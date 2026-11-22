Casa Albă a numit-o pe Kirsten Davies (foto), directorul pentru tehnologia informației al Pentagonului, în funcția de director național interimar pentru securitate cibernetică, imediat după ce l-a demis pe Sean Cairncross din această funcție, relatează The Hill.

Davies a coordonat strategia Departamentului Apărării în materie de securitate cibernetică și tehnologia informației și are o experiență îndelungată în sectorul cibernetic.

Într-o postare pe platforma socială X, după anunțarea schimbării, Davies i-a mulțumit președintelui Trump și s-a angajat să modernizeze securitatea cibernetică a Statelor Unite. „Avem ocazia de a domina peisajul cibernetic pentru generațiile viitoare… dar numai dacă modernizăm și consolidăm reziliența fundamentelor pe care se bazează marea noastră națiune, precum și dacă formăm talente în domeniul cibernetic pentru viitorul nostru”, a scris Davies.

Ea are experiență în gestionarea securității cibernetice pentru mai multe corporații și firme de top în ultimii 15 ani, printre care Booz Allen Hamilton, Hewlett Packard Enterprise, Barclays, Estée Lauder și Unilever.

În timpul activității sale în sectorul privat, Davies a declarat pentru Cybercrime Magazine că speră ca mai multe femei să se implice în domeniul securității cibernetice, care este, de obicei, o industrie dominată de bărbați.

„Avem nevoie de toate tipurile de oameni pentru a rezolva … problemele. Avem nevoie de toate tipurile de gândire [și] de experiențe de viață. Avem nevoie de toate tipurile de experiențe generaționale, mentalități și capacități de rezolvare a problemelor”, a spus Davies.

Davies declara spune că este nevoie de „schimbare majoră” pentru a ține pasul cu atacurile cibernetice

Când s-a alăturat Pentagonului în 2025, ea a declarat în cadrul audierii sale de confirmare că este nevoie de o „schimbare majoră” pentru ca Pentagonul să țină pasul cu amenințarea cibernetică în creștere, în special din partea adversarilor SUA.

„Atacurile cibernetice sunt omniprezente, iar adversarii Americii sunt motivați și capabili să provoace un impact masiv, iar mijloacele de descurajare sunt insuficiente”, a spus Davies. „Este nevoie de o schimbare majoră chiar acum, în acest moment.”

În cadrul audierii, ea s-a angajat să modernizeze tehnologia Departamentului Apărării și să extindă utilizarea instrumentelor de inteligență artificială (IA) în cadrul armatei. În cele din urmă, ea a fost confirmată în funcție în urma unui vot pe linii de partid.

Davies va face acum parte din echipa care va conduce eforturile pentru o mai mare securitate cibernetică în SUA, pe fondul îngrijorării crescânde că întreprinderile, instituțiile financiare și chiar guvernul nu sunt pregătite pentru amenințarea atacurilor cibernetice, fie că provin de la oameni, fie de la modele de IA.

SUA înființează un centru interinstituțional pentru combaterea criminalității cibernetice

Plecarea lui Cairncross din această funcție survine pe fondul unei serii de întreruperi recente, despre care administrația a afirmat că nu au legătură cu criminalitatea cibernetică, dar și al mai multor atacuri cibernetice asupra unor instituții mari. Poate că acum, dorind să adopte o poziție fermă, un oficial al Casei Albe a declarat joi pentru The Hill că Trump a susținut demiterea lui Cairncross, considerând că acesta nu avea calificările necesare pentru această funcție.

Printre incidentele recente se numără furtul a 400 de milioane de dolari în criptomonede de către hackeri nord-coreeni, potrivit FBI, precum și atacuri asupra altor companii mari, precum Zoom, Google și CNN. Alte atacuri cibernetice de amploare din acest an au avut loc atunci când modele de inteligență artificială de renume au scăpat de sub control și au atacat alte companii, toate acestea fără supraveghere umană.

Administrația Trump a anunțat săptămâna aceasta înființarea unui nou centru interinstituțional pentru combaterea criminalității cibernetice, ca răspuns la o directivă emisă de Trump la începutul acestui an.

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