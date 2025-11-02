Norvegienii au descoperit că autobuzele cumpărate din China pot fi oprite de la distanță de către producător

În Norvegia, compania de transport public Ruter a testat autobuzele electrice importate din China care circulă în capitala Oslo. Rezultatele arată că autobuzele electrice chinezești pot fi oprite sau scoase din funcțiune prin cloud-ul producătorului, compania chineză Yutong.

Compania a notificat Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor cu privire la constatări, relatează publicația Aftenposten.

Potrivit ziarului, testul a fost efectuat în vară. Apoi, două dintre autobuzele Ruter au fost transportate la Sandvika pentru testare. Unul dintre ele era un autobuz electric fabricat în Europa. Celălalt era un autobuz electric de la compania chineză Yutong.

Ruter a demontat autobuzele și le-a examinat într-o cameră izolată care nu permitea conexiunea la internet.

Acolo au descoperit că autobuzele electrice chinezești pot fi oprite de producător.

Potrivit lui Ruter, producătorul are acces de la distanță la fiecare autobuz în parte:

Actualizare software

Diagnosticare

Sistem de control al bateriei și al alimentării cu energie

„În teorie, autobuzul poate fi, prin urmare, oprit sau făcut inutilizabil de către producător”, relatează Ruter. De aceea, au notificat acum guvernul cu privire la constatările lor.

Au fost examinat două tipuri de autobuze, un autobuz electric vechi de trei ani, fabricat în Olanda, și un autobuz nou-nouț, fabricat în China. Autobuzul electric olandez nu poate fi oprit de producător sau de hackeri, deoarece n-are conexiune la internet.

Autobuzul chinezesc, pe de altă parte, poate fi oprit, sau poate primi actualizări de software sau se poate sterge programul de care autobuzul are nevoie pentru a funcționa normal.

„Testele au relevat riscuri pentru care acum luăm măsuri. Autoritățile naționale și locale au fost informate și trebuie să sprijine măsurile suplimentare la nivel național. Autobuzul olandez de la VDL nu are opțiunea de actualizări software independente Over The Air (OTA), deci nu este foarte interesant în acest context”, transmite compania de transport.

În schimb, modelul chinezesc permite actualizări software independente (Over The Air), ceea ce înseamnă că producătorul are acces digital direct la fiecare autobuz pentru actualizări software și diagnosticări.

Dar compania producătoare sau hackerii nu pot prelua controlul autobuzului, de exemplu, influențând direcția de mers, deoarece autobuzul nu are sisteme de camere care să recunoască marcajele și indicatoarele rutiere.

Jon-Ivar Nygard, ministrul norvegian al transporturilor, a declarat că autoritățile vor efectua evaluări amănunțite ale riscurilor asociate cu transportul de autobuze din țări cu care Norvegia nu are cooperare în domeniul politicilor de securitate.

„Lucrăm la acest aspect în prezent. Împreună cu actori precum Ruter și alții implicați în transportul public, vom asigura că acest sector este mai puțin expus riscurilor”, a afirmat acesta, adăugând că există reglementări care impun companiilor să efectueze evaluări ale riscurilor la achiziții. Și Ruter a făcut același lucru.

Jenssen spune, de asemenea, că există o probabilitate mică ca furnizorii să oprească autobuzele. El spune că cineva trebuie să profite de asta, dacă se va întâmpla. „Dar asta nu înseamnă că nu ar trebui să luăm lucrurile foarte în serios. Așadar, în viitor, va deveni din ce în ce mai sigur, pe măsură ce se iau măsuri”, a dat el asigurări.

Autobuzele electrice chinezești au fost puse în circulație pe mai multe rute din Oslo și din municipalitățile învecinate. În total, Ruter are puțin peste 300 de astfel de autobuze în circulație, potrivit ziarului. Și nu sunt folosite doar în Oslo.

Potrivit Administrației Drumurilor Publice din Norvegia, există aproximativ 1.350 de autobuze chinezești sunt înmatriculate în Norvegia. Aproximativ 850 dintre acestea sunt marca Yutong.

Cititi si: China poate folosi inteligența artificială pentru a spiona la un nivel fără precedent

***