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Liderul senatorilor PNL: Un nou Congres ar putea fi organizat până în toamnă – Vor fi adoptate aceleași modificări la statutul partidului

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De Vladimir Ionescu

10 iulie, 2026

Actuala conducere PNL ia în calcul să organizeze un nou Congres în perioada următoare, în august sau septembrie, a declarat liderul senatorilor liberali, Daniel Fenechiu, într-un interviu la RFI. Planul vine în contextul în care instanța a dat dreptate liberalilor din tabăra anti-Bolojan și a suspendat deciziile Congresului din iunie, unde a fost modificat statutul și a fost aleasă o nouă conducere a partidului. 

„Există majoritatea necesară în forul decizional care este Biroul Politic Naţional şi cu siguranţă într-un viitor apropiat se va organiza un alt Consiliu Naţional şi un alt Congres, se va adopta un alt Statut, care să fie probabil cu aceleaşi prevederi ca acestea, dar care să nu mai poată fi aşa de uşor vulnerabilizat prin cereri în instanţă, nu ne îndoim că oricum vor exista, dar va fi a doua oară şi nu vom avea nicio presiune şi practic, lucrurile vor merge mai departe”, a precizat Fenechiu, citat de News.ro.

PNL va organiza un nou Congres până la toamnă

Liderul senatorilor PNL a susținut că PNL ar putea organiza un nou Congres până în toamnă:


„Estimarea mea este că undeva în cursul lunii august sau în cursul lunii septembrie. Este estimarea mea, dar s-ar putea să fie, dacă lucrurile revendică o urgenţă, se poate organiza şi mai repede.”

Întrebat dacă un nou Congres al PNL va fi organizat înainte sau după decizia definitivă a instanţei, Daniel Fenechiu a precizat: „Dosarele au fond şi cale de atac. Un fond şi o cale de atac în România în momentul de faţă pot să dureze undeva între opt-zece luni şi se poate întinde la un an şi jumătate, doi, chiar mai mult. Eu cred că soluţia pragmatică va fi aceea să luăm decizii în forul nostru statutar şi partea de justiţie să meargă mai departe, să încercăm în justiţie să arătăm că cei care contestă hotărârile nu au un temei legal şi că instanţele care au pronunţat hotărârile de suspendare au aplicat, în opinia noastră, greşit legea”.

Liberalii s-au reunit, joi, într-o şedinţă informală după decizia Tribunalului Bucureşti referitoare la hotărârile luate la Congresul extraordinar şi au anunțat că opinia generală a fost că deciziile luate la ultimul Congres respectă întru totul spiritul şi litera legii. În perioada următoare, au anunțat liberalii, „vor fi analizate soluţiile pentru menţinerea direcţiei PNL pe linia votului covârşitor al membrilor partidului”.

„Ca efect al suspendării de către Tribunalul Bucureşti a deciziilor Congresului din iunie 2026, PNL va funcţiona în continuare conform statutului adoptat în iulie 2025. Aspectele juridice rămân o prioritate pentru Partidul Naţional Liberal. Opinia generală a fost aceea că deciziile luate la ultimul Congres respectă întru totul spiritul şi litera legii”, au transmis liberalii după şedinţă.

(Citește și: PNL caută soluții după ce instanța a suspendat deciziile Congresului: „Vom ține partidul pe direcția votată de membri”. Strategia taberei Bolojan)

(Citește și: Ședință la PNL, după ce Justiția a suspendat hotărârile Congresului Extraordinar din iunie)

(Citește și: „Puciștii” din PNL, o nouă victorie controversată în instanță – Tribunalul București suspendă toate deciziile Congresului PNL)

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