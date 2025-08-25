Nou motiv de rupere a coaliției prin retragerea PSD: un eventual candidat comun al USR și PNL la Primăria Capitalei

Un candidat comun al PNL și USR la Primăria Capitalei ar însemna că PSD este într-o formă de izolare, ceea ce ar pune în pericol coaliția de guvernare, a declarat luni liderul social-democraților, Sorin Grindeanu.

”Eu îmi doresc ca această coaliţie să continue şi îmi doresc să continue pentru că e singura variantă, în acest moment, de a face reforme, de a duce România înainte. Eu cred că, dacă nu suntem în zona în care să avem cât de cât stabilite nişte coordonate, inclusiv pentru alegeri locale, că nu vorbim doar de Bucureşti, vorbim şi de alte autorităţi locale unde ar putea să se desfăşoare aceste alegeri, dacă nu ajungem la o abordare constructivă, există o posibilitate să se ridice foarte mult tensiunea, de aceea trebuie să privim cu înţelepciune”, a declarat Sorin Grindeanu, citat de News.ro.

”Eu nu vreau să discut acum despre alegerile pe Bucureşti, având în acest moment un potenţial foarte mare de a arunca în aer scena politică”, a spus președintele interimar al formațiunii.

Întrebat despre scenariul unei înţelegeri PNL-USR la Capitală, preşedintele interimar al PSD a spus: ”Ar însemna că PSD-ul este într-o formă de izolare în această coaliţie, ceea ce, măcar să ştim cum stăm”.

Întrebat dacă s-ar rupe coaliţia, în acest caz, liderul PSD a spus: ”Sunt şanse foarte mari”.

”Eu nu vreau să discut acum despre alegerile pe Bucureşti, având în acest moment un potenţial foarte mare de a arunca în aer scena politică. Nu că dorim să evităm aceste alegeri, dovadă stă şi faptul că avem cel mai bun candidat în acest moment. În momentul în care discutăm coordonatele în care să se desfăşoară aceste alegeri, da, mergem înainte, dar să le facem doar că vrea USR-ul, mă scuzaţi…”, a spus el.

Reamintim că Nicușor Dan a demisionat pe 23 iunie de la PMB, după ce a câștigat alegerile prezidențiale.

Conform legislației, alegerile pentru primării trebuie să aibă loc în 90 de zile de la vacantarea postului, însă Grindeanu amintește că nu ar fi prima dată când este încălcată această prevedere:

”Nu cred că asta este ordinea pe care o avem în acest moment. De fiecare dată când s-au organizat alegeri pentru posturile vacante de preşedinţi de consilii judeţene, de primari, în unele localităţi s-a depăşit evident acest termen de 90 de zile. Sunt lucruri pe care guvernul nu PSD-ul, nu PNL-ul le decide. O să vedem după-masă. (..) Guvernul nu e mai presus de lege, dar guvernul are în atribuţiuni să organizeze sau nu alegeri”.

Coaliția discută luni și posibila dată alegerilor pentru PMB

Pe agenda discuțiilor de luni a coaliției de guvernare se află și stabilirea de principiu a datei alegerilor pentru PMB, un subiect urgent pentru a evita ieșirea din termenul legal de 90 de zile de la vacantarea postului, dar pe care PSD dorește să-l amâne.

Primarul sectorului 4, social-democratul Daniel Băluţă, s-ar situa pe primul loc în intenţiile de vot pentru Primăria Capitalei, urmat de primarul Sectorului 6, liberalul Ciprian Ciucu, potrivit unui sondaj realizat de INSCOP Research, la comanda PNL.

Sondajul analizează două scenarii pentru candidatul AUR, nefiind înregistrate diferenţe majore nici în cazul în care acesta este liderul partidului George Simion şi nici dacă este vorba despre candidatura Ancăi Alexandrescu. În ambele variante, candidatul USR Cătălin Drulă este pe locul 4, cu un procent ceva mai mare în cazul unei candidaturi a Ancăi Alexandrescu.

PNL a făcut public sondajul după apariţia unui sondaj CURS, care îl dădea pe liberalul Ciucu pe locul al treilea, la egalitate cu Cristian Popescu Piedone.

Cătălin Drulă, posibil candidat USR: „Vom avea alegeri pentru primărie în noiembrie, pentru că așa e legal și așa e moral și democratic”

Cătălin Drulă, posibil candidat din partea USR la Primăria Capitalei, a declarat, luni, că vor fi organizate alegeri pentru Primăria Generală în noiembrie, „pentru că așa e legal și așa e moral și democratic”, iar „dacă PSD nu îi respectă pe bucureșteni și nu vrea să facă alegeri, poate să nu propună candidat”.

„Nu PSD decide dacă avem alegeri la București! Avem o lege pentru asta. Și e un drept democratic al oamenilor să-și aleagă primarul.

„Anul trecut ne-a arătat exact de ce jocul cu data alegerilor duce la un dezastru de încredere. Toată lumea ar fi trebuit să-și tragă învățămintele de aici”, a mai spus Cătălin Drulă, referindu-se la victoriile înregistrate de AUR și suveraniști în 2024.

„Președintele Nicușor Dan și premierul Bolojan au fost foarte clari. Vom avea alegeri pentru primărie în această toamnă, în noiembrie, pentru că așa e legal și așa e moral și democratic”, susține Drulă.

