platformă RUTI – Registrul Unic al Transparenţei Intereselor! Prin demersurile Secretariatului General al Guvernului (SGG), în colaborare cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS), a fost lansată noua platformă RUTI, iar utilizarea acesteia devine obligatorie la nivelul Guvernului, în conformitate cu Legea nr. 49/2025”, anunţă, miercuri, Secretariatul General al Guvernului, într-o postare pe Facebook.
Instituţia precizează că noua versiune este complet modernizată din punct de vedere tehnic şi funcţional şi contribuie la consolidarea transparenţei şi integrităţii în procesul decizional public.
”Lansarea face parte din implementarea Jalonului 432 din PNRR, privind consolidarea eticii şi integrităţii în administraţie”, a mai transmis instituţia citată.
Funcțiunile platformei RUTI
- înregistra şi publica întâlniri oficiale;
- accesa infromaţii despre participanţi;
- vizualiza istoricul interacţiunilor;
- genera rapoarte şi statistici.
Un răspuns
Fripturism!
Șpagile se dau peste tot!
Fara efecte!
Nu sunt prinsi!
Acum spagile sunt de ordinul milioanele de euro!
Era prezentat in spatiul public un primar din Arges, din Poiana Lacului care a oferit cadou de majorat fiicei sale un Mercedea ultimul racnet, cca 2,6 milioane de Euro!
Toata lumea se intreaba de unde a avut bani de Mercedes acest primar de Niciunde cu salariu de 6000 lei ?
🙃
Haideti sa facem un Registru pentru Primarii care au salarii de bugetari si fac cadouri de milioane de euroi,
un registru pentru manelistii care nu platesc un leu la fisc
si daca se poate si un registru pentru samsarii auto care nu dau statului un leu din afacerile ilegale!
Si numai un registru va rog:
Pentru procurorii si militienii care nu se autosesizeaza la spagile colosale de care stie toata lumea iar ei ba!😮