Norvegienii de la Scatec – investiție într-un sistem de stocare a energiei, în Bacău. BERD, investitor în proiect

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a aprobat săptămâna trecută acordarea unui împrumut pentru finanțarea și exploatarea unui sistem de stocare a energiei în baterii (BESS) de 88 MW/176 MWh în județul Bacău.

Proiectul de la Buciumi urmează să beneficieze de asemenea, de o garanție InvestEU de acoperire a riscului de primă pierdere, a declarat joi instituția de credit, fără a dezvălui detalii privind finanțarea, relatează RenewablesNow.

Proiectul a fost propus de Energy Storage Investment SRL, deținută de producătorul norvegian de energie regenerabilă Scatec ASA, special pentru proiectul din România.

Amplasată în satul Buciumi, din județul Baciu, bateria autonomă va contribui la reducerea restricțiilor privind energia regenerabilă și va sprijini piața serviciilor de echilibrare și auxiliare. Aceasta va fi exploatată ca un activ comercial de sine stătător.

Conform informațiilor furnizate de BERD, sistemul BESS va demonstra viabilitatea tehnologiei avansate de stocare cu baterii în România și va deschide calea pentru investiții viitoare în acest sector.

Scatec este prezentă în România cu un portofoliu de proiecte solare care include proiectele Dobrun & Sadova de 190 MW, aflate în prezent în construcție, precum și proiectul eolian Urleasca de 77 MW, achiziționat recent, pentru care se preconizează finalizarea tranzacției financiare în al treilea trimestru.

Conform Economica, proiectul include următoarele componente principale:

O instalație de stocare a energiei în baterii pe bază de litiu-fier-fosfat (LFP);

22 de invertoare cu o capacitate instalată de aproximativ 96,6 MW;

O stație de transformare de 110/20 kV echipată cu un transformator de 100 MVA;

O linie electrică subterană de transport de 110 kV, cu o lungime de aproximativ 1,4 km;

Instalații de conectare la rețea în cadrul stației existente Gutinaș de 400/220/110 kV.

Prima baterie Scatec în România

“Instalația BESS va furniza servicii de echilibrare a rețelei, va îmbunătăți stabilitatea rețelei, va facilita integrarea producției de energie din surse regenerabile și va contribui la decarbonizarea sectorului energetic din România.

Este estimat ca lucrările de construcție să înceapă în trimestrul 3 din 2026 și să continue până în trimestrul 3 din 2027. Durata de viață operațională este estimată la cel puțin 15–20 de ani”, se arată în prezentarea proiectului.

Acesta este primul proiect de stocare a energiei al companiei Scatec din România, care mai dezvoltă proiecte regenerabile la noi în țară”, se arată în proiect.

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